Додано: Пон 29 чер, 2026 22:54

stm написав: Ну добре, що ще раз ви повторили про те що відношення до вас інших, то не суттєво. Я і тут не буду рахувати вкотре вас це не хвилює. Так, я все набрехала і перекрутила, до 5 ранку то норма у віці не спати. А оточуючи одразу бачать професіонала, який не завантажен, спеціаліста в усіх справах антисеметизму який вночі 3 рази поспіль вчить нас розуму, ну тому що вік і безсоння )

У України і Ізраєлю складні відносини, і це не через Зеленського, нажаль. Може тому і не заїхав, але потім на Майдані Незалежності у пику євреїв виставив ханукальну менору ) і жоден антесеміт її не чіпав, тому що всі антисеміти у нас агресивні недостатьньо... ) Інша теза про те що Ізраїлю взагалі ніхто з цих європейських антисемітів і невдячного Зеленського не потрібен, і США також антисемити і теж непотрібні залишу на ваш професійний розсуд. Нащастя моє, Рафаель концерн підписав з розробниками антишахедних дронів-перехоплювачів України угоду нещодавно, ну тому що Ізраїль все сам справляється, а шапо бачить потенціал самостійного існування більш ніж існування з допомогою ) путін і добре відношення до євреїв я коментувати не буду, воно якщо професіонал есересер у це вірить взагалі лише посмішку викликає, це з поваги до віку ) Ну добре, що ще раз ви повторили про те що відношення до вас інших, то не суттєво. Я і тут не буду рахувати вкотре вас це не хвилює. Так, я все набрехала і перекрутила, до 5 ранку то норма у віці не спати. А оточуючи одразу бачать професіонала, який не завантажен, спеціаліста в усіх справах антисеметизму який вночі 3 рази поспіль вчить нас розуму, ну тому що вік і безсоння )У України і Ізраєлю складні відносини, і це не через Зеленського, нажаль. Може тому і не заїхав, але потім на Майдані Незалежності у пику євреїв виставив ханукальну менору ) і жоден антесеміт її не чіпав, тому що всі антисеміти у нас агресивні недостатьньо... ) Інша теза про те що Ізраїлю взагалі ніхто з цих європейських антисемітів і невдячного Зеленського не потрібен, і США також антисемити і теж непотрібні залишу на ваш професійний розсуд. Нащастя моє, Рафаель концерн підписав з розробниками антишахедних дронів-перехоплювачів України угоду нещодавно, ну тому що Ізраїль все сам справляється, а шапо бачить потенціал самостійного існування більш ніж існування з допомогою ) путін і добре відношення до євреїв я коментувати не буду, воно якщо професіонал есересер у це вірить взагалі лише посмішку викликає, це з поваги до віку )

Что-то вы никак не угомонитесь.Мне давно безразлично какого мнения обо мне многие окружающие из знакомых в реальной жизни не говоря о анонимах этого форума.Осталось только несколько человек мнение которых меня интересуют,с остальными или расстался по разным причинам,или они умерли.Ваше враньё в том,что меня волнует антисемитизм в Украине и я профессиональный исследователь антисемитизма в мире - для этого есть организации и специально обученные люди с исторической,экономической ,лингвистической,политологической и прочей подготовкой,а я высказываю свой субъективный взгляд на это явление на основании опыта полученного от жизни в Израиле которого,естественно,до этого не было.Да,в Киеве менору на Майдане никто не трогал,но наберите в Гугле " менора в Украине,акты вандализма" и узнаете о таких в Чернигове,Ужгороде,Ровно при Зеленском и осквернении памятника в Бабьем Яре до него.Теперь насчёт того кто кому нужен.Это все зависит от технологического уровня развития страны и Израиль привлекателен для многих стран не только своими вооружениями, но и опреснением и очисткой воды по которой больше чем половина страны уже не зависит от Кинерета, сельским хозяйством где осетры выращиваются в пустыне,а их икра поставляется в Москву,разработками в хайтеке.Поэтому даже в нынешней антисемитской Испании попытка премьера Санчеса разорвать контракты на поставку вооружений с Израиля сорвалась.В Франции недавно пытаются на выставке вооружений задвинуть конкурентов из Израиля.А зависимость друг от друга дело обоюдное тк мало или вообще нет стран способных производить сложное,не стрелковое, вооружение без кооперации с другими и поэтому США тоже зависит от Израиля как и он от нее и на продажу этого вооружения на сторону требуется согласие всех участников разработки.О том,что концерн Рафаэль подписал контракт с какими-то ( кстати,у них название есть?) шахедов ( или бпла?) в Украине для меня новость о которой в Израиле никто не знает хотя у некоторых про- украинских общественных деятелей были призывы наладить такое сотрудничество.Сможете чем-то подтвердить свои слова профессионалу СССР ?