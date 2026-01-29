shapo написав:Да и евреи из СССР не определяют политику Израиля
мова не пролітику...не бажають жити поруч з масквичами
Ну это на любителя,возможно,тем более что и москвичи бывают разные. Те кто приехал в 2022г и ходил с мной в ульпан были вполне адекватные. Да и москвичей среди приехавших из СССР в 90-х было не так и много
ЛАД написав:И, кстати, никакого запроса в Украину давать не надо - Приднестровье международно признанная территория Молдовы.
Про запит до України, очевидно, йшлося про військову допомогу, бо в Молдови необхідних сил просто немає
Да, именно это я и имел в виду. Вижу прямые аналогии что несмотря на наличие молдовских паспортов в Приднестровье и египетских паспортов в Газе - ни те не другие обратно возвращать себе этот гемор желанием не горят. И камрад Шапо (Вы кстати не Шапиро? Был такой знакомый уехал туда же ) так и не ответил "что хорошего есть в Газе, ну чтоб кто-то хотел ее забирать обратно?". А больше из Газы на форуме то и нет никого, чтоб услышать другую сторону.
shapo написав: мова не пролітику...не бажають жити поруч з масквичами
Ну это на любителя,возможно,тем более что и москвичи бывают разные. Те кто приехал в 2022г и ходил с мной в ульпан были вполне адекватные. Да и москвичей среди приехавших из СССР в 90-х было не так и много
Шапо, а яка у вас зараз година? )[/quote]
Спасибо за трогательную заботу о моем здоровье - я часто просыпаюсь ночью,так что вы посчитали правильно
katso написав: И камрад Шапо (Вы кстати не Шапиро? Был такой знакомый уехал туда же ) так и не ответил "что хорошего есть в Газе, ну чтоб кто-то хотел ее забирать обратно?". А больше из Газы на форуме то и нет никого, чтоб услышать другую сторону.
Газа это древнееврейский город и его заберут евреи без ХАМАСа. Не помню что я что-то не отвечал про Газу,а вот что такое оккупация Газы и согласно какой конвенции Израиль должен кормить нынешних газаватников ответа от вас так и не дождался,хавер шели
fler написав:Schmit, досить харчуватися на помийках і сюди тягнути сморід звідти.
На жаль для вас, ця "помийка" — ...звичайний військовий ЗСУ.
Цей "звичайний" військовий якось дивно виглядає - чистенький, поголений і без жодної подряпини та слідів втоми чи недосипу на обличчі, хоча розповідає, що воює на фронті з 2022 року. Крім того, як я зрозуміла, цей військовий висказує різні накиди на адресу головнокомандувача - очевидно, що не вперше. Завжди було цікаво, звідки звичайний воїн, який знаходиться на фронті вже п'ятий рік поспіль все знає (мабуть з перших вуст) про ту зраду, про яку розповідає у відео. Бандерлог, у вас там теж звичайні воїни ходять чистенькі, поголені, виспані та відоси проти Головного регулярно записують?