Финский курс национальной обороны призван научить лидеров и будущих лидеров планировать действия на случай наихудших сценариев и реагировать на них, чтобы они могли обеспечить функционирование страны во время чрезвычайной ситуации национального масштаба. В курсе принимают участие политики, ученые, директора музеев и военачальники, создавая тесные связи с широким кругом общества.

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Участники посещают секретные брифинги и стратегические объекты, а также правительственные учреждения, обычно закрытые для публики, в течение трех-четырех недель. Они спят в казармах, носят военную форму и питаются пайками. Кроме того, они принимают участие в армейских учениях, иногда совершая полеты на военных самолетах в сопровождении истребителей.

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Созданная во время холодной войны, когда Финляндия приспосабливалась к жизни рядом с Советским Союзом после долгой истории российской агрессии, эта программа сейчас считается более актуальной, чем когда-либо. «Война на Украине наглядно показала, почему необходим такой курс», — сказал Арто Ряти , генерал в отставке, руководивший им в 2003-2004 годах. «Современный агрессор атакует не только на фронте. Он атакует все общество — отопление, электричество, водоснабжение, логистику. Если вы не можете защитить это, линия фронта тоже не выдержит. Ответственность не может быть сосредоточена в одном секторе».



Это особенно актуально для стран с ограниченными возможностями влиять на глобальные события.....