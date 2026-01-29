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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18225182261822718228
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 01:26

Краткое содержание
- Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение 26 июня.
- Соглашение связывает вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы».
- Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал сделку историческим достижением.
- Президент Ливана рассматривает это как шаг к суверенитету.
- Аналитики сомневаются в его реализации и опасаются гражданских беспорядков.
БЕЙРУТ, 29 июня (Reuters) - Соглашение о безопасности между Израилем и Ливаном рискует закрепить тупиковую ситуацию, а не разрешить основной конфликт Израиля с «Хезболлой», поскольку оно увязывает вывод израильских войск из южного Ливана с разоружением этой группировки, поддерживаемой Ираном, — условие, которое, по мнению региональных аналитиков и политиков, недостижимо.
В основе всего этого лежит сделка, которую мало кто считает осуществимой: «Хезболла» категорически отвергает разоружение, и ни одно ливанское правительство не обладает силами для его принудительного осуществления.
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-lebanon-deal-may-entrench-stalemate-rather-than-end-war-analysts-say-2026-06-29/
katso рекомендую прочитать всю статью.
Что должен делать Израиль?
Как договариваться с государством, которое не может управлять своей страной?
...ливанская армия не имеет ни структуры, ни оборудования для разоружения «Хезболлы», и ожидание от нее этого не учитывает ни устоявшийся военный потенциал группировки, ни хрупкое межконфессиональное равновесие, на котором зиждется стабильность Ливана.
А Хезболла хочет воевать, её лидеры кормятся войной, теми деньгами, которые им даёт Иран (а, возможно, и ещё кто). Ничего другого они не умеют. Как же они могут отказаться от войны?

P.s. katso, ещё, пожалуйста перед ответом, если не тяжело, сделайте запрос "история войны в Ливане" и почитайте хотя бы вкратце, без дальнейших вопросов. В частности, о роли ООП в разрушении Ливана (тогда ООП во главе с Ясиром Арафатом была откровенно террористической организацией).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 30 чер, 2026 01:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 01:31

  stm написав:
  ЛАД написав:stm
Вы пишете много слов, но по сути вы написали только: "Рафаєль то дрони-перехоплювачі, Палантір то штучний інтелект. Доказів немає, лише мої вигадки."
Вигадки на форуме приводить не стоит.

Молодий ЛАД з Єлабуги теж цікаве питання. 35 років шор, то лише есересер більшість, чи "а нас то за что?! Велічіє!!!" може існувати у часі ще 35 років? ) Ви теж вважаєте професійним виразом що Україна антисемити, а х... добре, навіть найкраще, відноситься до євреїв часів есересер? )
Що змінилося з часів есересер - вік особи, вже не є беззаперечною необхідністю суспільства до поваги.

Я давно признался в большой и чистой любви к вам.
Но нельзя же так.
Я написал конкретно о вашем признании, что написанное вами о концерне "Рафаэль" "лише вигадки", а вы начинаете, простите, гнать пургу.
Это рассматривать в качестве "семейной ссоры"? Так, вроде, рановато - мы ещё даже не успели расписаться. :)
Или это предварительная разминка?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 01:38

  katso написав:
  ЛАД написав:По факту Израиль Газу не контролирует.


Да Вы что. Жители Газы могут выпустить собственную валюту, выдать паспорта, открыть почтовую службу, посольства в других странах, контролировать международные отношения, собственное воздушное пространство и собственные территориальные воды без согласия Израиля, правда?


А кто им мешает выпустить собственную валюту,неужели Израиль?
Как я писал ранее Газу блокирует не только Израиль ,но и арабские братья из Египта - обычная защитная реакция от бешеных собак.
И если у газаватников пока посольств нет,то у их собратьев смертельных соперников ФАТХ из ПА с этим всё в порядке - у них посольства в большинстве стран ООН где они государство-наблюдатель , их посольство в Украине открыто ещё при СССР.
И кроме Иордании с которой у них большая сухопутная граница им никто не мешает открывать аэропорты в зоне А которую они полностью контролируют согласно Ословским соглашениям
shapo
 
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