Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:22

shapo написав: ЛАД написав: ..........

Не буду разбираться в сортах дерьма - какие концлагеря были "лучше", первые, английские для буров, или какие-то из последующих.

Но вот о репрессиях...

Опять же не буду вдаваться в историю и вспоминать о Парижской Коммуне.

Число погибших в гражданской войне в Испании оценивают сильно по-разному. Но вот оценки результатов террора: Британский историк Энтони Бивор в своей истории Гражданской войны писал, что последовавший за этим « белый террор » Франко привел к гибели 200 000 человек, а « красный террор » — к гибели 38 000. [ 361 ] Джулиус Руис утверждает, что «хотя цифры остаются спорными, по меньшей мере 37 843 казни были проведены в республиканской зоне, а по меньшей мере 150 000 казней (включая 50 000 после войны) — в националистической Испании ». [ 362 ] Историк Майкл Сейдман заявил, что националисты убили приблизительно 130 000 человек, а республиканцы — приблизительно 50 000 человек. [ 363 ] Как видите, оценки разные, но во всех оценках количество жертв "белого" террора существенно выше, чем "красного".

И учтите, что коммунисты не были ведущей силой среди республиканцев, там было много течений - от анархистов и антисталинистских коммунистов (POUM) до социалистов и сепаратистов.

И вы слишком преувеличиваете национальный вопрос.

Понимаю, что именно для евреев этот вопрос весьма болезненный, но в истории периодически поднимается то немецкий, то украинский, то русский, то ещё какой-нибудь национальный вопрос. Последствия обычно грустные. ..........Не буду разбираться в сортах дерьма - какие концлагеря были "лучше", первые, английские для буров, или какие-то из последующих.Но вот о репрессиях...Опять же не буду вдаваться в историю и вспоминать о Парижской Коммуне.Число погибших в гражданской войне в Испании оценивают сильно по-разному. Но вот оценки результатов террора:Как видите, оценки разные, но во всех оценках количество жертв "белого" террора существенно выше, чем "красного".И учтите, что коммунисты не были ведущей силой среди республиканцев, там было много течений - от анархистов и антисталинистских коммунистов (POUM) до социалистов и сепаратистов.И вы слишком преувеличиваете национальный вопрос.Понимаю, что именно для евреев этот вопрос весьма болезненный, но в истории периодически поднимается то немецкий, то украинский, то русский, то ещё какой-нибудь национальный вопрос. Последствия обычно грустные.



Во-первых, сравните цифры жертв этой гражданской войны с гражданской войной в 1917-1922гг на территории бывшей российской империи не говоря о последующем сталинском терроре.

Конечно,разбираться в сортах концлагерей не хочется,вот только они отличаются ,и очень сильно не только в США где интернировали японцев,но и в Германии они были разными для английских и американских военнопленных в сравнении с пленными красноармейцами.

Да и в СССР судя по В.Шаламову его лагерь сильно отличался от описанного Солженицыным в ",Одном дне Ивана Денисовича".

Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты.

А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно Во-первых, сравните цифры жертв этой гражданской войны с гражданской войной в 1917-1922гг на территории бывшей российской империи не говоря о последующем сталинском терроре.Конечно,разбираться в сортах концлагерей не хочется,вот только они отличаются ,и очень сильно не только в США где интернировали японцев,но и в Германии они были разными для английских и американских военнопленных в сравнении с пленными красноармейцами.Да и в СССР судя по В.Шаламову его лагерь сильно отличался от описанного Солженицыным в ",Одном дне Ивана Денисовича".Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты.А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно

Среди западных историков нет единого мнения относительно числа жертв Красного террора. Один источник приводит оценки в 28 000 казней в год с декабря 1917 года по февраль 1922 года. [ 179 ] Оценки числа расстрелянных в начальный период Красного террора составляют не менее 10 000 человек. [ 180 ] Оценки за весь период варьируются от 50 000 [ 181 ] до 140 000 [ 181 ] [ 182 ] и 200 000 казненных. [ 183 ] ​​Большинство оценок общего числа казней указывают на цифру около 100 000. [ 184 ] Согласно исследованию Вадима Эрлихмана, число жертв Красного террора составляет не менее 1 200 000 человек. [ 185 ] По словам Роберта Конквеста , в 1917–1922 годах было расстреляно в общей сложности 140 000 человек, но Джонатан Д. Смеле оценивает их значительно меньше, «возможно, менее чем в половину этого числа». [ 186 ] Кандидат исторических наук Николай Заяц утверждает, что число людей, расстрелянных ЧК в 1918–1922 годах, составляет около 37 300 человек, расстрелянных в 1918–1921 годах по решениям трибуналов — 14 200, то есть около 50 000–55 000 человек в общей сложности, хотя казни и зверства не ограничивались ЧК, они были организованы и Красной Армией. [ 187 ] [ 188 ]

Карательные органы Все-Великого Донского казачьего войска приговорили к смерти 25 000 человек в период с мая 1918 года по январь 1919 года. [ 195 ] Правительство Колчака расстреляло 25 000 человек только в Екатеринбургской губернии. [ 196 ] Белый террор, как его стали называть, унес жизни около 300 000 человек.

В ходе деказакизации было убито или депортировано от 10 000 до 500 000 казаков из населения численностью около трех миллионов человек. [ 193 ] По оценкам, в Украине было убито около 100 000 евреев.

Я привёл не цифры жертв гражданской войны в Испании, а именно цифры жертв красного и белого. Общее количество жертв войны гораздо выше. И не забывайте, что население Испании в 1936 было в 7 раз меньше населения РИ в 1917. И там не было иностранной интервенции 13 держав.Оценки количества жертв террора в РИ тоже разнятся очень сильно:. Как видим большинство оценок от 50 до 150 тыс. Хотя есть и значительно более высокие, но, думаю, это уже неоправданно.При этом (там же):И в помощь вам об этническом насилии:P.s. Сталинские репрессии это уже совсем другая история.