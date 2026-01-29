Додано: П'ят 26 чер, 2026 15:34

ЛАД написав: fox767676 написав: Зверни увагу - 2708 УКРАЇНЦІВ признані ізраїльтянами ще тоді коли ти був казахом..

А я то думаю щось воно не клеїться ...

...... А я то думаю щось воно не клеїться .........

Уже 2713.

Но аргумент слабоватый.

Даже в фашистских Венгрии и Италии они были - 884 и 810 человек.

И в нацистской Германии - 666 человек.

А в маленькой Литве с населением в 1941 примерно 3 млн. - 924 человека.

Количество праведников народов мира зависит от благородства отдельных людей и не особо (никак?) не связано с их национальностью.

И Недавние исследования усложнили доминирующие исторические нарративы о спасении евреев во время Холокоста . Подавляющее большинство случаев спасения стало возможным благодаря обмену деньгами, товарами или услугами, в то время как многие выжившие скрывали осложняющие факты при подаче заявок в Яд Вашем . https://en.wikipedia.org/wiki/Righteous_Among_the_Nations Уже 2713.Но аргумент слабоватый.Даже в фашистских Венгрии и Италии они были - 884 и 810 человек.И в нацистской Германии - 666 человек.А в маленькой Литве с населением в 1941 примерно 3 млн. - 924 человека.Количество праведников народов мира зависит от благородствалюдей и не особо (никак?) не связано с их национальностью.

Я вище написав про твою попередню маніпуляцію всі-вся..ти її підтвердив..Ти думаєш євреї такі святі? А насправді в одному питань на них клейма ніде ставитиТак як тільки дві держави совок і Ізраїль хвастаються тим що знищать кого хочеш будь де...Всі інші 200+ штук може щось подібне і роблять , але як мінімум це не випячуютьТому євреям є за що каятись і перед Україною яка їх приютила і захищала в російській імперії і перед Українцями...але ж ти цього не бачиш.подумай, тим більше що в твоїй крові єврейської менше ніж в моїй чи продіджі....ПССимона Петлюру 25 травня 1926 року в Парижі застрелив анархіст і поет Самуїл Шварцбард.А тепер назви мені прізвище Українця який застрелив хоча б ОДНОГО з міністрів/премєрів ІзраїлюТо може в Петлюрівців на тебе має бути більший зуб ніж в євреїв на Петлюру?