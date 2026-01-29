Додано: Пон 29 чер, 2026 17:16

❓️Чому збільшилося число ударів FPV по Запоріжжю: що кажуть експертиросіяни знайшли спосіб доставляти FPV до Запоріжжя. Вони доставляються за допомогою безпілотників із LTE-модемами. Про це LIGA.net розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.Він наголосив, що удари по Запоріжжю FPV-дронами не сталися раптово, адже противник випробовував і продовжує випробовувати різні безпілотники як на інших напрямках, так і на Запорізькому.Зокрема, до південних і західних околиць обласного центру почали долітати "Молнії". Наразі окупанти працюють над збільшенням дальності "Молній", б’ють ними по цивільній інфраструктурі та полюють передусім на вогненебезпечні об’єкти на кшталт автозаправних та газозаправних станцій, по системах газогонів – щоб збільшити потужність вибуху і радіус зони ураження.Коментуючи активне застосування впродовж останніх днів FPV-дронів по обласному центру, Волошин пояснив, що росіяни працюють над тим, щоб винайти спосіб доставлення цих засобів ураження до міста, адже наразі лінія фронту знаходиться приблизно за 25-30 км, і на таку дистанцію FPV не літають.Тому, як пояснив Волошин, росіяни почали застосовувати дрони з LTE-модемами (це модуль, який дозволяє дрону підключатися до мереж мобільного зв'язку 4G/LTE – фактично так само, як це робить звичайний смартфон – для передання даних, відеосигналу та команд керування. – ред.). Щоб заглушити їх засобами радіоелектронної боротьби, треба фактично "покласти" весь зв’язок у Запоріжжі, що суперечить конституційним правам громадян.Наразі військові шукають шляхи, щоб впливати безпосередньо на ці дрони, проте ворог постійно змінює частоти і намагається працювати на тих, які використовуються цивільними операторами зв’язку.Також Волошин наголосив, що останнім часом росіяни стали особливо активно застосовувати "шахеди" і б’ють ними здебільшого саме по населених пунктах, а не позиціях Сил оборони.