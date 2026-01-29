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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 182231822418225182261822718228>
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 19:17

  pesikot написав:

До речі ... а чи не зблизився shapo з РПЦ в Австралії ...

Бо щось дуже схоже, що так ....


Ухилянт,ты что,в бегах от ТЦК развиваешь свою фантазию или она у тебя непроизвольно обостряется?
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 19:20

  yanyura написав:
  shapo написав:не ваше собачье дело

Пішов ти курсом "руського військового корабля" склеротик, у якого
"Пт 26 черв, 2026 17:51"
Испанская пытка. Зачем франкистские палачи создавали концлагеря для своего народа

йде перед
"Пт 26 черв, 2026 10:00"
Если вы такой знаток концлагерей Франко,то,и б.,напишите сколько человек среди них прошло и не вернулось и где они были расположены?


Взаимно,знаток Испании и испанского языка
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 19:24

yanyura
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тримайтєся
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 19:58

  fler написав:Schmit, досить харчуватися на помийках і сюди тягнути сморід звідти.

На жаль для вас, ця "помийка" — не хароший рускій і не заброньований московський комсомолець-ухилянт Портніков, льющий переможний єлєй у вуха диванних потужників, а звичайний військовий ЗСУ.
  fler написав:Фламінго вже порахував чи як завжди не впорався?

Звісно, це ж просто. Згідно з заявами влади станом на 22 серпня минулого року: "211 вже виготовлено +1 щодня, +7 щодня з жовтня", на сьогодні це вже 2100+ ракет.
От і думай-те, у який вирій решта полетіла.

  fler написав:Дивно, але як тільки Фламінго десь шось вразить, то Шміт зникає з форуму на пару днів))

Я ж не чергую на форумі денно і нощно, як деякі песиголовці, що постійно розповідають про методички.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 29 чер, 2026 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 19:58

  shapo написав:
  prodigy написав:
  shapo написав:Да и евреи из СССР не определяют политику Израиля


мова не пролітику...не бажають жити поруч з масквичами


Ну это на любителя,возможно,тем более что и москвичи бывают разные. Те кто приехал в 2022г и ходил с мной в ульпан были вполне адекватные.
Да и москвичей среди приехавших из СССР в 90-х было не так и много

Шапо, а яка у вас зараз година? )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 20:12

  Faceless написав:
ЛАД написав:И, кстати, никакого запроса в Украину давать не надо - Приднестровье международно признанная территория Молдовы.

Про запит до України, очевидно, йшлося про військову допомогу, бо в Молдови необхідних сил просто немає


Да, именно это я и имел в виду.
Вижу прямые аналогии что несмотря на наличие молдовских паспортов в Приднестровье и египетских паспортов в Газе - ни те не другие обратно возвращать себе этот гемор желанием не горят. И камрад Шапо (Вы кстати не Шапиро? Был такой знакомый уехал туда же :mrgreen: ) так и не ответил "что хорошего есть в Газе, ну чтоб кто-то хотел ее забирать обратно?". А больше из Газы на форуме то и нет никого, чтоб услышать другую сторону.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 20:23

  stm написав:
  shapo написав:
мова не пролітику...не бажають жити поруч з масквичами


Ну это на любителя,возможно,тем более что и москвичи бывают разные. Те кто приехал в 2022г и ходил с мной в ульпан были вполне адекватные.
Да и москвичей среди приехавших из СССР в 90-х было не так и много

Шапо, а яка у вас зараз година? )[/quote]

Спасибо за трогательную заботу о моем здоровье - я часто просыпаюсь ночью,так что вы посчитали правильно
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 20:27

  katso написав:
И камрад Шапо (Вы кстати не Шапиро? Был такой знакомый уехал туда же :mrgreen: ) так и не ответил "что хорошего есть в Газе, ну чтоб кто-то хотел ее забирать обратно?". А больше из Газы на форуме то и нет никого, чтоб услышать другую сторону.


Газа это древнееврейский город и его заберут евреи без ХАМАСа.
Не помню что я что-то не отвечал про Газу,а вот что такое оккупация Газы и согласно какой конвенции Израиль должен кормить нынешних газаватников ответа от вас так и не дождался,хавер шели
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 20:27

  shapo написав:
Спасибо за трогательную заботу о моем здоровье - я часто просыпаюсь ночью,так что вы посчитали правильно

А шо б ви могли сказали дорослій людині яка 3 ночі поспіль до 5 години ранку розказує що її взагалі не гребе що про неї думають інші? А гребе антисеметизм України президент якої є єврей )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 20:36

  Schmit написав:
  fler написав:Schmit, досить харчуватися на помийках і сюди тягнути сморід звідти.

На жаль для вас, ця "помийка" — ...звичайний військовий ЗСУ.

Цей "звичайний" військовий якось дивно виглядає - чистенький, поголений і без жодної подряпини та слідів втоми чи недосипу на обличчі, хоча розповідає, що воює на фронті з 2022 року. Крім того, як я зрозуміла, цей військовий висказує різні накиди на адресу головнокомандувача - очевидно, що не вперше. Завжди було цікаво, звідки звичайний воїн, який знаходиться на фронті вже п'ятий рік поспіль все знає (мабуть з перших вуст) про ту зраду, про яку розповідає у відео.
Бандерлог, у вас там теж звичайні воїни ходять чистенькі, поголені, виспані та відоси проти Головного регулярно записують? :wink:
fler
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