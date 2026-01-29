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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 чер, 2026 09:46
ЛАД написав:
И да, меня тут порой упрекают, что я вспоминаю события истории, когда говорю о сегодняшнем дне.
Дочь матери-профессора сестринского дела и отца-больничного капеллана, Кук и ее сестры были одними из первых чернокожих учеников, чьи школы в сельской местности Милледжвилля, штат Джорджия, были десегрегированы. 61-летняя Кук рассказывала в интервью, что у нее до сих пор остались шрамы над правым глазом и на ноге от избиений, которым она подвергалась в то время.
Как видим, не такая уж старая история, Лиза Кук не "глубокая старуха" - она 1964 г. рождения.
Я вам більше скажу. Трамп і купа його оточення - расисти.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 09:47
shapo написав:
Не знаю о европейских законах по кладбищенскому делу,
А в Гуглі поцікавитись-віра заважає чи освіти совкової недостатньо?
на кладовищах у Греції діє специфічна система поховань. Похоронні бюро та офіційні муніципальні служби організовують процеси за наступною схемою:
Оренда ділянки (перші 3-5 років)Більшість родин орендують могилу на строк від 3 до 5 років, оскільки вартість викупу постійного сімейного склепу є надзвичайно високою.
ЕксгумаціяПісля закінчення терміну оренди тіло обов'язково ексгумують, щоб звільнити місце. Родичі зобов'язані бути присутніми. Якщо тіло розклалося природним шляхом, останки (кістки) очищають.Утримання в оссуаріїОчищені кістки поміщають у спеціальний металевий або мармуровий ящик, який зберігається в будівлі цвинтаря — оссуарії (костниці). Утримання ящика вимагає щорічної орендної плати (близько €50-70).Загальна могила
Якщо родина не сплачує за оссуарій, відмовляється продовжувати оренду, або не з'являється на ексгумацію, кістки переносять до спільної могили.
Європа
У Європі діє система оренди землі, а не вічного володіння. Ділянка на кладовищі здається в оренду на певний термін (15–30 років)
.
Якщо родичі не продовжують оренду після його завершення
, останки перепоховують, а надгробок утилізують, щоб надати місце новому покійнику
.
1. Процедура похованняКремація чи інгумація: Вибір залежить від волі покійного, релігійних традицій та бюджету. Кремація в Європі є більш поширеною, оскільки це значно дешевше і заощаджує місце.Організація: Родичі або місцева влада звертаються до офіційних похоронних бюро. Саме бюро бере на себе всі бюрократичні питання, отримання дозвільних документів та координацію з цвинтарем.Плата за місце: За оренду ділянки на період спокою (нім. Ruhezeit) необхідно платити напере
д
.2. Утримання та догляд за могилоюОренда (Ruhezeit): Після поховання родина має оплатити "період спокою" (зазвичай від 15 до 30 років залежно від законів країни та регіону). Якщо термін збігає, оренду потрібно продовжувати
(вносити додаткову оплату).Благоустрій: Відповідальність за зовнішній вигляд (чистка пам'ятника, висадка квітів, прибирання сміття) лежить на родичах.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 09:49
ЛАД написав:
И какие "международные отношения" могут быть у территориального образования, управляемого Меджлисом аш-Шура - высшего руководящего и совещательного органа ХАМАС? Движения, признанного террористическим ведущими государствами - США, ЕС, Канадой, Японией, Новой Зеландией, ОАГ, позже Великобританией и Австралией (до этого признавали частично - только военное крыло). В Египте и Иордании официально запретили деятельность ХАМАС на своей территории.
Ну країна, що керується Корпусом Вартових Ісламської Революції, яких теж визнаний терористичною організацією, чомусь має міжнародні відносини з купою країн, в тому числі й тими, що визнають КВІР терористичною організацією.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 09:51
shapo написав:
По своей дисциплине такого давно не отслеживаю,но судя по кандидатской или как сейчас называют PhD защищённой бывшим коллегой в КИСИ она соответствует советской студенческой научной работе.
Львівська професура часів совка казала що ЗАВДЯЧУЄ СОВКУ за свої професорські звання, бо це совок прийшов і знищив австрійсько/німецько/польську професуру.
ПС
І хоча в мене далеко не пієтетне відношення до здобувачів наукових ступенів, але всі совкові перші серетарі-були докторами наук....Що про це скаже шапо? скаже що це велике досягнення рядянської науки , чи зрозуміє що навіть брат Медведчука , який перебував на посаді голови податкової Львова отримав за час перебування якусь там ступінь....
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Додано: Вів 30 чер, 2026 09:51
ЛАД написав:
P.s. katso, ещё, пожалуйста перед ответом, если не тяжело, сделайте запрос "история войны в Ливане" и почитайте хотя бы вкратце, без дальнейших вопросов. В частности, о роли ООП в разрушении Ливана (тогда ООП во главе с Ясиром Арафатом была откровенно террористической организацией).
Якщо достатньо глибоко читати історію війни в Лівані, то можна вийти на Ізраїль, який своїм довбоєбізмом, намагаючись знищити ОВП, став причиною виникнення ХАМАСУ.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 10:13
sashaqbl написав: ЛАД написав:
И да, меня тут порой упрекают, что я вспоминаю события истории, когда говорю о сегодняшнем дне.
Дочь матери-профессора сестринского дела и отца-больничного капеллана, Кук и ее сестры были одними из первых чернокожих учеников, чьи школы в сельской местности Милледжвилля, штат Джорджия, были десегрегированы. 61-летняя Кук рассказывала в интервью, что у нее до сих пор остались шрамы над правым глазом и на ноге от избиений, которым она подвергалась в то время.
Как видим, не такая уж старая история, Лиза Кук не "глубокая старуха" - она 1964 г. рождения.
Я вам більше скажу. Трамп і купа його оточення - расисти.
біном Ньютона відкрили
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Додано: Вів 30 чер, 2026 10:44
sashaqbl написав:
.............
Ну країна, що керується Корпусом Вартових Ісламської Революції, яких теж визнаний терористичною організацією, чомусь має міжнародні відносини з купою країн, в тому числі й тими, що визнають КВІР терористичною організацією.
Другая ситуация - Иран был признанным государством задолго до аятолл и КВИРа.
Сектору Газа ещё только надо добиться признания.
ПНА во главе с ФАТХ добилась в этом отношении гораздо больших результатов.
sashaqbl написав:
..........
Якщо достатньо глибоко читати історію війни в Лівані, то можна вийти на Ізраїль, який своїм довбоєбізмом, намагаючись знищити ОВП, став причиною виникнення ХАМАСУ.
Можно выйти.
Но это называется ставить телегу впереди лошади. Война в Ливане и началась благодаря "переезду" туда ООП после изгнания из Иордании.
Не надо было бороться с ООП?
Но тут хорошая логика - не надо бороться с врагом, т.к. на его место может прийти новый, такой же или даже более жёсткий.
В результате борьбы с ООП она стала более "цивилизованной" организацией, признающей, по крайней мере, право Израиля на существование.
Но появился ХАМАС, который всё же поменьше - сосредоточен только в Газе, на Зап. Берегу его нет.
И обратите внимание - Таба уже давно принадлежит не Израилю, а Египту. Но уже Египту приходится строить бетонную стену и вводить жёсткий пропускной режим для борьбы с террористами.
И Египет вводит блокаду Газы. Почему бы это?
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Додано: Вів 30 чер, 2026 10:44
budivelnik написав: shapo написав:
Не знаю о европейских законах по кладбищенскому делу,
А в Гуглі поцікавитись-віра заважає чи освіти совкової недостатньо?
Та все він знає)
це в нього метод такий торгуватись на базарі, і базарних цін він не знає, і які такі гроші? Мож він старенький, чи больний? Або й поїхав? А воно таки культурне наслєдіє)
але най буде й так.
Звичайно, коли під час війни купу молодих здорових поліцаїв заганяють в Умань охраняти підпивших гостей це трохи напрягає. А так... ото й хотів би поантисетмічати... так фіг де тих єврєїв знайдеш, даж на базарі Калинівському з свічкою шукати не кажучи про те що б на фронті. Даж на фінансовім форумі не так просто... є канєшно, но то люди тихі не кіпішують
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Додано: Вів 30 чер, 2026 10:55
Banderlog написав:
shapo написав: Banderlog написав:
київ не чернівці. Нічо мене не волнує. Тільки улибає як цацкаються з тим культурним наслєдієм.
Потомкам на могили предків начхати, розїхались світами а ці активісти ходють) навєрно не в курсі, шо в нас антісемітське общєство.
Мостили там не мостили, мені до того діла нема, я тут при чом?
Не понял,что на этом еврейском кладбище что убирали добровольцы висит табличка " памятник архитектуры" или культурное наследие у вас по-другому называется?
И откуда вы знаете про разьехавшихся наследников,это что,послевоенное кладбище?
Хотя и после войны уже прошло 80 лет,а век человеческий недолог,так что может и их нет в живых или нет денег и здоровья организовать уборку этих могил.
Так что откройте глаза этим молодым глупым добровольцам чтобы не ходили убирать еврейские могилы - все равно какие-нибудь Шапо обзовут этих благородных людей антисемитами
та шос висить. По крайній мірі бейт кедішн точно якесь наслєдіє охраняєме антисемітським юнеско.
нема дєнєг?
ну нема ручок то нема мультіків
з австралії дивитись за могилами предків воно неудобно.
За кого ви мене маєте? Робить мені нічого глаза людям відкривати, для мене достатньо, що я сам бачу в 16 моніторів
ні дороги мостити ні прибирати я не буду, по крайній мірі безплатно.
Так розквазую вам, приятелю як анекдот. Шо на ремонт того зданія склали кошторис смішних 800т євро, з австріяків вдалось збити 100т а ізраїлітяни не зацікавились, точніше зацікавились но грошей не мають...
Іще розкажу прикол, на буковині існує повіря що якщо треба грошей з неба, то лучше просьбу передати через сінагогу і нєкоторі православні шинкарі, заказують там службу)
Какие израильтяне не заинтересовались,частные лица или государство?
Если 42 млн.грн на ремонт это смешно, то какие расценки у вас на ремонт квартир?
13 лет назад за такие деньги был построен трехэтажный дом для киевского олигарха на перевале Нимчич с водой из источника за 1 км куда доставлять материалы можно было только в сухую погоду только на Урале.
За могилы моих умерших близких не переживайте - я это пока жив решу без советов
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:01
Banderlog написав: budivelnik написав: shapo написав:
Не знаю о европейских законах по кладбищенскому делу,
А в Гуглі поцікавитись-віра заважає чи освіти совкової недостатньо?
Та все він знає)
це в нього метод такий торгуватись на базарі, і базарних цін він не знає, і які такі гроші? Мож він старенький, чи больний? Або й поїхав? А воно таки культурне наслєдіє)
але най буде й так.
Звичайно, коли під час війни купу молодих здорових поліцаїв заганяють в Умань охраняти підпивших гостей це трохи напрягає. А так... ото й хотів би поантисетмічати... так фіг де тих єврєїв знайдеш, даж на базарі Калинівському з свічкою шукати не кажучи про те що б на фронті. Даж на фінансовім форумі не так просто... є канєшно, но то люди тихі не кіпішують
Я так понимаю что допустить крамольную мысль что человека может просто не интересовать какая-то тема в вашу просветленную, далёкую от старости голову не приходит.
Могу только посочувствовать вашему горячему желанию найти какого-нибудь еврея и высказать ему все что о нем думаете.
Зато у вас есть ещё две недели попробовать это высказать мне,т к.потом мне будет некогда тут сидеть как пикейный жилет в Золотом теленке и обсуждать с вами голова Чемберлен или нет
Востаннє редагувалось shapo
в Вів 30 чер, 2026 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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