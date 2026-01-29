shapo написав:............. Спрашиваю в очередной и последний раз ибо это уже становится смешно - что такое " фактический контроль Израиля Газы" с точки зрения международного права? И на основании каких законов пока ещё существующего международного права Израиль обязан кормить людей единственная цель которых его уничтожить ?
О международном праве пусть говорят международные юристы - заодно расскажут про Будапештский меморандум или там по какому праву выкрали Президента Венесуэлы Израиль контролирует Газу по факту. Вот поэтому и кормит.
По факту Израиль Газу не контролирует. Не учитывая сегодняшнюю войну на территории сектора. Начатую именно жителями Газы. О Будапештском меморандуме уже всё рассказали. О Президенте Венесуэлы я уже писал - законное право силы.
stm написав:Ну добре, що ще раз ви повторили про те що відношення до вас інших, то не суттєво. Я і тут не буду рахувати вкотре вас це не хвилює. Так, я все набрехала і перекрутила, до 5 ранку то норма у віці не спати. А оточуючи одразу бачать професіонала, який не завантажен, спеціаліста в усіх справах антисеметизму який вночі 3 рази поспіль вчить нас розуму, ну тому що вік і безсоння ) У України і Ізраєлю складні відносини, і це не через Зеленського, нажаль. Може тому і не заїхав, але потім на Майдані Незалежності у пику євреїв виставив ханукальну менору ) і жоден антесеміт її не чіпав, тому що всі антисеміти у нас агресивні недостатьньо... ) Інша теза про те що Ізраїлю взагалі ніхто з цих європейських антисемітів і невдячного Зеленського не потрібен, і США також антисемити і теж непотрібні залишу на ваш професійний розсуд. Нащастя моє, Рафаель концерн підписав з розробниками антишахедних дронів-перехоплювачів України угоду нещодавно, ну тому що Ізраїль все сам справляється, а шапо бачить потенціал самостійного існування більш ніж існування з допомогою ) путін і добре відношення до євреїв я коментувати не буду, воно якщо професіонал есересер у це вірить взагалі лише посмішку викликає, це з поваги до віку )
Что-то вы никак не угомонитесь. Мне давно безразлично какого мнения обо мне многие окружающие из знакомых в реальной жизни не говоря о анонимах этого форума. Осталось только несколько человек мнение которых меня интересуют,с остальными или расстался по разным причинам,или они умерли. Ваше враньё в том,что меня волнует антисемитизм в Украине и я профессиональный исследователь антисемитизма в мире - для этого есть организации и специально обученные люди с исторической,экономической ,лингвистической,политологической и прочей подготовкой,а я высказываю свой субъективный взгляд на это явление на основании опыта полученного от жизни в Израиле которого,естественно,до этого не было. Да,в Киеве менору на Майдане никто не трогал,но наберите в Гугле " менора в Украине,акты вандализма" и узнаете о таких в Чернигове,Ужгороде,Ровно при Зеленском и осквернении памятника в Бабьем Яре до него. Теперь насчёт того кто кому нужен. Это все зависит от технологического уровня развития страны и Израиль привлекателен для многих стран не только своими вооружениями, но и опреснением и очисткой воды по которой больше чем половина страны уже не зависит от Кинерета, сельским хозяйством где осетры выращиваются в пустыне,а их икра поставляется в Москву,разработками в хайтеке. Поэтому даже в нынешней антисемитской Испании попытка премьера Санчеса разорвать контракты на поставку вооружений с Израиля сорвалась. В Франции недавно пытаются на выставке вооружений задвинуть конкурентов из Израиля. А зависимость друг от друга дело обоюдное тк мало или вообще нет стран способных производить сложное,не стрелковое, вооружение без кооперации с другими и поэтому США тоже зависит от Израиля как и он от нее и на продажу этого вооружения на сторону требуется согласие всех участников разработки. О том,что концерн Рафаэль подписал контракт с какими-то ( кстати,у них название есть?) шахедов ( или бпла?) в Украине для меня новость о которой в Израиле никто не знает хотя у некоторых про- украинских общественных деятелей были призывы наладить такое сотрудничество. Сможете чем-то подтвердить свои слова профессионалу СССР ?
ХЬЮСТОН, 29 июня (Reuters) - Запасы сырой нефти в стратегическом нефтяном резерве США сократились на 5,5 млн баррелей до 325,7 млн баррелей, что является самым низким уровнем с мая 1983 года, согласно данным Министерства энергетики. Сокращение объемов запасов является частью соглашения США о выпуске 172 миллионов баррелей топлива с этого объекта для восполнения дефицита мировых запасов после войны с Ираном и содействия снижению цен на топливо. За последние недели запасы сырой нефти в США резко сократились из-за высокого спроса на американскую нефть со стороны экспорта и нефтеперерабатывающих предприятий. С начала войны в конце февраля общие запасы нефти в США, включая коммерческие запасы и запасы в стратегических нефтяных резервах, сократились на 111,4 млн баррелей и по состоянию на 19 июня составили 743,3 млн баррелей, что является самым низким показателем с 1984 года.
shapo написав: Что-то вы никак не угомонитесь. Мне давно безразлично какого мнения обо мне многие окружающие из знакомых в реальной жизни не говоря о анонимах этого форума.
Я невгамовна. Цікаво, що кожне повідомлення нічного безсоння дорослої людини до інших дорослих є нагадування, що насрати на їх думку. Ви вважаєте, що люди з часів есересер вміли читати інформацію з першого разу, а нині всі навіть прочитати не можуть? Тому виключно з 2 ночі до 5 ранку про це потрібно нагадувати. Розчаруванням мабуть буде, що дорослі люди, навіть безликі ніки на форумі, ще таки вміють читати і з першого повідомлення розуміють надруковане, навіть отримавши освіту після есересер... Рафаєль то дрони-перехоплювачі, Палантір то штучний інтелект. Доказів немає, лише мої вигадки. Професіоналу есересер скажу, що життя після есересер існує і воно професійне, і навіть більше, відповідає сучасності. Але то теж вигадки. Маленька аграрна країна завдяки своїм охуєнним людям (вони, а не я, дійсно охуєнні) і їх достатньо (бажано більше але ж Франт, ЛАД, Шапо, фізики/хімики часів есересер котрі блюдуть у 2 ночі і 5 ранку, індивидуалісти великого самостійного шляху, і не приєднаються, бо есересер не вчив об'єднуватися)... ну що ж, тяжко всьому світу у розвитку подальшому... але ж можливо і без них щось таки буде... ) Добраніч ) ПС: якщо ви маєте нерухомість в Україні яка ціна її наслідування, і чи питали ви сина чи вона йому потрібна? Інше громадянство як і війна можуть бути дещо проблемою для сина замість щастя. Цей момент краще обговорити всередині родини, і ви як самостійна одиниця можете бути більш незалежним. Це 2 момент який мене турбує окрім вашого безсоння.
Востаннє редагувалось stm в Вів 30 чер, 2026 00:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:По факту Израиль Газу не контролирует.
Да Вы что. Жители Газы могут выпустить собственную валюту, выдать паспорта, открыть почтовую службу, посольства в других странах, контролировать международные отношения, собственное воздушное пространство и собственные территориальные воды без согласия Израиля, правда?
Краткое содержание - Верховный суд отклонил попытку Трампа уволить Кука. - Трамп стал первым президентом, который попытался уволить сотрудника Федеральной резервной системы. - Назначенная Байденом Кук стала первой чернокожей женщиной-губернатором Федеральной резервной системы. - Назначенный Трампом чиновник выдвинул недоказанные обвинения в мошенничестве с ипотекой. - Кук стала одним из самых ярых сторонников жесткой линии в центральном банке.
И да, меня тут порой упрекают, что я вспоминаю события истории, когда говорю о сегодняшнем дне.
Дочь матери-профессора сестринского дела и отца-больничного капеллана, Кук и ее сестры были одними из первых чернокожих учеников, чьи школы в сельской местности Милледжвилля, штат Джорджия, были десегрегированы. 61-летняя Кук рассказывала в интервью, что у нее до сих пор остались шрамы над правым глазом и на ноге от избиений, которым она подвергалась в то время.
Как видим, не такая уж старая история, Лиза Кук не "глубокая старуха" - она 1964 г. рождения.
И о методах борьбы.
Билл Пулте, назначенный Трампом директором Федерального агентства по финансированию жилищного строительства, в прошлом году обратился в Министерство юстиции с просьбой начать уголовные расследования — так называемое уголовное дело — против Кука и других предполагаемых врагов президента за предполагаемые преступления, связанные с их ипотечными кредитами. 2 июня Трамп назначил Пулте исполняющим обязанности директора национальной разведки, хотя у него нет опыта работы в сфере национальной безопасности. ........Налоговое управление города Анн-Арбор, штат Мичиган, которое отвечало за проверку заявлений Кук относительно дома в этом городе, сообщило агентству Reuters, что она не нарушала правила предоставления налоговых льгот, несмотря на обвинения Пулте.
ЛАД написав:stm Вы пишете много слов, но по сути вы написали только: "Рафаєль то дрони-перехоплювачі, Палантір то штучний інтелект. Доказів немає, лише мої вигадки." Вигадки на форуме приводить не стоит.
Молодий ЛАД з Єлабуги теж цікаве питання. 35 років шор, то лише есересер більшість, чи "а нас то за что?! Велічіє!!!" може існувати у часі ще 35 років? ) Ви теж вважаєте професійним виразом що Україна антисемити, а х... добре, навіть найкраще, відноситься до євреїв часів есересер? ) Що змінилося з часів есересер - вік особи, вже не є беззаперечною необхідністю суспільства до поваги.
ЛАД написав:По факту Израиль Газу не контролирует.
Да Вы что. Жители Газы могут выпустить собственную валюту, выдать паспорта, открыть почтовую службу, посольства в других странах, контролировать международные отношения, собственное воздушное пространство и собственные территориальные воды без согласия Израиля, правда?
Какие "посольства в других странах, международные отношения, собственное воздушное пространство и собственные территориальные воды" могут быть у территориального образования, которое никем в мире не признано государством? Хотя какие-то "международные отношения" оно поддерживает - например, с Ираном и Катаром. Получает от них деньги и оружие, которые идут не на строительство государства, а на строительство туннелей для контрабанды из Египта и проникновения террористов в Израиль. И какие "международные отношения" могут быть у территориального образования, управляемого Меджлисом аш-Шура - высшего руководящего и совещательного органа ХАМАС? Движения, признанного террористическим ведущими государствами - США, ЕС, Канадой, Японией, Новой Зеландией, ОАГ, позже Великобританией и Австралией (до этого признавали частично - только военное крыло). В Египте и Иордании официально запретили деятельность ХАМАС на своей территории. Официально не признают ХАМАС террористами такие сугубо демократические страны - Россия, Китай, Турция, Бразилия, Катар, Норвегия. Власти этих стран ведут прямые дипломатические контакты с представителями политического крыла движения. Например, в Турции и Катаре официально располагались офисы политического руководства ХАМАС. Норвегия в этом списке, т.к. она не формирует собственные национальные списки террористических организаций, а следует исключительно спискам ООН, а для признания ООН требуется консенсус в Совете Безопасности.
Что вы хотите доказать? Вы поддерживаете лозунг "Палестина от реки до моря"? От ХАМАСа после захвата власти в 2007 не так много требовали - признать право Израиля на существование, отказаться от насилия и соблюдать прошлые соглашения. Это, по-вашему, тяжёлые требования? ХАМАС отверг эти требования. До этого сектору оказывалась огромная помощь (через ПНА) многими странами (в т.ч. и США, и ЕС, и, кстати, Израилем). Пост и так слишком длинный, поэтому цитировать не буду. Вбейте в поиск: "кем и какая помощь оказывалась Газе до 2007 г.", - и почитайте сами. Главная цель доноров заключалась в поддержке мирного процесса («Соглашений в Осло») и строительстве независимого Палестинского государства. Но ХАМАСу интереснее воевать.
А вообще, вы настойчиво задаёте вопросы. Выскажитесь, какое решение вы предлагаете? Перед этим прочитайте ещё и следующий пост.
shapo написав: Что-то вы никак не угомонитесь. Мне давно безразлично какого мнения обо мне многие окружающие из знакомых в реальной жизни не говоря о анонимах этого форума.
Я невгамовна. Цікаво, що кожне повідомлення нічного безсоння дорослої людини до інших дорослих є нагадування, що насрати на їх думку. Ви вважаєте, що люди з часів есересер вміли читати інформацію з першого разу, а нині всі навіть прочитати не можуть? Тому виключно з 2 ночі до 5 ранку про це потрібно нагадувати. Розчаруванням мабуть буде, що дорослі люди, навіть безликі ніки на форумі, ще таки вміють читати і з першого повідомлення розуміють надруковане, навіть отримавши освіту після есересер... Рафаєль то дрони-перехоплювачі, Палантір то штучний інтелект. Доказів немає, лише мої вигадки. Професіоналу есересер скажу, що життя після есересер існує і воно професійне, і навіть більше, відповідає сучасності. Але то теж вигадки. Маленька аграрна країна завдяки своїм охуєнним людям (вони, а не я, дійсно охуєнні) і їх достатньо (бажано більше але ж Франт, ЛАД, Шапо, фізики/хімики часів есересер котрі блюдуть у 2 ночі і 5 ранку, індивидуалісти великого самостійного шляху, і не приєднаються, бо есересер не вчив об'єднуватися)... ну що ж, тяжко всьому світу у розвитку подальшому... але ж можливо і без них щось таки буде... ) Добраніч ) ПС: якщо ви маєте нерухомість в Україні яка ціна її наслідування, і чи питали ви сина чи вона йому потрібна? Інше громадянство як і війна можуть бути дещо проблемою для сина замість щастя. Цей момент краще обговорити всередині родини, і ви як самостійна одиниця можете бути більш незалежним. Це 2 момент який мене турбує окрім вашого безсоння.
Ничего другого не ожидал. Кроме ни на чём не основпнного утверждения о контракте Рафаэль с какими-то разработчиками в Украине кроме словесного поноса о клятом СССР как обычно нет. А американский Палантир к чему упомянули,тоже с Украиной договор заключил? Ваши советы по поводу моей недвиги в Украине слегка запоздали поскольку основное уже продано,да и учитывая разные цены на недвигу в Украине и Австралии не говоря о Израиле где цены запредельные они мало повлияют на благосостояние моего сына. Про ставки налога на нерезидента я давно знаю и вообще удивляюсь что такая щирая продвинутая украинка даёт советы какому-то оставшемуся ментально в СССР старому перцу даже в качестве троллинга не осознавая,что только СССР был страной советов,а в цивилизованном мире куда такие как вы стремятся всей душой ,а я волей случая попал,это считается неприличным,особенно когда вас об этом не просят. Какое образование в Украине сейчас чему-то соответствует для меня загадка. По мнению моего сына медицине в Украине учат неправильно и плохо,не так как в всем мире,поэтому студент Иерусалимского и даже Амманского меда знает больше,чем Киевский профессор. Хотя 40% иностранных студентов учившихся до войны в Украине как и в всем СНГ были именно медики,но связано это с дешевизной и меньшими требованиями при поступлении здесь. По своей дисциплине такого давно не отслеживаю,но судя по кандидатской или как сейчас называют PhD защищённой бывшим коллегой в КИСИ она соответствует советской студенческой научной работе.
Востаннє редагувалось shapo в Вів 30 чер, 2026 01:29, всього редагувалось 1 раз.