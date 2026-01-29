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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18186181871818818189
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:58

  ЛАД написав:Если у него и есть примесь еврейской крови, то, скорее всего, очень небольшая через 4 века, и судя по тому, что:
Отец Франсиско Франко — потомственный офицер флота Николас Франко-и-Сальгадо-Араухо (1855—1942), мать — Мария дель Пилар Баамонде-и-Пардо де Андраде (1865—1934) приходилась потомком Педро Фернандесу де Кастро — седьмому графу Лемосу. Дед и отец Франсиско служили на административных должностях во флоте и оба имели звание «интенданте-хенераль», равное армейскому званию бригадного генерала
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE

И интересный факт:
Согласно генетическим исследованиям Лидского университета, проведённым в 2008 году, 20% современного населения Испании имеют еврейские корни по мужской линии и 11% имеют арабские и берберские корни
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B



https://jew-observer.com/lica/evpejskij-vopros-kaudilo/
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Так где ответ на элементарный вопрос - что Израиль задолжал Украине?
В принципі жодна Держава нічого не винна іншій Державі...
Так само як і НАЦІЯ...
Але тоді ТРУСИ-ХРЕСТИК
Чим українці завинили перед євреями?
Чи
Що Україна винна Ізраїлю ?
Так на хвильку
Україна дала житло мільйонам вигнаних з росімперії євреям...
Україна врятувала БІЛЬШЕ євреїв ніж знищила...
То може згадаєш що звання Праведника Миру
Звання «Праведник народів світу»
від ізраїльського меморіалу Голокосту «Яд Вашем»
отримали 2707 українців.
За цією кількістю Україна посідає четверте місце у світі,
поступаючись лише Польщі,
Нідерландам
та Франції.
Крім того, за рятування євреїв в Україні діють місцеві нагороди
:Понад 3800 осіб отримали звання «Праведник України».
Понад 600 людей удостоєні звання «Праведник Бабиного Яру»

Зверни увагу - 2708 УКРАЇНЦІВ признані ізраїльтянами ще тоді коли ти був казахом..
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Так вы и не попадете ни в Израиль,ни в Австралию по разным причинам даже если захотите.
Ти думаєш в тобі більше єврейської крові ніж в середньостатистичному галичанину чи тим більше в корінного одесита ??
Ой-вей... думаю що ти помилився разів в пять.....так як в тобі напевно знайшли не більше 5%
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:23

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Коммуналку вы берете,вероятно,за летние месяцы ибо в зимние только отопление трёхкомнатной квартиры в Киеве мне стоило больше 3000 грн,однокомнатной под 2000. Сейчас расскажут что можно было оформить субсидию и платить не более 20% от суммы основных начислений,вот только для этого нужно было принести справки о доходах всех прописанных которые уже и не живут в Украине и выписать их нельзя.

Для такой ситуации есть чудова процедура признания зарегистрированых такими, которые постоянно не проживают по адресу регистрации.
Актуально, что постоянно проживает в другом городе или стране

Но тебе жаловатся "как всё плохо" значительно проще
  shapo написав:А потом последует совет от доброхотов этого форума продать эту квартиру и переехать в худшую меньшей площади или вообще в дальнее село.

на сейчас хоть продал недвижимость ?
  shapo написав:В России ,кстати,что-то подобное украинским субсидиям есть,но там другой механизм в который не вникал

Без упоминания России ты никак не можешь


В-третьих,расскажи эту сказку о выписывании и подачи на субсидию тем кто эти занимался как моя соседка по площадке дочка которой вышла замуж за араба и уехала в Тунис забыв выписаться.


Где я писал о выписывании ?

Я совершенно о другом писал, но ты же у нас самый умный, что понять прочитанное не в состоянии )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:24


По вашей ссылке:
Франкистская пропаганда не делала большого акцента на евреях. Вероятно, потому что в Испании их почти и не было: около 6000 человек по переписи 1933 г. Это при населении примерно в 25 млн.
и
В 1968 г. эдикт XV столетия об изгнании евреев признали недействительным. Происходила небольшая иммиграция евреев, в основном из Латинской Америки и Марокко. Численность еврейского населения Испании увеличилась с 2500 в начале 1950-х до примерно 12 тыс.

Цифры смешные, не о чем говорить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:

По вашей ссылке:
Франкистская пропаганда не делала большого акцента на евреях. Вероятно, потому что в Испании их почти и не было: около 6000 человек по переписи 1933 г. Это при населении примерно в 25 млн.
и
В 1968 г. эдикт XV столетия об изгнании евреев признали недействительным. Происходила небольшая иммиграция евреев, в основном из Латинской Америки и Марокко. Численность еврейского населения Испании увеличилась с 2500 в начале 1950-х до примерно 12 тыс.

Цифры смешные, не о чем говорить.
Тот манкурт опять диктатуры прославляет ? А японцы во ВМВ тоже у него хорошие? Они одной рукой создавали евреям режим наибольшего благоприятствования, а другой создавали всякие отряды-187 проводивших вивисекцию - бесчеловечные эксперименты над пленными китайцами и корейцами.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:47

  fox767676 написав:
Зверни увагу - 2708 УКРАЇНЦІВ признані ізраїльтянами ще тоді коли ти був казахом..

А я то думаю щось воно не клеїться ...
......

Уже 2713.
Но аргумент слабоватый.
Даже в фашистских Венгрии и Италии они были - 884 и 810 человек.
И в нацистской Германии - 666 человек.
А в маленькой Литве с населением в 1941 примерно 3 млн. - 924 человека.
Количество праведников народов мира зависит от благородства отдельных людей и не особо (никак?) не связано с их национальностью.
И
Недавние исследования усложнили доминирующие исторические нарративы о спасении евреев во время Холокоста . Подавляющее большинство случаев спасения стало возможным благодаря обмену деньгами, товарами или услугами, в то время как многие выжившие скрывали осложняющие факты при подаче заявок в Яд Вашем .
https://en.wikipedia.org/wiki/Righteous_Among_the_Nations
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:54

  fox767676 написав:
ЛАД написав:

По вашей ссылке:
Франкистская пропаганда не делала большого акцента на евреях. Вероятно, потому что в Испании их почти и не было: около 6000 человек по переписи 1933 г. Это при населении примерно в 25 млн.
и
В 1968 г. эдикт XV столетия об изгнании евреев признали недействительным. Происходила небольшая иммиграция евреев, в основном из Латинской Америки и Марокко. Численность еврейского населения Испании увеличилась с 2500 в начале 1950-х до примерно 12 тыс.

Цифры смешные, не о чем говорить.
Тот манкурт опять диктатуры прославляет ? А японцы во ВМВ тоже у него хорошие? Они одной рукой создавали евреям режим наибольшего благоприятствования, а другой создавали всякие отряды-187 проводивших вивисекцию - бесчеловечные эксперименты над пленными китайцами и корейцами.

Ну, положим, прославления там нет. Не увлекайтесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  fox767676 написав:
ЛАД написав:[quote="5965965:shapo"]
.........
https://jew-observer.com/lica/evpejskij-vopros-kaudilo/

По вашей ссылке:
Франкистская пропаганда не делала большого акцента на евреях. Вероятно, потому что в Испании их почти и не было: около 6000 человек по переписи 1933 г. Это при населении примерно в 25 млн.
и
В 1968 г. эдикт XV столетия об изгнании евреев признали недействительным. Происходила небольшая иммиграция евреев, в основном из Латинской Америки и Марокко. Численность еврейского населения Испании увеличилась с 2500 в начале 1950-х до примерно 12 тыс.

Цифры смешные, не о чем говорить.
Тот манкурт опять диктатуры прославляет ? А японцы во ВМВ тоже у него хорошие? Они одной рукой создавали евреям режим наибольшего благоприятствования, а другой создавали всякие отряды-187 проводивших вивисекцию - бесчеловечные эксперименты над пленными китайцами и корейцами.

Ну, положим, прославления там нет. Не увлекайтесь.[/quote]Ну человек не смог пройти мимо когда бросили тень на нерукопожатого даже натовцами диктатора. Даже принялся выискивать у него еврейские корни. Если бы тоже самое сделали бы я или бандерлог - подвергнулись бы риску быть обвиненеыми в антисемитизме.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 15:16

а якщо тут $150, або $500 на Філіпінах?

  prodigy написав:
  shapo написав:не в пользу Украины не говоря о Израиле где не проработавшие ни одного дня в этой стране приехавшие достигшие возраста 67 лет получают пособие по старости,соцнадбавку и квартирные на которые можно скромно жить и раз в году выезжать в Европу на экскурсии


я був у 122 країнах світу, ніколи не був в Ізраїлі (обмежусь тим що бачу на відео)
Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)
а про Автралію чи Нову Зеландію і взагалі мови немає
Україна найкраща в світі країна (географічно) для життя (на другому місті Франція, на третьому південь Німеччини)

не треба порівнювати Казахстан(степ) і чудові краєвиди Україні, люди часто все переводять в гроші.
Якби мене насильно депортували до Австралії(або боже борони Ізраїлю) і щомісячно платили по 2 тисячі доларів(тільки живи тут), то я б відмовився і жив в Україні (ловив рибу, чі збирав гриби як Флай) і жив би на 300 доларів, тільки щоб залишитися в Україні

$2К в Австралії навряд чи би вижив.
а якщо тут $150 (але своя дача і квартира)?
або $500 на Філіпінах?
flyman
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