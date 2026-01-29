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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 чер, 2026 12:37
prodigy написав: shapo написав:
Как я могу не любить гоев если у меня сын, его жена и их дети гои?
в 2013р в Дурбані(ПАР) у нас був шіпчандлер Талік, нормальний хлопець десь 45 років, окрім продуктів, телефоних сімок, та різних заказів, він у торговому центрі купити тенісний стіл для судна.
про себе він розказав -народився у Таліні, в кінці 90х емігрував до Ізраїлю, там прожив декілька років і переїхав у ПАР
А чому не залишився в Іхраїлі? Занадто багато евреєв з ссср, мені легше серед африканців
Зато сейчас оттуда евреи бегут в разные страны,в т.ч.в Израиль.
Да и евреи из СССР не определяют политику Израиля,в нынешней коалиции их вообще нет кроме Эйдельмана которого Биби уже подвинул
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Додано: Пон 29 чер, 2026 12:40
prodigy написав: ЛАД написав:
Понятно, почему вы упоминаете меня практически в каждом посте, даже там где вообще не понятно, при чём тут я.
вас це дивує, мене ні
.......
Меня это не дивує, а огорчает желание людей сбиваться в стаю для травли кого бы то ни было.
Кроме того, интересно - предаваться воспоминаниям обычно свойственно старикам. Вы на 14 лет моложе меня, но почему-то на форуме воспоминаниями регулярно и часто занимаетесь именно вы.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 12:41
Letusrock написав:
Цікава думка навіяна минувшим святом, котре на паузі
"Конституція — це Суспільний Договір. Але аж ніяк не угода пересічних між собою, а компроміс між Пересічними та Елітами... про те, як співіснувати, не винищуючи одне одного... Саме так цей інститут народився історично.
У цьому Договорі... Права належать позбавленим важелів впливу Пересічним, а от Обов'язки — Елітам! Адже в обмін на ці обов'язки Еліти отримують МОНОПОЛЬНЕ право збору та розподілу Податків, а також МОНОПОЛІЮ на апарат примусу.
Саме тому Еліти ПЕРШИМИ мають іти на поле бою і гинути... І саме страх накласти головою першими формує здоровий запобіжник. За таких умов Еліти просто зобов'язані робити ВСЕ заради збереження миру.
Простіше кажучи...
Влада володіє податками та ресурсом репресій... натомість на неї покладаються Обов'язки, серед яких НАЙПЕРШИЙ — гарантувати ПРАВА ТА СВОБОДИ Пересічним.
P.S.: Якщо ж і Права, і ОБОВ'ЯЗКИ тягне на собі виключно пересічний... тоді Еліти стають зайвим елементом. А це вже називається РЕВОЛЮЦІЄЮ або ПОВСТАННЯМ.
Автора не вказую щоб бажаючі заперечити фокусувались на тезах а не на персоналіях. Хоча, прости Господи, про що це я..... забув на секунду де це я пишу
Тобі вже багато разів наводили приклади, що еліти теж приймають участь у війні і гинуть ...
Тому, ти знову приніс своє перелякане ...
Бо ти в Конституції бачиш лише розділ "Права", розділ "Обов"язки" ти перегортаеш
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Додано: Пон 29 чер, 2026 12:46
Взагалі, якщо комусь хочется розчісувати власне его - нехай створюють свою окрему гілку ... або сидять на своїх гілках
тут про війну ...
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Додано: Пон 29 чер, 2026 13:01
shapo написав:
...
Тем более что ругаюсь не из любви к искусству, а только когда вижу что человек решил показать другим публично как он может мной управлять. Если я где-то накосячил сам и меня распекают по делу стою и слушаю
чекаємо
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Додано: Пон 29 чер, 2026 13:19
Shaman написав: shapo написав:
...
Тем более что ругаюсь не из любви к искусству, а только когда вижу что человек решил показать другим публично как он может мной управлять. Если я где-то накосячил сам и меня распекают по делу стою и слушаю
чекаємо
А вы уже стали моим работодателем? Когда?
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Додано: Пон 29 чер, 2026 13:30
pesikot написав:
Тобі вже багато разів наводили приклади, що еліти теж приймають участь у війні і гинуть ...
хіба від передозування проссеко у куршавельському котлі.
Барна вкрай невдало загинув на війні щоб різні підпанки Міндичів улюлюкали "ага, бачиш 0,01% еліт теж воюють"
pesikot написав:
Бо ти в Конституції бачиш лише розділ "Права", розділ "Обов"язки" ти перегортаеш
було б добре уважніше прочитати текст. Хоча що я хочу від "підпанка звичайного"
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Додано: Пон 29 чер, 2026 13:34
Letusrock написав: pesikot написав:
Тобі вже багато разів наводили приклади, що еліти теж приймають участь у війні і гинуть ...
хіба від передозування проссеко у куршавельському котлі.
Барна вкрай невдало загинув на війні щоб різні підпанки Міндичів улюлюкали "ага, бачиш 0,01% еліт теж воюють"
Ти "гордий" єуропеєць чомусь завжди собі хочешь пана ...
Тому тобі помічник пана скидує методички, про що писати на форумі )
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Додано: Пон 29 чер, 2026 13:35
Letusrock написав: pesikot написав:
Бо ти в Конституції бачиш лише розділ "Права", розділ "Обов"язки" ти перегортаеш
було б добре уважніше прочитати текст. Хоча що я хочу від "підпанка звичайного"
Я по інфопомийкам не харчуюсь, а ти - да.
Ти жерешь інформаційне лайно, то на здоров"я ... я не буду цього робити )
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Додано: Пон 29 чер, 2026 13:40
_hunter написав: ЛАД написав:
интересный подход - "сделайте нам бесплатный подарок
- влезьте, повоюйте, захватите, а потом отдайте нам".
А так бывает?
......
Почему сразу бесплатный? - для вступления в ЕС, например, нужно единогласное решение...
І чим допоможе Молдова щодо одностайного рішення зі вступу України до ЄС? Домовиться, напр., з Польщею та Угорщиною, щоб не блокували вступ?
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