Додано: Пон 29 чер, 2026 14:53

shapo написав: В Израиле начальница хостела была глупая необразованная баба из Ростова на Дону,а ее зам.из Бердичева закончивший заочно КПИ.

Когда конфликт с ними у меня дошел до начальника изры мы с ним договорились что я буду иметь с ним дело напрямую. В Израиле начальница хостела была глупая необразованная баба из Ростова на Дону,а ее зам.из Бердичева закончивший заочно КПИ.Когда конфликт с ними у меня дошел до начальника изры мы с ним договорились что я буду иметь с ним дело напрямую.

Ніяк не може старигань зрозуміти суті...1 Природа побутового антиєврейства...Коли в суспільстві приблизно 1 єврей на мінімум 100 осіб ( а частенько і 400 як зараз в Україні) - то євреї хочуть вони цього чи ні, а пробують кучкуватись... Це НОРМАЛЬНА позиція, яка дозволяє виживати серед відносно чужиж звичаїв/релігій/законів... І от приналежність до цієї купки якби дає певні переваги..2 Але внаслідок того , що євреї будучи відносно розумнішими від середньої кількості населення (природний відбір , дурніші не змогли вижити за століття переслідувань) , як правило займали інженерні і інші керівні посади... І от тут і виникав конфлікт між євреєм претендуючим на цбю посаду в підриємстві де інший єврей його тягне і представником не єврейської національності. Ясно що це визивало обурення , а так як у всіх нас частенько винуваті не ми а ХТОСЬ , то цим хтось назначали євреїв як народ...3 Але коли єврей виїзжає з території де він один на сто і приїзжає туди де 70% євреїв, він стикається з тим самим ПРИРОДНІМ ОБМЕЖЕННЯМ...Тобто -єврей який виїхав в перших аліях(хвилях переселення) - більш поважний єврей ніж той хто приїхав в останніх..Тому шапо й отримав по вухам від таких самих совків як і він , просто по тій причині що він виїхав в 2020 (напевно) а ті приїхали в 1960-1990.. Тому для них він ПОНПРИЇХАВШИЙ..От так євреї тими самими інструментами з допомогою яких вони ВИЖИЛИ між чужими - роблять градації між СВОЇМИ.Шапо - скажи що я не правий?Саме тому ( і з урахування зниження освітнього цензу нових понаприїхавших) ізраїль буде деградувати і розслоюватись , при чому дійде до того , що араби які жили в ізраїлі до 2000 , будуть вважатись правильнішими громадянами їзраїлю від євреїв(фактично таких самих арабів але з довідкою що вони євреї) які приїдуть після 2025 року....