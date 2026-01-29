Додано: Вів 30 чер, 2026 01:26

Краткое содержание

- Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение 26 июня.

- Соглашение связывает вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы».

- Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал сделку историческим достижением.

- Президент Ливана рассматривает это как шаг к суверенитету.

- Аналитики сомневаются в его реализации и опасаются гражданских беспорядков.

БЕЙРУТ, 29 июня (Reuters) - Соглашение о безопасности между Израилем и Ливаном рискует закрепить тупиковую ситуацию, а не разрешить основной конфликт Израиля с «Хезболлой», поскольку оно увязывает вывод израильских войск из южного Ливана с разоружением этой группировки, поддерживаемой Ираном, — условие, которое, по мнению региональных аналитиков и политиков, недостижимо.

В основе всего этого лежит сделка, которую мало кто считает осуществимой: «Хезболла» категорически отвергает разоружение, и ни одно ливанское правительство не обладает силами для его принудительного осуществления.

...ливанская армия не имеет ни структуры, ни оборудования для разоружения «Хезболлы», и ожидание от нее этого не учитывает ни устоявшийся военный потенциал группировки, ни хрупкое межконфессиональное равновесие, на котором зиждется стабильность Ливана.

рекомендую прочитать всю статью.Что должен делать Израиль?Как договариваться с государством, которое не может управлять своей страной?А Хезболла хочет воевать, её лидеры кормятся войной, теми деньгами, которые им даёт Иран (а, возможно, и ещё кто). Ничего другого они не умеют. Как же они могут отказаться от войны?P.s., ещё, пожалуйста перед ответом, если не тяжело, сделайте запрос "история войны в Ливане" и почитайте хотя бы вкратце, без дальнейших вопросов. В частности, о роли ООП в разрушении Ливана (тогда ООП во главе с Ясиром Арафатом была откровенно террористической организацией).