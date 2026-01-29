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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18221182221822318224
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:18

  yanyura написав:
  shapo написав:не ваше собачье дело

Пішов ти курсом "руського військового корабля" склеротик, у якого
"Пт 26 черв, 2026 17:51"
Испанская пытка. Зачем франкистские палачи создавали концлагеря для своего народа

йде перед
"Пт 26 черв, 2026 10:00"
Если вы такой знаток концлагерей Франко,то,и б.,напишите сколько человек среди них прошло и не вернулось и где они были расположены?

пане yanyura, російській жлоб shapo переїхав в Австралію, тому він вирішив, що хамити українцям можно, бо у нього давня психологічна травма - його в Москві не прийняли
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:ти ще набрехав про "корупційні гроші Ошаду"

я залишусь при своїй думці, прикинь.
Раз пішла жара про Орбан/Мадяр, чому ніхто не пише про зраду стосовно угоди про угорську мову. Невже прикомандировані расово правильні тернопільські мовні інспектори в Берегові будуть отримувати в табло на зауваження "чому не державною". :mrgreen:
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:35

  Letusrock написав:
  pesikot написав:ти ще набрехав про "корупційні гроші Ошаду"

я залишусь при своїй думці, прикинь.


Молодець, ти - брехло )))

Ніяких корупційних грошей там не було, а був прямий наказ Орбана викрасти гроші
Тому ти за викрадання грошей
Як пан тобі наказав ...

PS. То як з бронюванням ? Теж відмовишся ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Да и евреи из СССР не определяют политику Израиля


мова не пролітику...не бажають жити поруч з масквичами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:44

  prodigy написав:
  shapo написав:Да и евреи из СССР не определяют политику Израиля


мова не пролітику...не бажають жити поруч з масквичами

До речі ... а чи не зблизився shapo з РПЦ в Австралії ...

Бо щось дуже схоже, що так ....
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:на форуме воспоминаниями регулярно и часто занимаетесь именно вы.


пам'ятайте про
Розстріляне відродження
про голодомор
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:46

зацікавленість панди в меркантильному плані

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Після вступу Молдова до ЄС

це буде "автоматично" як регіон Румунії - держави членкині ЄС
Панда, ти молдаван?

Ні, ці розлади не повʼязані з національністю

якщо є які корені, тоді зрозуміла зацікавленість панди в меркантильному плані
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❓️Чому збільшилося число ударів FPV по Запоріжжю: що кажуть експерти

росіяни знайшли спосіб доставляти FPV до Запоріжжя. Вони доставляються за допомогою безпілотників із LTE-модемами. Про це LIGA.net розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Він наголосив, що удари по Запоріжжю FPV-дронами не сталися раптово, адже противник випробовував і продовжує випробовувати різні безпілотники як на інших напрямках, так і на Запорізькому.

Зокрема, до південних і західних околиць обласного центру почали долітати "Молнії". Наразі окупанти працюють над збільшенням дальності "Молній", б’ють ними по цивільній інфраструктурі та полюють передусім на вогненебезпечні об’єкти на кшталт автозаправних та газозаправних станцій, по системах газогонів – щоб збільшити потужність вибуху і радіус зони ураження.

Коментуючи активне застосування впродовж останніх днів FPV-дронів по обласному центру, Волошин пояснив, що росіяни працюють над тим, щоб винайти спосіб доставлення цих засобів ураження до міста, адже наразі лінія фронту знаходиться приблизно за 25-30 км, і на таку дистанцію FPV не літають.

Тому, як пояснив Волошин, росіяни почали застосовувати дрони з LTE-модемами (це модуль, який дозволяє дрону підключатися до мереж мобільного зв'язку 4G/LTE – фактично так само, як це робить звичайний смартфон – для передання даних, відеосигналу та команд керування. – ред.). Щоб заглушити їх засобами радіоелектронної боротьби, треба фактично "покласти" весь зв’язок у Запоріжжі, що суперечить конституційним правам громадян.
Наразі військові шукають шляхи, щоб впливати безпосередньо на ці дрони, проте ворог постійно змінює частоти і намагається працювати на тих, які використовуються цивільними операторами зв’язку.

Також Волошин наголосив, що останнім часом росіяни стали особливо активно застосовувати "шахеди" і б’ють ними здебільшого саме по населених пунктах, а не позиціях Сил оборони.
https://t.me/zaporizka_sish/109972
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 17:34

Бачили відео де в Одесі серед білого дня якісь двухметрові рибалки в балаклавах блокують на двух авто білий легковик і трощать його битами в хлам?
Головне не забувати що як тільки закінчиться вічна війна і путіна повісять у Гаазі то Зеленський відразу піде у відставку, ці рибалки вернуться на посади сторожів в АТБ за 20тис грн і негайно запанує свобода та демократія як раніше.
Бо якщо забути на секунду то може статись той самий крок до перевороту думок, з непотужними висновками
Letusrock
 
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