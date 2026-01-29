Додано: Пон 29 чер, 2026 21:04

stm написав: shapo написав:

Спасибо за трогательную заботу о моем здоровье - я часто просыпаюсь ночью,так что вы посчитали правильно Спасибо за трогательную заботу о моем здоровье - я часто просыпаюсь ночью,так что вы посчитали правильно

А шо б ви могли сказали дорослій людині яка 3 ночі поспіль до 5 години ранку розказує що її взагалі не гребе що про неї думають інші? А гребе антисеметизм України президент якої є єврей ) А шо б ви могли сказали дорослій людині яка 3 ночі поспіль до 5 години ранку розказує що її взагалі не гребе що про неї думають інші? А гребе антисеметизм України президент якої є єврей )

Ну зачем же так перевирать как многие тут делают.Во-первых, взрослый человек ложится рано спать,поэтому часто просыпается среди ночи,да и в этом возрасте вообще плохо спится особенно когда днём не загружен работой.Во-вторых, меня действительно не волнует что обо мне думают на этом форуме, а свое нынешнее частое пребывание на нем,в т ч в ночное время я уже объяснял несколько раз - потрудилась полистать назад и найти.И о антисемитизме в Украине писал несколько раз и его уровне в сравнении с нынешним антисемитизмом в мире.Национальность Зеленского никакой роли не играет как и национальность любого политика в лояльности или нелояльности к какой либо национальной группе населения,в т.ч к евреям.Например,мерзавец Путин которого справедливо ненавидят и проклинают в Украине относится к российским евреям лучше чем любой другой президент,генсек или царь в этой стране до него. Возможно,там причины личного характера,но суть от этого не меняется.А вот еврей Зеленский посетил Израиль только один раз в декабре 2019 и совсем недавно объехал все страны вокруг него,но туда забыл заглянуть.