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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1818818189181901819118192 ... 18212>
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 15:23

послухайте свого ж

  shapo написав:Во-первых, сравните цифры жертв этой гражданской войны с гражданской войной в 1917-1922гг на территории бывшей российской империи не говоря о последующем сталинском терроре.
Конечно,разбираться в сортах концлагерей не хочется,вот только они отличаются ,и очень сильно не только в США где интернировали японцев,но и в Германии они были разными для английских и американских военнопленных в сравнении с пленными красноармейцами.
Да и в СССР судя по В.Шаламову его лагерь сильно отличался от описанного Солженицыным в ",Одном дне Ивана Денисовича".
Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты.
А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно

послухайте свого ж про "революціонерів"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 15:28

  prodigy написав:Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)

Для життя так , а ось пару тижнів в листопаді,взимку - добре
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 15:34

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
Зверни увагу - 2708 УКРАЇНЦІВ признані ізраїльтянами ще тоді коли ти був казахом..

А я то думаю щось воно не клеїться ...
......

Уже 2713.
Но аргумент слабоватый.
Даже в фашистских Венгрии и Италии они были - 884 и 810 человек.
И в нацистской Германии - 666 человек.
А в маленькой Литве с населением в 1941 примерно 3 млн. - 924 человека.
Количество праведников народов мира зависит от благородства отдельных людей и не особо (никак?) не связано с их национальностью.
И
Недавние исследования усложнили доминирующие исторические нарративы о спасении евреев во время Холокоста . Подавляющее большинство случаев спасения стало возможным благодаря обмену деньгами, товарами или услугами, в то время как многие выжившие скрывали осложняющие факты при подаче заявок в Яд Вашем .
https://en.wikipedia.org/wiki/Righteous_Among_the_Nations
Я вище написав про твою попередню маніпуляцію всі-вся..
ти її підтвердив..
Ти думаєш євреї такі святі? А насправді в одному питань на них клейма ніде ставити
Так як тільки дві держави совок і Ізраїль хвастаються тим що знищать кого хочеш будь де...
Всі інші 200+ штук може щось подібне і роблять , але як мінімум це не випячують
Тому євреям є за що каятись і перед Україною яка їх приютила і захищала в російській імперії і перед Українцями...

але ж ти цього не бачиш.
подумай, тим більше що в твоїй крові єврейської менше ніж в моїй чи продіджі....

ПС
Симона Петлюру 25 травня 1926 року в Парижі застрелив анархіст і поет Самуїл Шварцбард.
А тепер назви мені прізвище Українця який застрелив хоча б ОДНОГО з міністрів/премєрів Ізраїлю

То може в Петлюрівців на тебе має бути більший зуб ніж в євреїв на Петлюру?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 15:57

Святых народов нет в принципе.
Не существуют.

А евреям не за что благодарить Украину и каяться перед ней.
Украина их не "приютила і захищала в російській імперії", а РИ "милостиво разрешила" им жить здесь (черта оседлости) и то с ограничениями, но при этом достаточно сильно ограничивала в правах.
И Украина их никак не "захищала".

А обвинять нацию/национальность/народность на основе преступлений отдельных людей это прямой путь к нацизму. Если ещё не нацизм.

И да, министров Израиля украинцы не убивали, но просто евреев достаточно много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:06

  fox767676 написав:
  prodigy написав:Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)

Для життя так , а ось пару тижнів в листопаді,взимку - добре

Почему?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  prodigy написав:Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)

Для життя так , а ось пару тижнів в листопаді,взимку - добре

Почему?
1. Спека 2. Специфічний південний менталітет сформований таким кліматом.
По собі на цьому тижні відчуваю :)
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:$2К в Австралії навряд чи би вижив.
а якщо тут $150 (але своя дача і квартира)?
або $500 на Філіпінах?


своя дача-це максимум 1000-1200грн в місяць (на малині, персиках, абрикосах),
за літо до 10000грн
на томатах/огірках треба мати теплиці , а це витрати, і інвестиції будеш 2 роки повертати, тому краще відпочиваючим житло здавати подобово, але треба бути готовим приберати *****
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:21

  fox767676 написав:
  prodigy написав:Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)

Для життя так , а ось пару тижнів в листопаді,взимку - добре


а взимку там немає ні арабів ,ні росіян?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  fox767676 написав:
  prodigy написав:Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)

Для життя так , а ось пару тижнів в листопаді,взимку - добре


а взимку там немає ні арабів ,ні росіян?
Ніяка широта не врятує від арабів та російськомовних . Белфаст вже забув про ірландський іррединтизм - зараз мусліми там гоняють місцевих не питаючи оранжист лояліст чи республіканець
Париж десь на 50 широті але на вїзді якийсь сомалійський емірат
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:30

  fox767676 написав:
ЛАД написав:
  fox767676 написав:----------------------------
prodigy
Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)
----------------------------
Для життя так , а ось пару тижнів в листопаді,взимку - добре

Почему?
1. Спека 2. Специфічний південний менталітет сформований таким кліматом.
По собі на цьому тижні відчуваю :)

И к первому и ко второму можно привыкнуть. Тем более спека у нас уже бывает практически такая же, как там.
ЛАД
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