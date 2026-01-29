ВЧК-ОГПУ

June 28



Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.