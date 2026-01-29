ЛАД написав:.......... Не буду разбираться в сортах дерьма - какие концлагеря были "лучше", первые, английские для буров, или какие-то из последующих. Но вот о репрессиях... Опять же не буду вдаваться в историю и вспоминать о Парижской Коммуне. Число погибших в гражданской войне в Испании оценивают сильно по-разному. Но вот оценки результатов террора:
Британский историк Энтони Бивор в своей истории Гражданской войны писал, что последовавший за этим « белый террор » Франко привел к гибели 200 000 человек, а « красный террор » — к гибели 38 000. [ 361 ] Джулиус Руис утверждает, что «хотя цифры остаются спорными, по меньшей мере 37 843 казни были проведены в республиканской зоне, а по меньшей мере 150 000 казней (включая 50 000 после войны) — в националистической Испании ». [ 362 ] Историк Майкл Сейдман заявил, что националисты убили приблизительно 130 000 человек, а республиканцы — приблизительно 50 000 человек. [ 363 ]
Как видите, оценки разные, но во всех оценках количество жертв "белого" террора существенно выше, чем "красного". И учтите, что коммунисты не были ведущей силой среди республиканцев, там было много течений - от анархистов и антисталинистских коммунистов (POUM) до социалистов и сепаратистов. И вы слишком преувеличиваете национальный вопрос. Понимаю, что именно для евреев этот вопрос весьма болезненный, но в истории периодически поднимается то немецкий, то украинский, то русский, то ещё какой-нибудь национальный вопрос. Последствия обычно грустные.
Во-первых, сравните цифры жертв этой гражданской войны с гражданской войной в 1917-1922гг на территории бывшей российской империи не говоря о последующем сталинском терроре. Конечно,разбираться в сортах концлагерей не хочется,вот только они отличаются ,и очень сильно не только в США где интернировали японцев,но и в Германии они были разными для английских и американских военнопленных в сравнении с пленными красноармейцами. Да и в СССР судя по В.Шаламову его лагерь сильно отличался от описанного Солженицыным в ",Одном дне Ивана Денисовича". Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты. А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно
Я привёл не цифры жертв гражданской войны в Испании, а именно цифры жертв красного и белого террора. Общее количество жертв войны гораздо выше. И не забывайте, что население Испании в 1936 было в 7 раз меньше населения РИ в 1917. И там не было иностранной интервенции 13 держав.
Оценки количества жертв террора в РИ тоже разнятся очень сильно:
Среди западных историков нет единого мнения относительно числа жертв Красного террора. Один источник приводит оценки в 28 000 казней в год с декабря 1917 года по февраль 1922 года. [ 179 ] Оценки числа расстрелянных в начальный период Красного террора составляют не менее 10 000 человек. [ 180 ] Оценки за весь период варьируются от 50 000 [ 181 ] до 140 000 [ 181 ] [ 182 ] и 200 000 казненных. [ 183 ] Большинство оценок общего числа казней указывают на цифру около 100 000. [ 184 ] Согласно исследованию Вадима Эрлихмана, число жертв Красного террора составляет не менее 1 200 000 человек. [ 185 ] По словам Роберта Конквеста , в 1917–1922 годах было расстреляно в общей сложности 140 000 человек, но Джонатан Д. Смеле оценивает их значительно меньше, «возможно, менее чем в половину этого числа». [ 186 ] Кандидат исторических наук Николай Заяц утверждает, что число людей, расстрелянных ЧК в 1918–1922 годах, составляет около 37 300 человек, расстрелянных в 1918–1921 годах по решениям трибуналов — 14 200, то есть около 50 000–55 000 человек в общей сложности, хотя казни и зверства не ограничивались ЧК, они были организованы и Красной Армией. [ 187 ] [ 188 ]
Карательные органы Все-Великого Донского казачьего войска приговорили к смерти 25 000 человек в период с мая 1918 года по январь 1919 года. [ 195 ] Правительство Колчака расстреляло 25 000 человек только в Екатеринбургской губернии. [ 196 ] Белый террор, как его стали называть, унес жизни около 300 000 человек.
И в помощь вам об этническом насилии:
В ходе деказакизации было убито или депортировано от 10 000 до 500 000 казаков из населения численностью около трех миллионов человек. [ 193 ] По оценкам, в Украине было убито около 100 000 евреев.
P.s. Сталинские репрессии это уже совсем другая история.
Azad Safarov Вперше говорю про те, що сталось більше року тому Раніше мовчав по різним причинам, нижче поясню Це була звичайна зйомка британського телеканалу Sky News на фронті, поруч з Добропілля. Березень 2025. Ми приїхали на локацію на двох машинах. Одну машину разом з водійкою нашою і прес-офіцером ми залишили в КСП полку. Ми так завжди робимо, щоб не ризикувати надто великою кількістю людей. Домовились з прес-офіцером, що машину заховають, а водійці дозволять посидіти в штабі, в укритті. Іншою машиною і другим прес-офіцером ми поїхали знімати. Зазвичай ми робимо контрольний зідзвон з водійкою, щоб пересвідчитись, що вона в КСП, біля старлінка. Але водійка не відповідала. Пізніше виявилось, що в КСП її таки не запросили, сказали сидіти в машині, а прес-офіцер сам пішов в укриття. Десь о 23:30 до водійки хтось підійшов і впритул розстріляв машину з боку водійського місця. На щастя машина іноземців броньована. Водійку не поранило. Після обстрілу, вибіг інший військовий і почав збирати гільзи і сказав водійці, щоб вона "умативала, бо зараз інші машини перестріляють". Водійка намагалась пояснити, що їй прес-офіцер сказав припаркуватись і сидіти в машині. Натомість їй пригрозили, що якщо вона не поїде буде гірше. Водійка поїхала геть, знайшла іншу бригаду, попросилась до старлінку, і набрала нас. Ми помчали назад до неї і виїхали з локації всі разом. 12 отворів від куль ми нарахували на машині. Дванадцять. Нам дуже пощастило, що машина броньована
Так, це була зйомка з 425 полком Скеля. Та сама Скеля. З нами за всі ці роки ніколи такого не траплялось.
Пройшло більше року Командир полку, підполковник, пообіцяв розібратись. Але досі жодної відповіді. Зато пообіцяв шеврони Скелі подарувати водійці... Ми написали прес-центру напрямку. Нуль реакції Написали в Генштаб - жодної реакції
Я мовчав більше року, бо думав може одиничний випадок. Sky News міг би підняти скандал на міжнародному рівні, але не став цього робити, бо вболівають за нашу країну.
Зараз, читаючи про Скелю, я розумію, що тут нема сенсу мовчати. Це жах
ЛАД написав:Я привёл не цифры жертв гражданской войны в Испании, а именно цифры жертв красного и белого террора. Общее количество жертв войны гораздо выше. И не забывайте, что население Испании в 1936 было в 7 раз меньше населения РИ в 1917. И там не было иностранной интервенции 13 держав.
Оценки количества жертв террора в РИ тоже разнятся очень сильно:
Среди западных историков нет единого мнения относительно числа жертв Красного террора. Один источник приводит оценки в 28 000 казней в год с декабря 1917 года по февраль 1922 года. [ 179 ] Оценки числа расстрелянных в начальный период Красного террора составляют не менее 10 000 человек. [ 180 ] Оценки за весь период варьируются от 50 000 [ 181 ] до 140 000 [ 181 ] [ 182 ] и 200 000 казненных. [ 183 ] Большинство оценок общего числа казней указывают на цифру около 100 000. [ 184 ] Согласно исследованию Вадима Эрлихмана, число жертв Красного террора составляет не менее 1 200 000 человек. [ 185 ] По словам Роберта Конквеста , в 1917–1922 годах было расстреляно в общей сложности 140 000 человек, но Джонатан Д. Смеле оценивает их значительно меньше, «возможно, менее чем в половину этого числа». [ 186 ] Кандидат исторических наук Николай Заяц утверждает, что число людей, расстрелянных ЧК в 1918–1922 годах, составляет около 37 300 человек, расстрелянных в 1918–1921 годах по решениям трибуналов — 14 200, то есть около 50 000–55 000 человек в общей сложности, хотя казни и зверства не ограничивались ЧК, они были организованы и Красной Армией. [ 187 ] [ 188 ]
Карательные органы Все-Великого Донского казачьего войска приговорили к смерти 25 000 человек в период с мая 1918 года по январь 1919 года. [ 195 ] Правительство Колчака расстреляло 25 000 человек только в Екатеринбургской губернии. [ 196 ] Белый террор, как его стали называть, унес жизни около 300 000 человек.
И в помощь вам об этническом насилии:
В ходе деказакизации было убито или депортировано от 10 000 до 500 000 казаков из населения численностью около трех миллионов человек. [ 193 ] По оценкам, в Украине было убито около 100 000 евреев.
P.s. Сталинские репрессии это уже совсем другая история.
Видите ли,к оценкам жертв гражданской войны в бывшей российской империи я бы подходил осторожно,тк помимо приговоров есть всегда сопутствующие явления - голод и болезни от которых умирают ничуть не меньше. Что касается еврейских погромов,то ими занимались все - и белые,и красные,и петлюровцы. Разве что немцы в этом не были замешаны в короткий период оккупации Украины
Это вряд ли сильно волновало Запад. Их больше беспокоило отношение коммунистов к частной собственности и "згортання політики експорту революції".
Я мав на увазі 1927 як переломний момент , відходу від романтичної але безплідної концепції "експорту революції" до класичного геополітичного протистояння. Яке через 20 років оформилося у залізну завісу , фултонську промову та холодну війну . Щодо приватної власності - залежить чия це власність. Якщо британських чи американських корпорацій - то не пробачть навіть поміркованим центристам як Мосадику у 1953. Якщо якихось тубільців - то пробачать як Мао у сімдесятих
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 26 чер, 2026 13:39, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав: Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты. А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно
Да ладно . Это вы , ни к селу , ни к городу, влезли в дискуссию о диктатурах и их месте в раскладах геополитики со своими евреями, причём максимально цинично - " этот диктатор не трогал евреев, значит хороший " . Точно так же вы закрываете глаза на беспредел в Украине и рф. Один диктатор евреев не обижает , а другой вообще.... Спалились короче После " против кого воевал французский народный фронт?" вам вообще лучше подобру-поздорову сбриться с ветки и интернет пространства вообще, ибо мосад может поставить вопрос о вашей дискредитации еврейской нации
Насколько я успел заметить за время пребывания на форуме влезание в ту или иную тему которую начали двое вполне нормальное действие не требующее ни у кого разрешения. Я пишу о том,что знаю как и все остальные,а свои глубокомысленные выводы о том,что я хотел сказать оставьте себе - я не брал вас в свои референты. Равно и ваши советы с какими-то намеками на Моссад мне нужны как прошлогодний снег
Banderlog написав:....... Як з франко(я приміром не знав що він був з примісью єврєйської крові, і про Андору теж не знав), .........
Если у него и есть примесь еврейской крови, то, скорее всего, очень небольшая через 4 века, и судя по тому, что:
Отец Франсиско Франко — потомственный офицер флота Николас Франко-и-Сальгадо-Араухо (1855—1942), мать — Мария дель Пилар Баамонде-и-Пардо де Андраде (1865—1934) приходилась потомком Педро Фернандесу де Кастро — седьмому графу Лемосу. Дед и отец Франсиско служили на административных должностях во флоте и оба имели звание «интенданте-хенераль», равное армейскому званию бригадного генерала
shapo написав: Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты. А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно
єврєйське питання піднімаєте ви. Як з франко(я приміром не знав що він був з примісью єврєйської крові, і про Андору теж не знав), так і з зелею, якому начебто не жаль словянської крові (мене це не возмущає, мені тож не жаль ні іранців, ні індонезійців, ні англічан) не те щоб якийсь камінь за пазухою, но певне отстраньонність присутня. Я прєдпочту війну на близькому сході ніж в Україні. Або навіть війну в ногайських степах ніж в буковинських горах.
Я не поднимаю еврейский вопрос ,а уточняю или даю инфу о которой многие как и вы ,например, о Франко и Андорре понятия не имели. Насколько она полезна или бесполезна решает каждый и если ему это неинтересно просто проходит мимо. Тем более насколько я успел заметить тут часто вообще подымаются смехотворные темы как и выпады против того,кто не согласен с какой-то точкой зрения обычное дело. Мы живём в едином мире и то,что происходит далеко от вас может отразиться и на Украине
shapo написав:............ Видите ли,к оценкам жертв гражданской войны в бывшей российской империи я бы подходил осторожно,тк помимо приговоров есть всегда сопутствующие явления - голод и болезни от которых умирают ничуть не меньше. ......
Так же, как и к любым оценкам жертв практически любой другой войны. После нашей сегодняшней войны тоже вряд ли будут точные цифры. Хотя, конечно, точнее, чем тогда.