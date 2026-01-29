Краткое содержание - Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение 26 июня. - Соглашение связывает вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы». - Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал сделку историческим достижением. - Президент Ливана рассматривает это как шаг к суверенитету. - Аналитики сомневаются в его реализации и опасаются гражданских беспорядков. БЕЙРУТ, 29 июня (Reuters) - Соглашение о безопасности между Израилем и Ливаном рискует закрепить тупиковую ситуацию, а не разрешить основной конфликт Израиля с «Хезболлой», поскольку оно увязывает вывод израильских войск из южного Ливана с разоружением этой группировки, поддерживаемой Ираном, — условие, которое, по мнению региональных аналитиков и политиков, недостижимо. В основе всего этого лежит сделка, которую мало кто считает осуществимой: «Хезболла» категорически отвергает разоружение, и ни одно ливанское правительство не обладает силами для его принудительного осуществления.
...ливанская армия не имеет ни структуры, ни оборудования для разоружения «Хезболлы», и ожидание от нее этого не учитывает ни устоявшийся военный потенциал группировки, ни хрупкое межконфессиональное равновесие, на котором зиждется стабильность Ливана.
А Хезболла хочет воевать, её лидеры кормятся войной, теми деньгами, которые им даёт Иран (а, возможно, и ещё кто). Ничего другого они не умеют. Как же они могут отказаться от войны?
P.s. katso, ещё, пожалуйста перед ответом, если не тяжело, сделайте запрос "история войны в Ливане" и почитайте хотя бы вкратце, без дальнейших вопросов. В частности, о роли ООП в разрушении Ливана (тогда ООП во главе с Ясиром Арафатом была откровенно террористической организацией).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 30 чер, 2026 01:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:stm Вы пишете много слов, но по сути вы написали только: "Рафаєль то дрони-перехоплювачі, Палантір то штучний інтелект. Доказів немає, лише мої вигадки." Вигадки на форуме приводить не стоит.
Молодий ЛАД з Єлабуги теж цікаве питання. 35 років шор, то лише есересер більшість, чи "а нас то за что?! Велічіє!!!" може існувати у часі ще 35 років? ) Ви теж вважаєте професійним виразом що Україна антисемити, а х... добре, навіть найкраще, відноситься до євреїв часів есересер? ) Що змінилося з часів есересер - вік особи, вже не є беззаперечною необхідністю суспільства до поваги.
Я давно признался в большой и чистой любви к вам. Но нельзя же так. Я написал конкретно о вашем признании, что написанное вами о концерне "Рафаэль" "лише вигадки", а вы начинаете, простите, гнать пургу. Это рассматривать в качестве "семейной ссоры"? Так, вроде, рановато - мы ещё даже не успели расписаться. Или это предварительная разминка?
ЛАД написав:По факту Израиль Газу не контролирует.
Да Вы что. Жители Газы могут выпустить собственную валюту, выдать паспорта, открыть почтовую службу, посольства в других странах, контролировать международные отношения, собственное воздушное пространство и собственные территориальные воды без согласия Израиля, правда?
А кто им мешает выпустить собственную валюту,неужели Израиль? Как я писал ранее Газу блокирует не только Израиль ,но и арабские братья из Египта - обычная защитная реакция от бешеных собак. И если у газаватников пока посольств нет,то у их собратьев смертельных соперников ФАТХ из ПА с этим всё в порядке - у них посольства в большинстве стран ООН где они государство-наблюдатель , их посольство в Украине открыто ещё при СССР. И кроме Иордании с которой у них большая сухопутная граница им никто не мешает открывать аэропорты в зоне А которую они полностью контролируют согласно Ословским соглашениям
shapo написав: Да,в Киеве менору на Майдане никто не трогал,но наберите в Гугле " менора в Украине,акты вандализма" и узнаете о таких в Чернигове,Ужгороде,Ровно при Зеленском и осквернении памятника в Бабьем Яре до него.
Мож наберете в гуглі прибирання на єврейських цвинтарах?https://youtu.be/XUcHT72521I?si=4raeETsi8Sf1X4mx Он в чернівцях якісь чудаки безплатно арбайтен. Лічно мені такого не поняти. Треба по європейським законам ліквідовувати могили за якими нема догляду десятки років. Та й бейт кадішен в аварійному стані, а на ремонт грошей нема, тому краще було б знести. Но за таке одразу антисемітизм припаяють мало яке місто в європі посеред міста тримає 15 га зарослів пустиря під кладбищем. І таких цвинтарів по буковині повно, чомусь без особого вандалізму обходиться.
shapo написав: Да,в Киеве менору на Майдане никто не трогал,но наберите в Гугле " менора в Украине,акты вандализма" и узнаете о таких в Чернигове,Ужгороде,Ровно при Зеленском и осквернении памятника в Бабьем Яре до него.
Мож наберете в гуглі прибирання на єврейських цвинтарах?https://youtu.be/XUcHT72521I?si=4raeETsi8Sf1X4mx Он в чернівцях якісь чудаки безплатно арбайтен. Лічно мені такого не поняти. Треба по європейським законам ліквідовувати могили за якими нема догляду десятки років. Та й бейт кадішен в аварійному стані, а на ремонт грошей нема, тому краще було б знести. Но за таке одразу антисемітизм припаяють мало яке місто в європі посеред міста тримає 15 га зарослів пустиря під кладбищем. І таких цвинтарів по буковині повно, чомусь без особого вандалізму обходиться.
Правильно. Давно нужно доделать то,что немцы и советская власть не доделала - мостила дороги из плит с еврейских кладбищ. Не знаю о европейских законах по кладбищенскому делу,но знаю,что на давно закрытом центральном кладбище Алма-Аты Кенсае кладбищенские работники такие заброшенные могилы к которым давно не ходят родственники продают за хорошие деньги,то же происходит на Байковом в Киеве. Так что если место ценное и кто-то на нем работает,то он уложит сверху на чужие кости новых покойников,ну а если место не представляет ценности,то местные администрации по просьбе таких жителей как вы получив разрешение местных советов сами их снесут для постройки очередного ТЦ или ЖК. И вообще если вас волнуют пустующие и заброшенные земли в городах Украины,то в Киеве стоит много недостроев,в центре Киева есть 4 га на месте бывшего трамвайного депо через дорогу от Республиканского стадиона. Там уже 20 лет стоит пруд и выросли большие деревья на месте так и не реализованного проекта Парк Горького. Земля там будет точно поценнее еврейских буковинских кладбищ. Не хотите поднять киевскую общественность на благое дело и рассказать Кличко что он покрывает олигарха спрятавшегося за псевдособственником,каким-то старым киприотов?
shapo написав: Да,в Киеве менору на Майдане никто не трогал,но наберите в Гугле " менора в Украине,акты вандализма" и узнаете о таких в Чернигове,Ужгороде,Ровно при Зеленском и осквернении памятника в Бабьем Яре до него.
Мож наберете в гуглі прибирання на єврейських цвинтарах?https://youtu.be/XUcHT72521I?si=4raeETsi8Sf1X4mx Он в чернівцях якісь чудаки безплатно арбайтен. Лічно мені такого не поняти. Треба по європейським законам ліквідовувати могили за якими нема догляду десятки років. Та й бейт кадішен в аварійному стані, а на ремонт грошей нема, тому краще було б знести. Но за таке одразу антисемітизм припаяють мало яке місто в європі посеред міста тримає 15 га зарослів пустиря під кладбищем. І таких цвинтарів по буковині повно, чомусь без особого вандалізму обходиться.
Правильно. Давно нужно доделать то,что немцы и советская власть не доделала - мостила дороги из плит с еврейских кладбищ. Не знаю о
київ не чернівці. Нічо мене не волнує. Тільки улибає як цацкаються з тим культурним наслєдієм. Потомкам на могили предків начхати, розїхались світами а ці активісти ходють) навєрно не в курсі, шо в нас антісемітське общєство. Мостили там не мостили, мені до того діла нема, я тут при чом?
shapo написав: Правильно. Давно нужно доделать то,что немцы и советская власть не доделала - мостила дороги из плит с еврейских кладбищ. Не знаю о
київ не чернівці. Нічо мене не волнує. Тільки улибає як цацкаються з тим культурним наслєдієм. Потомкам на могили предків начхати, розїхались світами а ці активісти ходють) навєрно не в курсі, шо в нас антісемітське общєство. Мостили там не мостили, мені до того діла нема, я тут при чом?
Не понял,что на этом еврейском кладбище что убирали добровольцы висит табличка " памятник архитектуры" или культурное наследие у вас по-другому называется? И откуда вы знаете про разьехавшихся наследников,это что,послевоенное кладбище? Хотя и после войны уже прошло 80 лет,а век человеческий недолог,так что может и их нет в живых или нет денег и здоровья организовать уборку этих могил. Так что откройте глаза этим молодым глупым добровольцам чтобы не ходили убирать еврейские могилы - все равно какие-нибудь Шапо обзовут этих благородных людей антисемитами
shapo написав: Правильно. Давно нужно доделать то,что немцы и советская власть не доделала - мостила дороги из плит с еврейских кладбищ. Не знаю о
київ не чернівці. Нічо мене не волнує. Тільки улибає як цацкаються з тим культурним наслєдієм. Потомкам на могили предків начхати, розїхались світами а ці активісти ходють) навєрно не в курсі, шо в нас антісемітське общєство. Мостили там не мостили, мені до того діла нема, я тут при чом?
Не понял,что на этом еврейском кладбище что убирали добровольцы висит табличка " памятник архитектуры" или культурное наследие у вас по-другому называется? И откуда вы знаете про разьехавшихся наследников,это что,послевоенное кладбище? Хотя и после войны уже прошло 80 лет,а век человеческий недолог,так что может и их нет в живых или нет денег и здоровья организовать уборку этих могил. Так что откройте глаза этим молодым глупым добровольцам чтобы не ходили убирать еврейские могилы - все равно какие-нибудь Шапо обзовут этих благородных людей антисемитами
та шос висить. По крайній мірі бейт кедішн точно якесь наслєдіє охраняєме антисемітським юнеско. нема дєнєг? ну нема ручок то нема мультіків з австралії дивитись за могилами предків воно неудобно. За кого ви мене маєте? Робить мені нічого глаза людям відкривати, для мене достатньо, що я сам бачу в 16 моніторів ні дороги мостити ні прибирати я не буду, по крайній мірі безплатно. Так розквазую вам, приятелю як анекдот. Шо на ремонт того зданія склали кошторис смішних 800т євро, з австріяків вдалось збити 100т а ізраїлітяни не зацікавились, точніше зацікавились но грошей не мають... Іще розкажу прикол, на буковині існує повіря що якщо треба грошей з неба, то лучше просьбу передати через сінагогу і нєкоторі православні шинкарі, заказують там службу)
ЛАД написав:Если так, то вообще интересный подход - "сделайте нам бесплатный подарок - влезьте, повоюйте, захватите, а потом отдайте нам". А так бывает?
Враховуючи, що навіть зараз Україна змушена тримати певні сили на кордоні з Придністровям - то ми в цьому теж зацікавлені. Та й у Колбасній ще щось цікаве можна знайти... напевно... Ну і будь який удар по РФ нам на користь. Тож мабуть буває.
Letusrock написав:Цікава думка навіяна минувшим святом, котре на паузі
"Конституція — це Суспільний Договір. Але аж ніяк не угода пересічних між собою, а компроміс між Пересічними та Елітами... про те, як співіснувати, не винищуючи одне одного... Саме так цей інститут народився історично.
У цьому Договорі... Права належать позбавленим важелів впливу Пересічним, а от Обов'язки — Елітам! Адже в обмін на ці обов'язки Еліти отримують МОНОПОЛЬНЕ право збору та розподілу Податків, а також МОНОПОЛІЮ на апарат примусу.
Саме тому Еліти ПЕРШИМИ мають іти на поле бою і гинути... І саме страх накласти головою першими формує здоровий запобіжник. За таких умов Еліти просто зобов'язані робити ВСЕ заради збереження миру.
Простіше кажучи... Влада володіє податками та ресурсом репресій... натомість на неї покладаються Обов'язки, серед яких НАЙПЕРШИЙ — гарантувати ПРАВА ТА СВОБОДИ Пересічним.
P.S.: Якщо ж і Права, і ОБОВ'ЯЗКИ тягне на собі виключно пересічний... тоді Еліти стають зайвим елементом. А це вже називається РЕВОЛЮЦІЄЮ або ПОВСТАННЯМ.
Автора не вказую щоб бажаючі заперечити фокусувались на тезах а не на персоналіях. Хоча, прости Господи, про що це я..... забув на секунду де це я пишу
Середньостатистична людина - , який все продасть за миску гречки. А при загрозі смерті з легкістю продасть і оточуючих, і власних дітей. При такому підході ми повертаємось в Середньовіччя, де виживали суспільста, лде еліти були найбільш агресивними.