Російські удари по українських святинях і релігійних об'єктах дедалі частіше викликають історичні паралелі з методами ведення війни, які застосовувалися нацистською Німеччиною, пише Forbes.
Мерседес Салуппо, науковий співробітник Атлантичної ради – одного з провідних американських аналітичних центрів з питань оборони та дипломатії у Вашингтоні, а також колишній дослідник Центру російських та євразійських досліджень Девіса при Гарвардському університеті, заявила про схожість таких дій із практиками, що використовувалися під час Другої світової війни.
Вона вважає, що знищення або пошкодження святинь може бути частиною ширшої стратегії психологічного тиску на населення. Атаки на культурні та релігійні пам'ятки можуть розглядатися і як спроба завдати удару по історичній та духовній спадщині країни.
Експертка підкреслила, що одним із прикладів став удар по території Києво-Печерської лаври, який спричинив пожежу на території комплексу. Ця пам'ятка має особливе значення для української історії та культури, тому будь-які пошкодження таких об'єктів викликають широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за її межами.
"Націлювання на релігію та культурну спадщину є частиною стратегії Росії з деморалізації та знищення громад. Вбивства Росією священників та інших релігійних лідерів у сучасній війні агресії в Україні, напади на релігійні місця… а також ув’язнення та тортури релігійних лідерів, таких як мусульманські лідери та активісти в Криму, – це лише деякі приклади того, як Росія застосовує цю тактику", – сказала Салуппо.
За її словами, цього року Москва посилила свої повітряні атаки на релігійні та культурні цілі по всій Україні за допомогою дистанційно керованих дронів та ракет далекого радіусу дії, що є частиною давньої кампанії з придушення духовного та мистецького життя.
pesikot написав:Я по інфопомийкам не харчуюсь, а ти - да.
все перечитуєш книгу яка втратила актуальність на початку 2022? Звів дискусію у своє звичне "перелякані, інфорпомийки". Так що там на рахунок запобіжника? Визнаєш хоч що його не існує наразі? Ти зараз почуваєшся у відносній безпеці, бо гавкаєш на їх користь. Попробуй у Чернігові вийти з плакатом "ні бусифікації" чи "зупиніть розкрадання в МО" і побачиш магію - твоя відстрочка зникне а в saschaqbl у підрозділі зявиться новий водій (якщо встигнуть перехопити тебе по дорозі у 425)
pesikot написав:Ти "гордий" єуропеєць чомусь завжди собі хочешь пана
субєктивне судження. Дивлячись як ти захищаєш банду ліквідаторів та колективного Міндича то в тебе пани вже є. "головне що не буряти"(с)
Російські удари по українських святинях і релігійних об'єктах дедалі частіше викликають історичні паралелі з методами ведення війни, які застосовувалися нацистською Німеччиною, пише Forbes.
Мерседес Салуппо, науковий співробітник Атлантичної ради – одного з провідних американських аналітичних центрів з питань оборони та дипломатії у Вашингтоні, а також колишній дослідник Центру російських та євразійських досліджень Девіса при Гарвардському університеті, заявила про схожість таких дій із практиками, що використовувалися під час Другої світової війни.
Вона вважає, що знищення або пошкодження святинь може бути частиною ширшої стратегії психологічного тиску на населення. Атаки на культурні та релігійні пам'ятки можуть розглядатися і як спроба завдати удару по історичній та духовній спадщині країни.
Експертка підкреслила, що одним із прикладів став удар по території Києво-Печерської лаври, який спричинив пожежу на території комплексу. Ця пам'ятка має особливе значення для української історії та культури, тому будь-які пошкодження таких об'єктів викликають широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за її межами.
"Націлювання на релігію та культурну спадщину є частиною стратегії Росії з деморалізації та знищення громад. Вбивства Росією священників та інших релігійних лідерів у сучасній війні агресії в Україні, напади на релігійні місця… а також ув’язнення та тортури релігійних лідерів, таких як мусульманські лідери та активісти в Криму, – це лише деякі приклади того, як Росія застосовує цю тактику", – сказала Салуппо.
За її словами, цього року Москва посилила свої повітряні атаки на релігійні та культурні цілі по всій Україні за допомогою дистанційно керованих дронів та ракет далекого радіусу дії, що є частиною давньої кампанії з придушення духовного та мистецького життя.
От бачиш, скопіював новий перелік злочинів Путіна і жити відразу стало простіше. Не потрібно забивати собі голову складними питаннями про екзистенційність та хто такий Вова з плівок.
Російські удари по українських святинях і релігійних об'єктах дедалі частіше викликають історичні паралелі з методами ведення війни, які застосовувалися нацистською Німеччиною, пише Forbes.
Мерседес Салуппо, науковий співробітник Атлантичної ради – одного з провідних американських аналітичних центрів з питань оборони та дипломатії у Вашингтоні, а також колишній дослідник Центру російських та євразійських досліджень Девіса при Гарвардському університеті, заявила про схожість таких дій із практиками, що використовувалися під час Другої світової війни.
Вона вважає, що знищення або пошкодження святинь може бути частиною ширшої стратегії психологічного тиску на населення. Атаки на культурні та релігійні пам'ятки можуть розглядатися і як спроба завдати удару по історичній та духовній спадщині країни.
Експертка підкреслила, що одним із прикладів став удар по території Києво-Печерської лаври, який спричинив пожежу на території комплексу. Ця пам'ятка має особливе значення для української історії та культури, тому будь-які пошкодження таких об'єктів викликають широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за її межами.
"Націлювання на релігію та культурну спадщину є частиною стратегії Росії з деморалізації та знищення громад. Вбивства Росією священників та інших релігійних лідерів у сучасній війні агресії в Україні, напади на релігійні місця… а також ув’язнення та тортури релігійних лідерів, таких як мусульманські лідери та активісти в Криму, – це лише деякі приклади того, як Росія застосовує цю тактику", – сказала Салуппо.
За її словами, цього року Москва посилила свої повітряні атаки на релігійні та культурні цілі по всій Україні за допомогою дистанційно керованих дронів та ракет далекого радіусу дії, що є частиною давньої кампанії з придушення духовного та мистецького життя.
От бачиш, скопіював новий перелік злочинів Путіна і жити відразу стало простіше. Не потрібно забивати собі голову складними питаннями про екзистенційність та хто такий Вова з плівок.
Запам"ятай, коли ховаєш голову в пісок, то срака ззовні
І про корупцію ... ти ж верещав (бо пан тобі так наказав), що Ощад точно корупційні гроші перевозить і правильно затримали
З"ясувалось, що наказ віддав особисто Орбан, для шантажу України Гроші були звичайні
Letusrock написав:Так що там на рахунок запобіжника? Визнаєш хоч що його не існує наразі? Ти зараз почуваєшся у відносній безпеці, бо гавкаєш на їх користь. Попробуй у Чернігові вийти з плакатом "ні бусифікації" чи "зупиніть розкрадання в МО" і побачиш магію - твоя відстрочка зникне а в saschaqbl у підрозділі зявиться новий водій (якщо встигнуть перехопити тебе по дорозі у 425)
Гівно питання, вийди в Ужгороді з тим самим ... чи ти на форумі такий сміливий ... ))
Краткое содержание - По сообщению источника, в Дохе состоится встреча иранской и американской технических групп. - Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что переговоры не подтверждены. - Президент Ирана назвал временное соглашение «великой победой». - Пезешкиан заявляет, что Катар разморозит замороженные активы на сумму 6 миллиардов долларов.