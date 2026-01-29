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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18221182221822318224>
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:В Израиле начальница хостела была глупая необразованная баба из Ростова на Дону,а ее зам.из Бердичева закончивший заочно КПИ.
Когда конфликт с ними у меня дошел до начальника изры мы с ним договорились что я буду иметь с ним дело напрямую.
Ніяк не може старигань зрозуміти суті...
1 Природа побутового антиєврейства...
Коли в суспільстві приблизно 1 єврей на мінімум 100 осіб ( а частенько і 400 як зараз в Україні) - то євреї хочуть вони цього чи ні, а пробують кучкуватись... Це НОРМАЛЬНА позиція, яка дозволяє виживати серед відносно чужиж звичаїв/релігій/законів... І от приналежність до цієї купки якби дає певні переваги..
2 Але внаслідок того , що євреї будучи відносно розумнішими від середньої кількості населення (природний відбір , дурніші не змогли вижити за століття переслідувань) , як правило займали інженерні і інші керівні посади... І от тут і виникав конфлікт між євреєм претендуючим на цбю посаду в підриємстві де інший єврей його тягне і представником не єврейської національності. Ясно що це визивало обурення , а так як у всіх нас частенько винуваті не ми а ХТОСЬ , то цим хтось назначали євреїв як народ...
3 Але коли єврей виїзжає з території де він один на сто і приїзжає туди де 70% євреїв, він стикається з тим самим ПРИРОДНІМ ОБМЕЖЕННЯМ...
Тобто -єврей який виїхав в перших аліях(хвилях переселення) - більш поважний єврей ніж той хто приїхав в останніх..
Тому шапо й отримав по вухам від таких самих совків як і він , просто по тій причині що він виїхав в 2020 (напевно) а ті приїхали в 1960-1990.. Тому для них він ПОНПРИЇХАВШИЙ..

От так євреї тими самими інструментами з допомогою яких вони ВИЖИЛИ між чужими - роблять градації між СВОЇМИ.

Шапо - скажи що я не правий?

Саме тому ( і з урахування зниження освітнього цензу нових понаприїхавших) ізраїль буде деградувати і розслоюватись , при чому дійде до того , що араби які жили в ізраїлі до 2000 , будуть вважатись правильнішими громадянами їзраїлю від євреїв(фактично таких самих арабів але з довідкою що вони євреї) які приїдуть після 2025 року....
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 29 чер, 2026 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 15:18

як регіон Румунії - держави членкині ЄС

  Investor_K написав:
  flyman написав:Молдова і Румунія можуть об"єднатися і вуаля

Після вступу Молдова до ЄС

це буде "автоматично" як регіон Румунії - держави членкині ЄС
Панда, ти молдаван?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 15:55

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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 15:55

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Так що там на рахунок запобіжника? Визнаєш хоч що його не існує наразі? Ти зараз почуваєшся у відносній безпеці, бо гавкаєш на їх користь. Попробуй у Чернігові вийти з плакатом "ні бусифікації" чи "зупиніть розкрадання в МО" і побачиш магію - твоя відстрочка зникне а в saschaqbl у підрозділі зявиться новий водій (якщо встигнуть перехопити тебе по дорозі у 425)

Гівно питання, вийди в Ужгороді з тим самим ... чи ти на форумі такий сміливий ... ))

Для чого мені виходити? Це ж ти тут строчиш про конституцію, демократію, "системи нема", узурпації влади нема і т.д.
Раз ти в це віриш то можеш вийти з плакатом "миру мир" і тобі за це нічого небуде
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ти на Закарпатті скасував конституцію?)

наш вічний лідер поставив на паузу, навіть озвучив це публічно багато років тому. ти не в курсі?
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:03

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  flyman написав:Молдова і Румунія можуть об"єднатися і вуаля

Після вступу Молдова до ЄС

це буде "автоматично" як регіон Румунії - держави членкині ЄС
Панда, ти молдаван?

Ні, ці розлади не повʼязані з національністю
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:07

Протягом січня-червня 2026 року пілотами Угруповання СБС віддзьобано 194 одиниці, а з моменту створення Угруповання (11 червня 2025 року)- 276 елементів ворожого ППО:
•169 комплексів ЗРК, ЗГРК
•76 комплексів РЛС (+426 одиниць мобільних РЛС)*
•31 комплексів РЕБ (+3838 одиниць мобільного РЕБу)*

*- мобільні РЛС та мобільні РЕБ не відносяться до системи ППО противника, забезпечують обʼєктовий захист)

Серед різнобарвʼя цілей Волелюбного Українського Птаху СБС:

🔥ЗРГК «Панцирь-С1», нп Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС
🔥РЛС СТ-68, нп Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС
🔥 РЛС 48Я6-К1 «Подльот», нп Євпаторія, АР Крим, 1 ОЦ СБС
🔥 Електропідстанція ПС 330/110 кВ «Західно-Кримська», нп Кар'єрне, АР Крим, угруповання СБС ГВ БАС «Фенікс» ДПСУ
🔥Електропідстанція ПС 110 кВ «Випасне», нп Випасне, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»
🔥Електропідстанція ПС 110 кВ «Олександрівка», нп Олександрівка, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»
🔥Електропідстанція ПС 220 кВ «Мар'янівка», нп Мар'янівка, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»
🔥Електропідстанція ПС 330 кВ «Джанкой», нп Джанкой, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»
🔥Цистерни з ПММ, нп Феодосія, АР Крим, 412 ОБр СБС «Nemesis»
🔥Складу з ПММ, нп Мелітополь, Запорізька обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»
🔥Паливозаправник, нп Нововасилівка, Запорізька обл., 3 бат 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
🔥Паливозаправник, нп Юр'ївка, Запорізька обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»
🔥Паливозаправник, нп Мелітополь, Запорізька обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»
🔥Локомотив, н. п. унеча, брянська обл., рф, 413 оп СБС «Рейд»
🔥Рейдовий буксир пр. 498, нп Скадовськ, Херсонська обл, 20 ОБр СБС

МАДЯР🇺🇦
29.06.26


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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:07

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Так що там на рахунок запобіжника? Визнаєш хоч що його не існує наразі? Ти зараз почуваєшся у відносній безпеці, бо гавкаєш на їх користь. Попробуй у Чернігові вийти з плакатом "ні бусифікації" чи "зупиніть розкрадання в МО" і побачиш магію - твоя відстрочка зникне а в saschaqbl у підрозділі зявиться новий водій (якщо встигнуть перехопити тебе по дорозі у 425)

Гівно питання, вийди в Ужгороді з тим самим ... чи ти на форумі такий сміливий ... ))

Для чого мені виходити? Це ж ти тут строчиш про конституцію, демократію, "системи нема", узурпації влади нема і т.д.
Раз ти в це віриш то можеш вийти з плакатом "миру мир" і тобі за це нічого небуде


Тобто ти, звично набрехав про мене, і засцяв зробити шось для себе ))

Нагадую, ти ще набрехав про "корупційні гроші Ошаду", бо тобі твій пан про це наказав писати )

PS. Я вже не кажу про твою бронь і Конституцію ..
Відмовляєшся від броні чи як ? Конституція в дії ? )

PPS. Чи пан тебе лишить броні, якщо не будеш писати, що потрібно ?
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:09

  shapo написав:не ваше собачье дело

Пішов ти курсом "руського військового корабля" склеротик, у якого
"Пт 26 черв, 2026 17:51"
Испанская пытка. Зачем франкистские палачи создавали концлагеря для своего народа

йде перед
"Пт 26 черв, 2026 10:00"
Если вы такой знаток концлагерей Франко,то,и б.,напишите сколько человек среди них прошло и не вернулось и где они были расположены?
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