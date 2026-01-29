Финский курс национальной обороны призван научить лидеров и будущих лидеров планировать действия на случай наихудших сценариев и реагировать на них, чтобы они могли обеспечить функционирование страны во время чрезвычайной ситуации национального масштаба. В курсе принимают участие политики, ученые, директора музеев и военачальники, создавая тесные связи с широким кругом общества. .......... Участники посещают секретные брифинги и стратегические объекты, а также правительственные учреждения, обычно закрытые для публики, в течение трех-четырех недель. Они спят в казармах, носят военную форму и питаются пайками. Кроме того, они принимают участие в армейских учениях, иногда совершая полеты на военных самолетах в сопровождении истребителей. ........ Созданная во время холодной войны, когда Финляндия приспосабливалась к жизни рядом с Советским Союзом после долгой истории российской агрессии, эта программа сейчас считается более актуальной, чем когда-либо. «Война на Украине наглядно показала, почему необходим такой курс», — сказал Арто Ряти , генерал в отставке, руководивший им в 2003-2004 годах. «Современный агрессор атакует не только на фронте. Он атакует все общество — отопление, электричество, водоснабжение, логистику. Если вы не можете защитить это, линия фронта тоже не выдержит. Ответственность не может быть сосредоточена в одном секторе».
Это особенно актуально для стран с ограниченными возможностями влиять на глобальные события.....
ЛАД написав:Святых народов нет в принципе. Не существуют.
А евреям не за что благодарить Украину и каяться перед ней. Украина их не "приютила і захищала в російській імперії", а РИ "милостиво разрешила" им жить здесь (черта оседлости) и то с ограничениями, но при этом достаточно сильно ограничивала в правах. И Украина их никак не "захищала".
А обвинять нацию/национальность/народность на основе преступлений отдельных людей это прямой путь к нацизму. Если ещё не нацизм.
И да, министров Израиля украинцы не убивали, но просто евреев достаточно много.
РІ отримала їх при поділах ВКЛ, а "приютили" їх тут трохи раніше
ШІ: Початок (XIV ст.): Перші організовані громади з'явилися завдяки політиці великого князя Вітовта, який у 1388–1389 роках видав перші привілеї. Вони гарантували євреям свободу віросповідання, недоторканність особи та право судитися за власними законами.
А ще до Вітовта згідно Вікі: В период кампании Гедимина и его покорения Киева и Волыни (1320—1321) евреи, живущие на этих территориях, постепенно распространяются в северных провинциях Великого княжества Литовского. На все увеличивающийся вес и значение южных евреев для развития Литвы указывает их численность и положение на Волыни в XIII веке. Летописец так описывает похороны великого князя Владимира Васильковича в городе Владимире-Волынском: «Евреи плакали на его похоронах, как при падении Иерусалима или при взятии их в Вавилонский плен.» Это сочувствие и отчет о похоронах свидетельствуют о благодарности евреев за исключительное положение в этот период, их процветании и влиянии. Они принимают активное участие в развитии новых городов во время толерантного правления Гедимина.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 26 чер, 2026 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Основные выводы от Bloomberg AI - Ожидается, что в течение следующих двадцати пяти лет спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных резко возрастет, что приведет к почти двукратному увеличению потребления электроэнергии в основной энергосистеме Австралии к 2050 году. - К 2050 году на центры обработки данных будет приходиться почти 10% базового спроса на электроэнергию в масштабах всей страны — в четыре раза больше, чем сейчас. - Согласно отчету, потребности домохозяйств в энергии, поступающей из сети, сократятся на 44% и составят 20 тераватт-часов к 2025 году, несмотря на рост использования электромобилей и электроприборов.
flyman написав:.......... РІ отримала їх при поділах ВКЛ, а "приютили" їх тут трохи раніше
ШІ: Початок (XIV ст.): Перші організовані громади з'явилися завдяки політиці великого князя Вітовта, який у 1388–1389 роках видав перші привілеї. Вони гарантували євреям свободу віросповідання, недоторканність особи та право судитися за власними законами. .............
А в ВКЛ прибыли благодаря чуме, в которой их часто обвиняли и преследовали в Европе.
И к вопросу о "защите":
У XVII ст. євреї постраждали під час Визвольного повстання під проводом Богдана Хмельницького. У багатьох містах, особливо на Поділлі, Волині та Лівобережній Україні, єврейське населення було майже повністю винищене. За умовами Зборівського договору року особам, що сповідували юдаїзм, заборонялося мешкати в Гетьманщині[3]. Під час Хмельниччини в Україні вперше відбувся найбільший спалах антисемітизму, викликаний боротьбою пригнобленого народу з шляхтою та євреями, які займали панівне становище в економіці Речі Посполитої[4][5]. Єврейський літописець — очевидець Натан Ганновер у праці «Глибокий мул» оцінював кількість загиблих понад 100 000.
подумай, тим більше що в твоїй крові єврейської менше ніж в моїй чи продіджі....
з відки ви знаєте про ЛАДа?
Якщо прадід по матері був євреєм, генетично ви успадковуєте приблизно 12.5% (або \(1/8\)) його ДНК. З точки зору законів Галахи (традиційного юдаїзму), національність та віра передаються виключно по материнській лінії.Ось як розраховується генеалогічна частка:
Батьки: Передають вам по \(50\%\) (\(1/2\)) свого ДНК.Дідусь/Бабуся: Передають в середньому по \(25\%\) (\(1/4\)). Прадід/Прабабуся: Передають в середньому по \(12.5\%\) (\(1/8\)). На практиці, через випадковий розподіл генів (кросинговер), реальний відсоток єврейської ДНК у вашому геномі може трохи відрізнятися від теоретичного показника у \(12.5\%\). Ви можете перевірити наявність специфічних маркерів за допомогою Аналізу на єврейське походження Jewish DNA або тестів від компаній на зразок FamilyTreeDNA чи AncestryDNA.
Основные выводы от Bloomberg AI - Ожидается, что в течение следующих двадцати пяти лет спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных резко возрастет, что приведет к почти двукратному увеличению потребления электроэнергии в основной энергосистеме Австралии к 2050 году. - К 2050 году на центры обработки данных будет приходиться почти 10% базового спроса на электроэнергию в масштабах всей страны — в четыре раза больше, чем сейчас. - Согласно отчету, потребности домохозяйств в энергии, поступающей из сети, сократятся на 44% и составят 20 тераватт-часов к 2025 году, несмотря на рост использования электромобилей и электроприборов.
Основные выводы от Bloomberg AI - Ожидается, что в течение следующих двадцати пяти лет спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных резко возрастет, что приведет к почти двукратному увеличению потребления электроэнергии в основной энергосистеме Австралии к 2050 году. - К 2050 году на центры обработки данных будет приходиться почти 10% базового спроса на электроэнергию в масштабах всей страны — в четыре раза больше, чем сейчас. - Согласно отчету, потребности домохозяйств в энергии, поступающей из сети, сократятся на 44% и составят 20 тераватт-часов к 2025 году, несмотря на рост использования электромобилей и электроприборов.
Яким боком майбутнє споживання е/е в Австралії до теми цієї гілки? Це відволікання уваги від успіхів у Криму чи шо?
в Криму все нормально, бензин є...на відстані 150км від півострова -пише один крисчанин, де заправлявся не скаже, бо боіться що місцеві поб"ють (тобто от Севастополя до Керчі -300км+150км от Крима-в два кінця 900км -продуктів в Криму багато, ще на 10 днів вистачить