fox767676 написав:ЛАД Чомусь у статті не побачив референс на https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Wa ... E2%80%9327) Якраз у 1927 почалося згортання НЕПу та внутрішньопартійної демократії, СРСР розпочав гібридні спец.операції на території Китаю
А як же згортання політики експорту революції?
Це 2 різні за природою процеси, хоча обидва експансійні. Світова революція це конвергенція максимально революційних елементів. Не тільки росіяни могли поїхати в гренаду воювати за землю селянам , але і якийсь Бела Кун з Тіто похазяйнувати в СРСР. І із цього майже нічого не вийшло, бо радикали не мали великої підтримки. .Але чим далі від революції тим більше це було схоже на простий імперіалізм з контролем територій впливу навіть не обов'язково комуністами. В Китаї наприклад якийсь час Москва підтримувала Чанкайші а не комуністів .Ця стратегія була більш ефективною тому і спричинила більший опір та занепокоєння на Заході , що і оформилось у Холодну війну
shapo написав:не в пользу Украины не говоря о Израиле где не проработавшие ни одного дня в этой стране приехавшие достигшие возраста 67 лет получают пособие по старости,соцнадбавку и квартирные на которые можно скромно жить и раз в году выезжать в Европу на экскурсии
я був у 122 країнах світу, ніколи не був в Ізраїлі (обмежусь тим що бачу на відео) Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія) а про Автралію чи Нову Зеландію і взагалі мови немає Україна найкраща в світі країна (географічно) для життя (на другому місті Франція, на третьому південь Німеччини)
не треба порівнювати Казахстан(степ) і чудові краєвиди Україні, люди часто все переводять в гроші. Якби мене насильно депортували до Австралії(або боже борони Ізраїлю) і щомісячно платили по 2 тисячі доларів(тільки живи тут), то я б відмовився і жив в Україні (ловив рибу, чі збирав гриби як Флай) і жив би на 300 доларів, тільки щоб залишитися в Україні
shapo написав:не в пользу Украины не говоря о Израиле где не проработавшие ни одного дня в этой стране приехавшие достигшие возраста 67 лет получают пособие по старости,соцнадбавку и квартирные на которые можно скромно жить и раз в году выезжать в Европу на экскурсии
я був у 122 країнах світу, ніколи не був в Ізраїлі (обмежусь тим що бачу на відео) Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія) а про Автралію чи Нову Зеландію і взагалі мови немає Україна найкраща в світі країна (географічно) для життя (на другому місті Франція, на третьому південь Німеччини)
не треба порівнювати Казахстан(степ) і чудові краєвиди Україні, люди часто все переводять в гроші. Якби мене насильно депортували до Австралії(або боже борони Ізраїлю) і щомісячно платили по 2 тисячі доларів(тільки живи тут), то я б відмовився і жив в Україні (ловив рибу, чі збирав гриби як Флай) і жив би на 300 доларів, тільки щоб залишитися в Україні
Так вы и не попадете ни в Израиль,ни в Австралию по разным причинам даже если захотите. В Израиле минимальная зарплата 2150$ и на нее мало кто живёт,в Австралии аренда ещё дороже. То,что в Украине прекрасный климат и удачное расположение никто спорить не будет ,вот только остальное можно охарактеризовать предисловием к "Истории Руси от Гостомысла до наших дней" : "Велика земля и обильна,а наряда в ней нет", хотя это относится к всем постсоветском республикам. Про Казахстан вы ничего не знаете - помимо степи и полупустыни там на северо-востоке в Кокчетавской области есть казахская Швейцария - Боровое или сейчас по-казахски ее называют Бурабай. А в трёх южных областях полно зелени, Алма-Ата с трёх сторон вообще окружена горами более чем в два раза большими чем Карпаты
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 26 чер, 2026 12:20, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:.............. То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения, но если знать историю и то, что творили коммунисты придя к власти это просто смешно. Концлагеря были повсеместно, но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки. Основная заслуга Франко как я писал это то, что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв. Что касается еврейского эгоизма, то, м. б.,назовёте народ у которого его нет.
Не буду разбираться в сортах дерьма - какие концлагеря были "лучше", первые, английские для буров, или какие-то из последующих. Но вот о репрессиях... Опять же не буду вдаваться в историю и вспоминать о Парижской Коммуне. Число погибших в гражданской войне в Испании оценивают сильно по-разному. Но вот оценки результатов террора:
Британский историк Энтони Бивор в своей истории Гражданской войны писал, что последовавший за этим « белый террор » Франко привел к гибели 200 000 человек, а « красный террор » — к гибели 38 000. [ 361 ] Джулиус Руис утверждает, что «хотя цифры остаются спорными, по меньшей мере 37 843 казни были проведены в республиканской зоне, а по меньшей мере 150 000 казней (включая 50 000 после войны) — в националистической Испании ». [ 362 ] Историк Майкл Сейдман заявил, что националисты убили приблизительно 130 000 человек, а республиканцы — приблизительно 50 000 человек. [ 363 ]
Как видите, оценки разные, но во всех оценках количество жертв "белого" террора существенно выше, чем "красного". И учтите, что коммунисты не были ведущей силой среди республиканцев, там было много течений - от анархистов и антисталинистских коммунистов (POUM) до социалистов и сепаратистов. И вы слишком преувеличиваете национальный вопрос. Понимаю, что именно для евреев этот вопрос весьма болезненный, но в истории периодически поднимается то немецкий, то украинский, то русский, то ещё какой-нибудь национальный вопрос. Последствия обычно грустные.
shapo написав:.............. То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения, но если знать историю и то, что творили коммунисты придя к власти это просто смешно. Концлагеря были повсеместно, но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки. Основная заслуга Франко как я писал это то, что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв. Что касается еврейского эгоизма, то, м. б.,назовёте народ у которого его нет.
Не буду разбираться в сортах дерьма - какие концлагеря были "лучше", первые, английские для буров, или какие-то из последующих. Но вот о репрессиях... Опять же не буду вдаваться в историю и вспоминать о Парижской Коммуне. Число погибших в гражданской войне в Испании оценивают сильно по-разному. Но вот оценки результатов террора:
Британский историк Энтони Бивор в своей истории Гражданской войны писал, что последовавший за этим « белый террор » Франко привел к гибели 200 000 человек, а « красный террор » — к гибели 38 000. [ 361 ] Джулиус Руис утверждает, что «хотя цифры остаются спорными, по меньшей мере 37 843 казни были проведены в республиканской зоне, а по меньшей мере 150 000 казней (включая 50 000 после войны) — в националистической Испании ». [ 362 ] Историк Майкл Сейдман заявил, что националисты убили приблизительно 130 000 человек, а республиканцы — приблизительно 50 000 человек. [ 363 ]
Как видите, оценки разные, но во всех оценках количество жертв "белого" террора существенно выше, чем "красного". И учтите, что коммунисты не были ведущей силой среди республиканцев, там было много течений - от анархистов и антисталинистских коммунистов (POUM) до социалистов и сепаратистов. И вы слишком преувеличиваете национальный вопрос. Понимаю, что именно для евреев этот вопрос весьма болезненный, но в истории периодически поднимается то немецкий, то украинский, то русский, то ещё какой-нибудь национальный вопрос. Последствия обычно грустные.
Во-первых, сравните цифры жертв этой гражданской войны с гражданской войной в 1917-1922гг на территории бывшей российской империи не говоря о последующем сталинском терроре. Конечно,разбираться в сортах концлагерей не хочется,вот только они отличаются ,и очень сильно не только в США где интернировали японцев,но и в Германии они были разными для английских и американских военнопленных в сравнении с пленными красноармейцами. Да и в СССР судя по В.Шаламову его лагерь сильно отличался от описанного Солженицыным в ",Одном дне Ивана Денисовича". Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты. А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно
shapo написав: Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты. А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно
Да ладно . Это вы , ни к селу , ни к городу, влезли в дискуссию о диктатурах и их месте в раскладах геополитики со своими евреями, причём максимально цинично - " этот диктатор не трогал евреев, значит хороший " . Точно так же вы закрываете глаза на беспредел в Украине и рф. Один диктатор евреев не обижает , а другой вообще.... Спалились короче После " против кого воевал французский народный фронт?" вам вообще лучше подобру-поздорову сбриться с ветки и интернет пространства вообще, ибо мосад может поставить вопрос о вашей дискредитации еврейской нации
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 26 чер, 2026 13:19, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав: Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты. А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно
єврєйське питання піднімаєте ви. Як з франко(я приміром не знав що він був з примісью єврєйської крові, і про Андору теж не знав), так і з зелею, якому начебто не жаль словянської крові (мене це не возмущає, мені тож не жаль ні іранців, ні індонезійців, ні англічан) не те щоб якийсь камінь за пазухою, но певне отстраньонність присутня. Я прєдпочту війну на близькому сході ніж в Україні. Або навіть війну в ногайських степах ніж в буковинських горах.
В Госдуме хотят ввести смертную казнь для подрывающих оборону коррупционеров
Законопроект о введении смертной казни для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту RTVI сообщил глава партии Сергей Миронов в Екатеринбурге.
.
В России изобрели быстровозводимую тюрьму - её можно собрать практически где угодно.
Модульный комплекс рассчитан на 200 человек и включает не только жилые корпуса, но и спортплощадку, прогулочные зоны и сквер. Проект представили на Петербургском международном юридическом форуме
В Госдуме хотят ввести смертную казнь для подрывающих оборону коррупционеров
Законопроект о введении смертной казни для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту RTVI сообщил глава партии Сергей Миронов в Екатеринбурге.
.
В России изобрели быстровозводимую тюрьму - её можно собрать практически где угодно.
Модульный комплекс рассчитан на 200 человек и включает не только жилые корпуса, но и спортплощадку, прогулочные зоны и сквер. Проект представили на Петербургском международном юридическом форуме
а шо смішного? Такі методи давно пора в нас вводити. І щодо корупціонерів і на рахунок тюрем. В нас тюрми скоротили до 60тисяч увязнених. А одних сзч 200 тисяч і ухилянтів 2 млн. Як зберегти законність в державі якщо нема куди саджати?
shapo написав:не в пользу Украины не говоря о Израиле где не проработавшие ни одного дня в этой стране приехавшие достигшие возраста 67 лет получают пособие по старости,соцнадбавку и квартирные на которые можно скромно жить и раз в году выезжать в Европу на экскурсии
я був у 122 країнах світу, ніколи не був в Ізраїлі (обмежусь тим що бачу на відео) Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія) а про Автралію чи Нову Зеландію і взагалі мови немає Україна найкраща в світі країна (географічно) для життя (на другому місті Франція, на третьому південь Німеччини)
не треба порівнювати Казахстан(степ) і чудові краєвиди Україні, люди часто все переводять в гроші. Якби мене насильно депортували до Австралії(або боже борони Ізраїлю) і щомісячно платили по 2 тисячі доларів(тільки живи тут), то я б відмовився і жив в Україні (ловив рибу, чі збирав гриби як Флай) і жив би на 300 доларів, тільки щоб залишитися в Україні
Так вы и не попадете ни в Израиль,ни в Австралию по разным причинам даже если захотите. В Израиле минимальная зарплата 2150$ и на нее мало кто живёт,в Австралии аренда ещё дороже. То,что в Украине прекрасный климат и удачное расположение никто спорить не будет ,вот только остальное можно охарактеризовать предисловием к "Истории Руси от Гостомысла до наших дней" : "Велика земля и обильна,а наряда в ней нет", хотя это относится к всем постсоветском республикам. Про Казахстан вы ничего не знаете - помимо степи и полупустыни там на северо-востоке в Кокчетавской области есть казахская Швейцария - Боровое или сейчас по-казахски ее называют Бурабай. А в трёх южных областях полно зелени, Алма-Ата с трёх сторон вообще окружена горами более чем в два раза большими чем Карпаты
В Израиле минимальная зарплата 2150$ и на нее мало кто живёт,в Австралии аренда ещё дороже.
діти вам грошами не допоможуть, тобто вам доведеться "працювати" до кінця, доки не стане "хорошо"
Казахи -вони краще за русню, але вчити казахський -не має бажання Там де в Казахстані гарно, там і ціни конські, воно нам українція навіть для туризму не цікаво, для мене навіть 900км до Львова чи Харкова вже далека відстань, але якось можна впоратись, а летіти добу чи більше в США чи Австралію, пекельні борошна. Сподобалось, коли я літав на судно до Амстердама, чи Бруселю. А вертатись додому з Шанхаю, чи Японії, або Сан Антоніо(Вальпараісо, Чили) не до вподоби.