|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 29 чер, 2026 20:49
katso написав: Faceless написав:
ЛАД написав:И, кстати, никакого запроса в Украину давать не надо - Приднестровье международно признанная территория Молдовы.
Про запит до України, очевидно, йшлося про військову допомогу, бо в Молдови необхідних сил просто немає
Да, именно это я и имел в виду.
Вижу прямые аналогии что несмотря на наличие молдовских паспортов в Приднестровье и египетских паспортов в Газе - ни те не другие обратно возвращать себе этот гемор желанием не горят. И камрад Шапо (Вы кстати не Шапиро? Был такой знакомый уехал туда же
) так и не ответил "что хорошего есть в Газе, ну чтоб кто-то хотел ее забирать обратно?". А больше из Газы на форуме то и нет никого, чтоб услышать другую сторону.
Египетские паспорта в Газе имеет незначительное меньшинство
населения.
И Молдова хочет
вернуть Приднестровье.
И я вам задавал вопрос - что хорошего было в синайской пустыне, которую Египет хотел и вернул себе обратно? Вы не ответили.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40957
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 29 чер, 2026 20:57
shapo написав: katso написав:
И камрад Шапо (Вы кстати не Шапиро? Был такой знакомый уехал туда же
) так и не ответил "что хорошего есть в Газе, ну чтоб кто-то хотел ее забирать обратно?". А больше из Газы на форуме то и нет никого, чтоб услышать другую сторону.
Газа это древнееврейский город....согласно какой конвенции Израиль должен кормить нынешних газаватников
Иными словами вопрос почему Израиль должен кормить современных жителей древнееврейского города, сейчас находящегося под фактическим контролем Израиля?
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1558
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 чер, 2026 21:04
stm написав: shapo написав:
Спасибо за трогательную заботу о моем здоровье - я часто просыпаюсь ночью,так что вы посчитали правильно
А шо б ви могли сказали дорослій людині яка 3 ночі поспіль до 5 години ранку розказує що її взагалі не гребе що про неї думають інші? А гребе антисеметизм України президент якої є єврей )
Ну зачем же так перевирать как многие тут делают.
Во-первых, взрослый человек ложится рано спать,поэтому часто просыпается среди ночи,да и в этом возрасте вообще плохо спится особенно когда днём не загружен работой.
Во-вторых, меня действительно не волнует что обо мне думают на этом форуме, а свое нынешнее частое пребывание на нем,в т ч в ночное время я уже объяснял несколько раз - потрудилась полистать назад и найти.
И о антисемитизме в Украине писал несколько раз и его уровне в сравнении с нынешним антисемитизмом в мире.
Национальность Зеленского никакой роли не играет как и национальность любого политика в лояльности или нелояльности к какой либо национальной группе населения,в т.ч к евреям.
Например,мерзавец Путин которого справедливо ненавидят и проклинают в Украине относится к российским евреям лучше чем любой другой президент,генсек или царь в этой стране до него. Возможно,там причины личного характера,но суть от этого не меняется.
А вот еврей Зеленский посетил Израиль только один раз в декабре 2019 и совсем недавно объехал все страны вокруг него,но туда забыл заглянуть.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 29 чер, 2026 21:08
katso написав: shapo написав: katso написав:
И камрад Шапо (Вы кстати не Шапиро? Был такой знакомый уехал туда же
) так и не ответил "что хорошего есть в Газе, ну чтоб кто-то хотел ее забирать обратно?". А больше из Газы на форуме то и нет никого, чтоб услышать другую сторону.
Газа это древнееврейский город....согласно какой конвенции Израиль должен кормить нынешних газаватников
Иными словами вопрос почему Израиль должен кормить современных жителей древнееврейского города, сейчас находящегося под фактическим контролем Израиля?
Спрашиваю в очередной и последний раз ибо это уже становится смешно - что такое " фактический контроль Израиля Газы" с точки зрения международного права?
И на основании каких законов пока ещё существующего международного права Израиль обязан кормить людей единственная цель которых его уничтожить ?
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 29 чер, 2026 21:23
shapo написав: katso написав: shapo написав:
Газа это древнееврейский город....согласно какой конвенции Израиль должен кормить нынешних газаватников
Иными словами вопрос почему Израиль должен кормить современных жителей древнееврейского города, сейчас находящегося под фактическим контролем Израиля?
Спрашиваю в очередной и последний раз ибо это уже становится смешно - что такое " фактический контроль Израиля Газы" с точки зрения международного права?
И на основании каких законов пока ещё существующего международного права Израиль обязан кормить людей единственная цель которых его уничтожить ?
О международном праве пусть говорят международные юристы - заодно расскажут про Будапештский меморандум или там по какому праву выкрали Президента Венесуэлы
Израиль контролирует Газу по факту
. Вот поэтому и кормит.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1558
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 чер, 2026 21:32
katso написав: shapo написав:
Спрашиваю в очередной и последний раз ибо это уже становится смешно - что такое " фактический контроль Израиля Газы" с точки зрения международного права?
И на основании каких законов пока ещё существующего международного права Израиль обязан кормить людей единственная цель которых его уничтожить ?
О международном праве пусть говорят международные юристы - заодно расскажут про Будапештский меморандум или там по какому праву выкрали Президента Венесуэлы
Израиль контролирует Газу по факту
. Вот поэтому и кормит.
Все ясно.
Больше вопросов не имею
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 29 чер, 2026 21:53
shapo написав: stm написав: shapo написав:
Спасибо за трогательную заботу о моем здоровье - я часто просыпаюсь ночью,так что вы посчитали правильно
А шо б ви могли сказали дорослій людині яка 3 ночі поспіль до 5 години ранку розказує що її взагалі не гребе що про неї думають інші? А гребе антисеметизм України президент якої є єврей )
Ну зачем же так перевирать как многие тут делают.
Во-первых, взрослый человек ложится рано спать,поэтому часто просыпается среди ночи,да и в этом возрасте вообще плохо спится особенно когда днём не загружен работой.
Во-вторых, меня действительно не волнует что обо мне думают на этом форуме, а свое нынешнее частое пребывание на нем,в т ч в ночное время я уже объяснял несколько раз - потрудилась полистать назад и найти.
И о антисемитизме в Украине писал несколько раз и его уровне в сравнении с нынешним антисемитизмом в мире.
Национальность Зеленского никакой роли не играет как и национальность любого политика в лояльности или нелояльности к какой либо национальной группе населения,в т.ч к евреям.
Например,мерзавец Путин которого справедливо ненавидят и проклинают в Украине относится к российским евреям лучше чем любой другой президент,генсек или царь в этой стране до него. Возможно,там причины личного характера,но суть от этого не меняется.
А вот еврей Зеленский посетил Израиль только один раз в декабре 2019 и совсем недавно объехал все страны вокруг него,но туда забыл заглянуть.
Ну добре, що ще раз ви повторили про те що відношення до вас інших, то не суттєво. Я і тут не буду рахувати вкотре вас це не хвилює. Так, я все набрехала і перекрутила, до 5 ранку то норма у віці не спати. А оточуючи одразу бачать професіонала, який не завантажен, спеціаліста в усіх справах антисеметизму який вночі 3 рази поспіль вчить нас розуму, ну тому що вік і безсоння )
У України і Ізраєлю складні відносини, і це не через Зеленського, нажаль. Може тому і не заїхав, але потім на Майдані Незалежності у пику євреїв виставив ханукальну менору ) і жоден антесеміт її не чіпав, тому що всі антисеміти у нас агресивні недостатьньо... ) Інша теза про те що Ізраїлю взагалі ніхто з цих європейських антисемітів і невдячного Зеленського не потрібен, і США також антисемити і теж непотрібні залишу на ваш професійний розсуд. Нащастя моє, Рафаель концерн підписав з розробниками антишахедних дронів-перехоплювачів України угоду нещодавно, ну тому що Ізраїль все сам справляється, а шапо бачить потенціал самостійного існування більш ніж існування з допомогою ) путін і добре відношення до євреїв я коментувати не буду, воно якщо професіонал есересер у це вірить взагалі лише посмішку викликає, це з поваги до віку )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6443
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 чер, 2026 22:09
shapo написав:
Национальность Зеленского никакой роли не играет как и национальность любого политика в лояльности или нелояльности к какой либо национальной группе населения,в т.ч к евреям.
вьі нє понімаєтє, єтодругоє !
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43163
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1650 раз.
- Подякували: 2896 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 29 чер, 2026 22:26
katso написав: ЛАД написав:
И я вам задавал вопрос - что хорошего было в синайской пустыне, которую Египет хотел и вернул себе обратно? Вы не ответили.
Ну, я не знаю. Мне самому интересно. Не из-за курорта же в Шарм-эль-Шейх
Которого, кстати, не было до того, как его начал создавать Израиль во время оккупации.
При этом
Площадь территорий
Синайский полуостров: Общая площадь составляет около 60 000 квадратных километров.
Городской округ Таба: Территория курортного города и прилегающей к нему приграничной зоны занимает всего около 1,1 квадратного километра.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40957
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|41949
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|42740
|
|
|36
|349021
|
|