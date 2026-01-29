shapo написав:Во-первых, сравните цифры жертв этой гражданской войны с гражданской войной в 1917-1922гг на территории бывшей российской империи не говоря о последующем сталинском терроре. Конечно,разбираться в сортах концлагерей не хочется,вот только они отличаются ,и очень сильно не только в США где интернировали японцев,но и в Германии они были разными для английских и американских военнопленных в сравнении с пленными красноармейцами. Да и в СССР судя по В.Шаламову его лагерь сильно отличался от описанного Солженицыным в ",Одном дне Ивана Денисовича". Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты. А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно
Зверни увагу - 2708 УКРАЇНЦІВ признані ізраїльтянами ще тоді коли ти був казахом..
А я то думаю щось воно не клеїться ... ......
Уже 2713. Но аргумент слабоватый. Даже в фашистских Венгрии и Италии они были - 884 и 810 человек. И в нацистской Германии - 666 человек. А в маленькой Литве с населением в 1941 примерно 3 млн. - 924 человека. Количество праведников народов мира зависит от благородства отдельных людей и не особо (никак?) не связано с их национальностью. И
Недавние исследования усложнили доминирующие исторические нарративы о спасении евреев во время Холокоста . Подавляющее большинство случаев спасения стало возможным благодаря обмену деньгами, товарами или услугами, в то время как многие выжившие скрывали осложняющие факты при подаче заявок в Яд Вашем .
Я вище написав про твою попередню маніпуляцію всі-вся.. ти її підтвердив.. Ти думаєш євреї такі святі? А насправді в одному питань на них клейма ніде ставити Так як тільки дві держави совок і Ізраїль хвастаються тим що знищать кого хочеш будь де... Всі інші 200+ штук може щось подібне і роблять , але як мінімум це не випячують Тому євреям є за що каятись і перед Україною яка їх приютила і захищала в російській імперії і перед Українцями...
але ж ти цього не бачиш. подумай, тим більше що в твоїй крові єврейської менше ніж в моїй чи продіджі....
ПС Симона Петлюру 25 травня 1926 року в Парижі застрелив анархіст і поет Самуїл Шварцбард. А тепер назви мені прізвище Українця який застрелив хоча б ОДНОГО з міністрів/премєрів Ізраїлю
То може в Петлюрівців на тебе має бути більший зуб ніж в євреїв на Петлюру?
А евреям не за что благодарить Украину и каяться перед ней. Украина их не "приютила і захищала в російській імперії", а РИ "милостиво разрешила" им жить здесь (черта оседлости) и то с ограничениями, но при этом достаточно сильно ограничивала в правах. И Украина их никак не "захищала".
А обвинять нацию/национальность/народность на основе преступлений отдельных людей это прямой путь к нацизму. Если ещё не нацизм.
И да, министров Израиля украинцы не убивали, но просто евреев достаточно много.
flyman написав:$2К в Австралії навряд чи би вижив. а якщо тут $150 (але своя дача і квартира)? або $500 на Філіпінах?
своя дача-це максимум 1000-1200грн в місяць (на малині, персиках, абрикосах), за літо до 10000грн на томатах/огірках треба мати теплиці , а це витрати, і інвестиції будеш 2 роки повертати, тому краще відпочиваючим житло здавати подобово, але треба бути готовим приберати *****
prodigy написав:Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)
Для життя так , а ось пару тижнів в листопаді,взимку - добре
а взимку там немає ні арабів ,ні росіян?
Ніяка широта не врятує від арабів та російськомовних . Белфаст вже забув про ірландський іррединтизм - зараз мусліми там гоняють місцевих не питаючи оранжист лояліст чи республіканець Париж десь на 50 широті але на вїзді якийсь сомалійський емірат
fox767676 написав:---------------------------- prodigy Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія) ---------------------------- Для життя так , а ось пару тижнів в листопаді,взимку - добре
Почему?
1. Спека 2. Специфічний південний менталітет сформований таким кліматом. По собі на цьому тижні відчуваю
И к первому и ко второму можно привыкнуть. Тем более спека у нас уже бывает практически такая же, как там.