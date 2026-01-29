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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18189181901819118192>
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:33

Финский курс национальной обороны призван научить лидеров и будущих лидеров планировать действия на случай наихудших сценариев и реагировать на них, чтобы они могли обеспечить функционирование страны во время чрезвычайной ситуации национального масштаба. В курсе принимают участие политики, ученые, директора музеев и военачальники, создавая тесные связи с широким кругом общества.
..........
Участники посещают секретные брифинги и стратегические объекты, а также правительственные учреждения, обычно закрытые для публики, в течение трех-четырех недель. Они спят в казармах, носят военную форму и питаются пайками. Кроме того, они принимают участие в армейских учениях, иногда совершая полеты на военных самолетах в сопровождении истребителей.
........
Созданная во время холодной войны, когда Финляндия приспосабливалась к жизни рядом с Советским Союзом после долгой истории российской агрессии, эта программа сейчас считается более актуальной, чем когда-либо. «Война на Украине наглядно показала, почему необходим такой курс», — сказал Арто Ряти , генерал в отставке, руководивший им в 2003-2004 годах. «Современный агрессор атакует не только на фронте. Он атакует все общество — отопление, электричество, водоснабжение, логистику. Если вы не можете защитить это, линия фронта тоже не выдержит. Ответственность не может быть сосредоточена в одном секторе».

Это особенно актуально для стран с ограниченными возможностями влиять на глобальные события.....
https://www.bloomberg.com/news/features/2026-06-24/finland-s-secretive-training-course-prepares-its-elite-for-war?srnd=homepage-europe
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:35

поділи ВКЛ

  ЛАД написав:Святых народов нет в принципе.
Не существуют.

А евреям не за что благодарить Украину и каяться перед ней.
Украина их не "приютила і захищала в російській імперії", а РИ "милостиво разрешила" им жить здесь (черта оседлости) и то с ограничениями, но при этом достаточно сильно ограничивала в правах.
И Украина их никак не "захищала".

А обвинять нацию/национальность/народность на основе преступлений отдельных людей это прямой путь к нацизму. Если ещё не нацизм.

И да, министров Израиля украинцы не убивали, но просто евреев достаточно много.

РІ отримала їх при поділах ВКЛ, а "приютили" їх тут трохи раніше

ШІ:

Початок (XIV ст.): Перші організовані громади з'явилися завдяки політиці великого князя Вітовта, який у 1388–1389 роках видав перші привілеї. Вони гарантували євреям свободу віросповідання, недоторканність особи та право судитися за власними законами.

А ще до Вітовта згідно Вікі:

В период кампании Гедимина и его покорения Киева и Волыни (1320—1321) евреи, живущие на этих территориях, постепенно распространяются в северных провинциях Великого княжества Литовского. На все увеличивающийся вес и значение южных евреев для развития Литвы указывает их численность и положение на Волыни в XIII веке. Летописец так описывает похороны великого князя Владимира Васильковича в городе Владимире-Волынском: «Евреи плакали на его похоронах, как при падении Иерусалима или при взятии их в Вавилонский плен.» Это сочувствие и отчет о похоронах свидетельствуют о благодарности евреев за исключительное положение в этот период, их процветании и влиянии. Они принимают активное участие в развитии новых городов во время толерантного правления Гедимина.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 26 чер, 2026 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:37

Основные выводы от Bloomberg AI
- Ожидается, что в течение следующих двадцати пяти лет спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных резко возрастет, что приведет к почти двукратному увеличению потребления электроэнергии в основной энергосистеме Австралии к 2050 году.
- К 2050 году на центры обработки данных будет приходиться почти 10% базового спроса на электроэнергию в масштабах всей страны — в четыре раза больше, чем сейчас.
- Согласно отчету, потребности домохозяйств в энергии, поступающей из сети, сократятся на 44% и составят 20 тераватт-часов к 2025 году, несмотря на рост использования электромобилей и электроприборов.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-24/data-centers-to-help-double-australia-electricity-demand-by-2050-ameo-isp?srnd=homepage-europe
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А тепер назви мені прізвище Українця який застрелив хоча б ОДНОГО з міністрів/премєрів Ізраїлю



у этой чертовой баби, полгода назад, петлюровцы сына убили , нашего Моню

епізод з фільму "Адьютант его превосходительсва"
-сцена обшуку еврейського ювелира в Києві чекістами(актор Борис Новиков)



-Ісаак, не валяй дурака, їм нужен Федотов

Велика Васильківська, 12
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:55

  flyman написав:..........
РІ отримала їх при поділах ВКЛ, а "приютили" їх тут трохи раніше

ШІ:

Початок (XIV ст.): Перші організовані громади з'явилися завдяки політиці великого князя Вітовта, який у 1388–1389 роках видав перші привілеї. Вони гарантували євреям свободу віросповідання, недоторканність особи та право судитися за власними законами.
.............

Тогда уж можно и раньше - ещё при хазарах. И даже раньше. :)
И "Киевское письмо" вспомнить (ИИ):
Киевское письмо — это древнейший оригинальный документ, созданный на территории Древней Руси, дошедший до наших дней в подлиннике. Написанный около середины X века на изысканном литературном иврите, он содержит первое в истории зафиксированное упоминание названия «Киев».
Или можно посмотреть здесь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82

А в ВКЛ прибыли благодаря чуме, в которой их часто обвиняли и преследовали в Европе.

И к вопросу о "защите":
У XVII ст. євреї постраждали під час Визвольного повстання під проводом Богдана Хмельницького. У багатьох містах, особливо на Поділлі, Волині та Лівобережній Україні, єврейське населення було майже повністю винищене. За умовами Зборівського договору року особам, що сповідували юдаїзм, заборонялося мешкати в Гетьманщині[3]. Під час Хмельниччини в Україні вперше відбувся найбільший спалах антисемітизму, викликаний боротьбою пригнобленого народу з шляхтою та євреями, які займали панівне становище в економіці Речі Посполитої[4][5]. Єврейський літописець — очевидець Натан Ганновер у праці «Глибокий мул» оцінював кількість загиблих понад 100 000.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 чер, 2026 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И к первому и ко второму можно привыкнуть. Тем более спека у нас уже бывает практически такая же, как там.

звикнути можна але як працювати в +35 уяви немаю (особливо фізично або на вулиці)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 16:58

budivelnik

подумай, тим більше що в твоїй крові єврейської менше ніж в моїй чи продіджі....

з відки ви знаєте про ЛАДа?
Якщо прадід по матері був євреєм, генетично ви успадковуєте приблизно 12.5% (або \(1/8\)) його ДНК. З точки зору законів Галахи (традиційного юдаїзму), національність та віра передаються виключно по материнській лінії.Ось як розраховується генеалогічна частка:

Батьки: Передають вам по \(50\%\) (\(1/2\)) свого ДНК.Дідусь/Бабуся: Передають в середньому по \(25\%\) (\(1/4\)).
Прадід/Прабабуся: Передають в середньому по \(12.5\%\) (\(1/8\)).
На практиці, через випадковий розподіл генів (кросинговер), реальний відсоток єврейської ДНК у вашому геномі може трохи відрізнятися від теоретичного показника у \(12.5\%\). Ви можете перевірити наявність специфічних маркерів за допомогою Аналізу на єврейське походження Jewish DNA або тестів від компаній на зразок FamilyTreeDNA чи AncestryDNA.


https://www.testdnk.com.ua/analizy-dnk/jewish-dna

Термін: 75р.дн.-8800грн

хто вже перевіряв?
питання до Shapo-скільки % нарахували
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 17:00

  ЛАД написав:
Основные выводы от Bloomberg AI
- Ожидается, что в течение следующих двадцати пяти лет спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных резко возрастет, что приведет к почти двукратному увеличению потребления электроэнергии в основной энергосистеме Австралии к 2050 году.
- К 2050 году на центры обработки данных будет приходиться почти 10% базового спроса на электроэнергию в масштабах всей страны — в четыре раза больше, чем сейчас.
- Согласно отчету, потребности домохозяйств в энергии, поступающей из сети, сократятся на 44% и составят 20 тераватт-часов к 2025 году, несмотря на рост использования электромобилей и электроприборов.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-24/data-centers-to-help-double-australia-electricity-demand-by-2050-ameo-isp?srnd=homepage-europe

Яким боком майбутнє споживання е/е в Австралії до теми цієї гілки? Це відволікання уваги від успіхів у Криму чи шо?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Париж десь на 50 широті але на вїзді якийсь сомалійський емірат


один британець ще у 1998р сказав: ми (британці) вважаємо-на північ від Парижу -Європа, на південь-Африка
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 17:08

  fler написав:
  ЛАД написав:
Основные выводы от Bloomberg AI
- Ожидается, что в течение следующих двадцати пяти лет спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных резко возрастет, что приведет к почти двукратному увеличению потребления электроэнергии в основной энергосистеме Австралии к 2050 году.
- К 2050 году на центры обработки данных будет приходиться почти 10% базового спроса на электроэнергию в масштабах всей страны — в четыре раза больше, чем сейчас.
- Согласно отчету, потребности домохозяйств в энергии, поступающей из сети, сократятся на 44% и составят 20 тераватт-часов к 2025 году, несмотря на рост использования электромобилей и электроприборов.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-24/data-centers-to-help-double-australia-electricity-demand-by-2050-ameo-isp?srnd=homepage-europe

Яким боком майбутнє споживання е/е в Австралії до теми цієї гілки? Це відволікання уваги від успіхів у Криму чи шо?

в Криму все нормально, бензин є...на відстані 150км від півострова
-пише один крисчанин, де заправлявся не скаже, бо боіться що місцеві поб"ють (тобто от Севастополя до Керчі -300км+150км від Крима(Адагум?)-в два кінця 900км
-продуктів в Криму багато, ще на 10 днів вистачить
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