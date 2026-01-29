Додано: Пон 29 чер, 2026 20:12

Faceless написав: ЛАД написав: И, кстати, никакого запроса в Украину давать не надо - Приднестровье международно признанная территория Молдовы.

Про запит до України, очевидно, йшлося про військову допомогу, бо в Молдови необхідних сил просто немає Про запит до України, очевидно, йшлося про військову допомогу, бо в Молдови необхідних сил просто немає

Да, именно это я и имел в виду.Вижу прямые аналогии что несмотря на наличие молдовских паспортов в Приднестровье и египетских паспортов в Газе - ни те не другие обратно возвращать себе этот гемор желанием не горят. И камрад Шапо (Вы кстати не Шапиро? Был такой знакомый уехал туда же) так и не ответил "что хорошего есть в Газе, ну чтоб кто-то хотел ее забирать обратно?". А больше из Газы на форуме то и нет никого, чтоб услышать другую сторону.