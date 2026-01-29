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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:02
shapo
Не пойму, что вы доказываете?
Вы сами признали, что в Украине ситуация достаточно благополучная. Государственного антисемитизма точно нет, а бытовой присутствует, но явно не носит массового характера. И уж точно не агрессивный - не доходит не то что до погромов, но даже и до осквернения кладбищ.
Отдельные случаи бывают. Так же, как осквернение Меноры. Но какой-то % идиотов и вандалов есть в любом обществе. И я не уверен, что такие случаи это проявление именно антисемитизма, а не вандализма.
Вот пример не еврейского кладбища:
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:05
ЛАД написав:shapo
Не пойму, что вы доказываете?
Вы сами признали, что в Украине ситуация достаточно благополучная. Государственного антисемитизма точно нет, а бытовой присутствует, но явно не носит массового характера. И уж точно не агрессивный - не доходит не то что до погромов, но даже и до осквернения кладбищ.
Отдельные случаи бывают. Так же, как осквернение Меноры. Но какой-то % идиотов и вандалов есть в любом обществе. И я не уверен, что такие случаи это проявление именно антисемитизма, а не вандализма.
Вот пример не еврейского кладбища:
Неужели вы не поняли до сих что я тут никому ничего не доказываю ибо это абсолютно бессмысленно - здесь каждый корифей всех наук и знает все лучше всех.
Просто как пикейный жилет в Золотом теленке с такими же собеседниками убиваю время которого у меня появилось много
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:08
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Если так, то вообще интересный подход - "сделайте нам бесплатный подарок - влезьте, повоюйте, захватите, а потом отдайте нам".
А так бывает?
Враховуючи, що навіть зараз Україна змушена тримати певні сили на кордоні з Придністровям - то ми в цьому теж зацікавлені.
Та й у Колбасній ще щось цікаве можна знайти... напевно...
Ну і будь який удар по РФ нам на користь.
Тож мабуть буває.
Не знаю, какие силы мы держим на границе с Приднестровьем.
Но вряд ли сколько-нибудь серьёзные. Не стоит преувеличивать. Нет в Приднестровье сил представляющих серьёзную опасность. Они способны разве что на провокацию.
А ЕС категорически настаивает на решении вопроса исключительно мирным путём. И требует этого от Молдовы.
В Колбасной, боюсь, кроме ржавого железа ничего не найдётся.
А удар по Приднестровью это не удар по РФ. РФ это никакого вреда не принесёт. Наоборот, только пользу. В смысле пропаганды - никому даже не придётся доказывать, что "Украина - агрессор". Это будет очевидный факт.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 30 чер, 2026 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:10
shapo написав:
........
Неужели вы не поняли до сих что я тут никому ничего не доказываю ибо это абсолютно бессмысленно - здесь каждый корифей всех наук и знает все лучше всех.
Просто как пикейный жилет в Золотом теленке с такими же собеседниками убиваю время которого у меня появилось много
Ну ладно, не доказываете, а спорите.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:33
shapo написав:
Какие израильтяне не заинтересовались,частные лица или государство?
да!
і ті і ті.
заінтересовані всі.
Но дєнєг не дають.
І шо це ви все на свій рахунок? Мож подумати що ви один самий умний єврєй, який виїхав?
Там 50 тисяч могил. В одних чернівцях. А добавити сюди з районних центрів та гірських сіл?
Харош нам впарювати байки про антисемізм) про маленьку горду державу, яка воює з усіма сусідами і світом
хочете щось розказати то розкажіть краще про теперішню війну. З ким ви там воюєте? Яка чисельність хезболи в лівані? Скільки в них механізованих бригад? Танків? Арти?
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:37
budivelnik написав: shapo написав:
По своей дисциплине такого давно не отслеживаю,но судя по кандидатской или как сейчас называют PhD защищённой бывшим коллегой в КИСИ она соответствует советской студенческой научной работе.
Львівська професура часів совка казала що ЗАВДЯЧУЄ СОВКУ за свої професорські звання, бо це совок прийшов і знищив австрійсько/німецько/польську професуру.
Часть немецкой профессуры часів нацизма тоже, наверно, благодарила Гитлера, бо це він знищив єврейську професуру.
Хороший метод карьерного роста - ликвидация конкурентов.
ПС
І хоча в мене далеко не пієтетне відношення до здобувачів наукових ступенів, але всі совкові перші серетарі-були докторами наук....Що про це скаже шапо? скаже що це велике досягнення рядянської науки , чи зрозуміє що навіть брат Медведчука , який перебував на посаді голови податкової Львова отримав за час перебування якусь там ступінь....
А можно примеры "совкових перших серетарів - докторів наук"?
Что-то я такого массового явления не помню. Это стало модно уже в незалежний Украине.
Научных степеней не имел даже Щербицкий.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:37
Увечері 29 червня стався вибух у житловому будинку в Монако між бульваром Італії та вулицею преподобного Луї Фролла на кордоні з Францією. У результаті інциденту постраждали троє — чоловік, жінка та 13-річний підліток.
За даними місцевих ЗМІ, усі вони є членами однієї сім'ї українського походження. Чоловіком є дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який перебуває під санкціями. Двоє поранених перебувають у критичному стані.
У 2022 році Єрмолаєв фігурував у розслідуванні УП Батальйон Монако про українських VIP-«біженців» на Лазурному узбережжі.
Цікавий перехід червоних ліній. Згідно зі звітами Управління ООН з наркотиків та злочинності, кількість убивств у князівстві дорівнювала нулю.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:51
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Цікава думка навіяна минувшим святом, котре на паузі
"Конституція — це Суспільний Договір. Але аж ніяк не угода пересічних між собою, а компроміс між Пересічними та Елітами... про те, як співіснувати, не винищуючи одне одного... Саме так цей інститут народився історично.
У цьому Договорі... Права належать позбавленим важелів впливу Пересічним, а от Обов'язки — Елітам! Адже в обмін на ці обов'язки Еліти отримують МОНОПОЛЬНЕ право збору та розподілу Податків, а також МОНОПОЛІЮ на апарат примусу.
Саме тому Еліти ПЕРШИМИ мають іти на поле бою і гинути... І саме страх накласти головою першими формує здоровий запобіжник. За таких умов Еліти просто зобов'язані робити ВСЕ заради збереження миру.
Простіше кажучи...
Влада володіє податками та ресурсом репресій... натомість на неї покладаються Обов'язки, серед яких НАЙПЕРШИЙ — гарантувати ПРАВА ТА СВОБОДИ Пересічним.
P.S.: Якщо ж і Права, і ОБОВ'ЯЗКИ тягне на собі виключно пересічний... тоді Еліти стають зайвим елементом. А це вже називається РЕВОЛЮЦІЄЮ або ПОВСТАННЯМ.
Автора не вказую щоб бажаючі заперечити фокусувались на тезах а не на персоналіях. Хоча, прости Господи, про що це я..... забув на секунду де це я пишу
Середньостатистична людина - , який все продасть за миску гречки. А при загрозі смерті з легкістю продасть і оточуючих, і власних дітей.
При такому підході ми повертаємось в Середньовіччя, де виживали суспільста, лде еліти були найбільш агресивними.
Ви про автора чи про згадуваних "персічних"?
"не путай свою шерсть с государственной"(с). Великий прошарок людей які ніколи не заплатять зайві 5 грн податків, чи зроблять щось безкоштовно соціально значуще, але з іншого боку заради близьких членів родини при потребі горлянку перегризуть.
А стосовно виживання суспільств - ЄС до прикладу успішно займається самознищенням без жодних війн завдяки мігрантсько-гендерно-зеленій маячні
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 30 чер, 2026 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 11:58
Letusrock написав:
Увечері 29 червня стався вибух у житловому будинку в Монако між бульваром Італії та вулицею преподобного Луї Фролла на кордоні з Францією. У результаті інциденту постраждали троє — чоловік, жінка та 13-річний підліток.
За даними місцевих ЗМІ, усі вони є членами однієї сім'ї українського походження. Чоловіком є дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який перебуває під санкціями. Двоє поранених перебувають у критичному стані.
У 2022 році Єрмолаєв фігурував у розслідуванні УП Батальйон Монако про українських VIP-«біженців» на Лазурному узбережжі.
Цікавий перехід червоних ліній. Згідно зі звітами Управління ООН з наркотиків та злочинності, кількість убивств у князівстві дорівнювала нулю.
росіяни теж почали підривати українських можновладців?
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Додано: Вів 30 чер, 2026 12:05
Banderlog написав:
shapo написав:
Какие израильтяне не заинтересовались,частные лица или государство?
да!
і ті і ті.
заінтересовані всі.
Но дєнєг не дають.
І шо це ви все на свій рахунок? Мож подумати що ви один самий умний єврєй, який виїхав?
Там 50 тисяч могил. В одних чернівцях. А добавити сюди з районних центрів та гірських сіл?
Харош нам впарювати байки про антисемізм) про маленьку горду державу, яка воює з усіма сусідами і світом
хочете щось розказати то розкажіть краще про теперішню війну. З ким ви там воюєте? Яка чисельність хезболи в лівані? Скільки в них механізованих бригад? Танків? Арти?
Я хотел пойти вам навстречу поскольку вы еврея найти не можете в своей округе,а вместо благодарности получил рассказ о том, что таких много.
Вот только вы почему-то их не находите.
Что касается могил,то наверняка таких много тк с времён Австро-Венгрии в этих краях жило много евреев.
Например,в забытом селе Выжница на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей где сейчас нет ни одного еврея жили выжницкие хасиды потомков которых сейчас полно в Израиле и США.
Что касается ТТД вооружения Хезболлы в Ливане,то вопрос не по адресу - я в АМАНе не работал,так что порадовать ничем не смогу.
А слушать мои байки или нет это дело личное,можно пройти мимо не читая
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