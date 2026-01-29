RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 182191822018221182221822318224>
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 12:37

  prodigy написав:
  shapo написав:
Как я могу не любить гоев если у меня сын, его жена и их дети гои?



в 2013р в Дурбані(ПАР) у нас був шіпчандлер Талік, нормальний хлопець десь 45 років, окрім продуктів, телефоних сімок, та різних заказів, він у торговому центрі купити тенісний стіл для судна.

про себе він розказав -народився у Таліні, в кінці 90х емігрував до Ізраїлю, там прожив декілька років і переїхав у ПАР

А чому не залишився в Іхраїлі? Занадто багато евреєв з ссср, мені легше серед африканців



Зато сейчас оттуда евреи бегут в разные страны,в т.ч.в Израиль.
Да и евреи из СССР не определяют политику Израиля,в нынешней коалиции их вообще нет кроме Эйдельмана которого Биби уже подвинул
shapo
 
Повідомлень: 5272
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 12:40

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Понятно, почему вы упоминаете меня практически в каждом посте, даже там где вообще не понятно, при чём тут я.


вас це дивує, мене ні
.......

Меня это не дивує, а огорчает желание людей сбиваться в стаю для травли кого бы то ни было.
Кроме того, интересно - предаваться воспоминаниям обычно свойственно старикам. Вы на 14 лет моложе меня, но почему-то на форуме воспоминаниями регулярно и часто занимаетесь именно вы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40948
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 12:41

  Letusrock написав:Цікава думка навіяна минувшим святом, котре на паузі

"Конституція — це Суспільний Договір. Але аж ніяк не угода пересічних між собою, а компроміс між Пересічними та Елітами... про те, як співіснувати, не винищуючи одне одного... Саме так цей інститут народився історично.

У цьому Договорі... Права належать позбавленим важелів впливу Пересічним, а от Обов'язки — Елітам! Адже в обмін на ці обов'язки Еліти отримують МОНОПОЛЬНЕ право збору та розподілу Податків, а також МОНОПОЛІЮ на апарат примусу.

Саме тому Еліти ПЕРШИМИ мають іти на поле бою і гинути... І саме страх накласти головою першими формує здоровий запобіжник. За таких умов Еліти просто зобов'язані робити ВСЕ заради збереження миру.

Простіше кажучи...
Влада володіє податками та ресурсом репресій... натомість на неї покладаються Обов'язки, серед яких НАЙПЕРШИЙ — гарантувати ПРАВА ТА СВОБОДИ Пересічним.

P.S.: Якщо ж і Права, і ОБОВ'ЯЗКИ тягне на собі виключно пересічний... тоді Еліти стають зайвим елементом. А це вже називається РЕВОЛЮЦІЄЮ або ПОВСТАННЯМ.


Автора не вказую щоб бажаючі заперечити фокусувались на тезах а не на персоналіях. Хоча, прости Господи, про що це я..... забув на секунду де це я пишу

Тобі вже багато разів наводили приклади, що еліти теж приймають участь у війні і гинуть ...

Тому, ти знову приніс своє перелякане ...

Бо ти в Конституції бачиш лише розділ "Права", розділ "Обов"язки" ти перегортаеш
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14390
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Взагалі, якщо комусь хочется розчісувати власне его - нехай створюють свою окрему гілку ... або сидять на своїх гілках

тут про війну ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14390
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 13:01

  shapo написав:...
Тем более что ругаюсь не из любви к искусству, а только когда вижу что человек решил показать другим публично как он может мной управлять. Если я где-то накосячил сам и меня распекают по делу стою и слушаю

чекаємо ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13395
З нами з: 29.09.19
Подякував: 844 раз.
Подякували: 1798 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 13:19

  Shaman написав:
  shapo написав:...
Тем более что ругаюсь не из любви к искусству, а только когда вижу что человек решил показать другим публично как он может мной управлять. Если я где-то накосячил сам и меня распекают по делу стою и слушаю

чекаємо ;)


А вы уже стали моим работодателем? Когда?
shapo
 
Повідомлень: 5272
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тобі вже багато разів наводили приклади, що еліти теж приймають участь у війні і гинуть ...
хіба від передозування проссеко у куршавельському котлі.
Барна вкрай невдало загинув на війні щоб різні підпанки Міндичів улюлюкали "ага, бачиш 0,01% еліт теж воюють"
  pesikot написав:Бо ти в Конституції бачиш лише розділ "Права", розділ "Обов"язки" ти перегортаеш
було б добре уважніше прочитати текст. Хоча що я хочу від "підпанка звичайного"
Letusrock
 
Повідомлень: 3328
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 13:34

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Тобі вже багато разів наводили приклади, що еліти теж приймають участь у війні і гинуть ...
хіба від передозування проссеко у куршавельському котлі.
Барна вкрай невдало загинув на війні щоб різні підпанки Міндичів улюлюкали "ага, бачиш 0,01% еліт теж воюють"

Ти "гордий" єуропеєць чомусь завжди собі хочешь пана ...

Тому тобі помічник пана скидує методички, про що писати на форумі )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14390
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 13:35

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Бо ти в Конституції бачиш лише розділ "Права", розділ "Обов"язки" ти перегортаеш
було б добре уважніше прочитати текст. Хоча що я хочу від "підпанка звичайного"

Я по інфопомийкам не харчуюсь, а ти - да.

Ти жерешь інформаційне лайно, то на здоров"я ... я не буду цього робити )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14390
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 13:40

  _hunter написав:
  ЛАД написав: интересный подход - "сделайте нам бесплатный подарок - влезьте, повоюйте, захватите, а потом отдайте нам". :)
А так бывает?
......

Почему сразу бесплатный? - для вступления в ЕС, например, нужно единогласное решение...

І чим допоможе Молдова щодо одностайного рішення зі вступу України до ЄС? Домовиться, напр., з Польщею та Угорщиною, щоб не блокували вступ?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6382
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 182191822018221182221822318224>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 41448
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 42191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 348154
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.