АНАТОМІЯ СКОТСТВА: Як суспільство купує собі квиток у концтабір

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Нам пропонують погодитися з дуже простою, окопною логікою. Наркомани, алкаші, маргінали та відмовники в штурмовій роті — це баласт. Це загроза для нормальних пацанів. Тому якщо це «сміття» ламають на підвалах, саджають на ланцюг, тягають за квадроциклами і вибивають із них лайно прикладами — це нормально. Це сувора реальність війни. У білих рукавичках не повоюєш.

Обиватель читає це і розуміюче киває. Йому затишно. Він же не алкаш. Він справно донатить, платить податки і ходить у барбершоп. Він думає, що кийок, яким зараз обробляють пияка, омине його. Йому здається, що він «у будиночку», а «жорсткі заходи» застосовуються тільки до унтерменшів, які самі винні.

Це фатальна помилка.

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СКРИНЬКА ПАНДОРИ ТА КАСТА «ДРУГОГО СОРТУ»

Опинившись в управлінській безвиході, командири вдаються до первісного насильства. А держава і суспільство негласно видають їм на це мандат. Виникає консенсус: «Ці люди — сміття. Закон на них не поширюється».

Саме цієї миті суспільство підписує собі смертний вирок.

Державний апарат — це сліпий, хижий левіафан. Щойно в його алгоритмах з'являється легалізована (нехай і неформально) категорія «людей другого сорту», межа цієї категорії починає стрімко розширюватися.

Завтра до категорії «сміття, з яким можна робити що завгодно», запишуть хлопця, у якого сталася панічна атака після першого прильоту. Післязавтра туди відправиться вмотивований боєць, який відкрив статут і посмів поставити незручне запитання про зникле забезпечення або відсутність ротації. А через місяць «саботажником» та «ухилянтом» назвуть тебе. Тебе висмикнуть із теплої машини, запхнуть у бус, і коли на підвалі тобі ламатимуть ребра, ніхто не згадає про твої права....

Право сили завжди витісняє силу права. Коли насильство стає головним і найшвидшим інструментом управління, бюрократія відмовляється від будь-яких інших методів. Навіщо судити, розслідувати, доводити, якщо можна просто прив'язати до квадроцикла і протягнути по щебеню?

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Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах...

І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.