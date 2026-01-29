Увечері 29 червня стався вибух у житловому будинку в Монако між бульваром Італії та вулицею преподобного Луї Фролла на кордоні з Францією. У результаті інциденту постраждали троє — чоловік, жінка та 13-річний підліток. За даними місцевих ЗМІ, усі вони є членами однієї сім'ї українського походження. Чоловіком є дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який перебуває під санкціями. Двоє поранених перебувають у критичному стані. У 2022 році Єрмолаєв фігурував у розслідуванні УП Батальйон Монако про українських VIP-«біженців» на Лазурному узбережжі.
Цікавий перехід червоних ліній. Згідно зі звітами Управління ООН з наркотиків та злочинності, кількість убивств у князівстві дорівнювала нулю.
росіяни теж почали підривати українських можновладців?
там поки незрозуміло хто підривав. Але ненароджені для війни європейські мільярдери явно негодують. Їм така безкомпромісна екзистенційність на вулицях Монако не по душі
АНАТОМІЯ СКОТСТВА: Як суспільство купує собі квиток у концтабір .... Нам пропонують погодитися з дуже простою, окопною логікою. Наркомани, алкаші, маргінали та відмовники в штурмовій роті — це баласт. Це загроза для нормальних пацанів. Тому якщо це «сміття» ламають на підвалах, саджають на ланцюг, тягають за квадроциклами і вибивають із них лайно прикладами — це нормально. Це сувора реальність війни. У білих рукавичках не повоюєш. Обиватель читає це і розуміюче киває. Йому затишно. Він же не алкаш. Він справно донатить, платить податки і ходить у барбершоп. Він думає, що кийок, яким зараз обробляють пияка, омине його. Йому здається, що він «у будиночку», а «жорсткі заходи» застосовуються тільки до унтерменшів, які самі винні. Це фатальна помилка. .... СКРИНЬКА ПАНДОРИ ТА КАСТА «ДРУГОГО СОРТУ» Опинившись в управлінській безвиході, командири вдаються до первісного насильства. А держава і суспільство негласно видають їм на це мандат. Виникає консенсус: «Ці люди — сміття. Закон на них не поширюється». Саме цієї миті суспільство підписує собі смертний вирок. Державний апарат — це сліпий, хижий левіафан. Щойно в його алгоритмах з'являється легалізована (нехай і неформально) категорія «людей другого сорту», межа цієї категорії починає стрімко розширюватися. Завтра до категорії «сміття, з яким можна робити що завгодно», запишуть хлопця, у якого сталася панічна атака після першого прильоту. Післязавтра туди відправиться вмотивований боєць, який відкрив статут і посмів поставити незручне запитання про зникле забезпечення або відсутність ротації. А через місяць «саботажником» та «ухилянтом» назвуть тебе. Тебе висмикнуть із теплої машини, запхнуть у бус, і коли на підвалі тобі ламатимуть ребра, ніхто не згадає про твої права.... Право сили завжди витісняє силу права. Коли насильство стає головним і найшвидшим інструментом управління, бюрократія відмовляється від будь-яких інших методів. Навіщо судити, розслідувати, доводити, якщо можна просто прив'язати до квадроцикла і протягнути по щебеню? ... Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах... І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.
Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах... І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.
Маленьке уточнення. Не коли аплодували. А коли лишили мобілізованих сам на сам з війною. Коли сховались за папірчиками. Скеля - це вже наслідок. Це для того, щоб з мобілізованих у СЗЧ йшло не 99%, а тільки 80.
Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах... І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.
Маленьке уточнення. Не коли аплодували. А коли лишили мобілізованих сам на сам з війною. Коли сховались за папірчиками. Скеля - це вже наслідок. Це для того, щоб з мобілізованих у СЗЧ йшло не 99%, а тільки 80.
Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах... І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.
Маленьке уточнення. Не коли аплодували. А коли лишили мобілізованих сам на сам з війною. Коли сховались за папірчиками. Скеля - це вже наслідок. Це для того, щоб з мобілізованих у СЗЧ йшло не 99%, а тільки 80.
ну в час коли лицарі та лорди ховають свої синів то землеробам сам Бог велів
Ну а ти як хотів? Не ви ту писали з рік тому що треба брати з тюрем на фронт? Нікого ж не цікавило як? Як ними командують? За які кнопки тиснуть в аватарів чи наркоманів? В яких вже поперегорали вже більшість контактів.
Ну а ти як хотів? Не ви ту писали з рік тому що треба брати з тюрем на фронт? Нікого ж не цікавило як? Як ними командують? За які кнопки тиснуть в аватарів чи наркоманів? В яких вже поперегорали вже більшість контактів.
пропоную з кожним наркоманом побілізовувати по 2 шт ненавчених поліцайтів і проблема вирішена.
Ну а ти як хотів? Не ви ту писали з рік тому що треба брати з тюрем на фронт? Нікого ж не цікавило як? Як ними командують? За які кнопки тиснуть в аватарів чи наркоманів? В яких вже поперегорали вже більшість контактів.
Мну, рилі? Це ти тут волав гребит всіх хто теплий "відсвічувати в теплік в окопі", ти там 5G переоблучився, чи з народження такий був тім"ячком до цементу?
Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.