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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18229182301823118232
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 15:53

  yanyura написав:
ВЧК-ОГПУ
June 28

Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.

https://t.me/rucriminalinfo_2/1738

Щось такий секретний режим що то ще пару днів назад в укрпабліках було :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 15:54

  yanyura написав:
ВЧК-ОГПУ
June 28

Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий...
..источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек.

https://t.me/rucriminalinfo_2/1738

Цікаво, цікаво.. А у ваших краях теж суєтяться чи ще ні?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 16:10

  yanyura написав:
ВЧК-ОГПУ
June 28

Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.

https://t.me/rucriminalinfo_2/1738

Ви ж на окупованій території.
Ви можете підтвердити цю інформацію? Бо мені видається схожим на фейк.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 16:39

  sashaqbl написав:
  yanyura написав:
ВЧК-ОГПУ
June 28

Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.

https://t.me/rucriminalinfo_2/1738

Ви ж на окупованій території.
Ви можете підтвердити цю інформацію? Бо мені видається схожим на фейк.

Це не фейк. Крим дуже невдобно розташован. А ви дуже вправно мене захищаєте ) Я навіть починаю думати що лай-лай-лай хочуть провчити за 2014 рік і дипломатично вирішити питання )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 16:41

fler, sashaqbl, звязків з Кримом у мене нема, тому ні підтвердити, ні опровергнути не можу.
Прямо перед вами Faceless написав
Щось такий секретний режим що то ще пару днів назад в укрпабліках було.

Може він щось більше знає?

По "нашим" - я з ними не спілкуюся, але з випадково підслуханої размови почув "надвигается что-то непонятное", "в 2027-м в росии будет голод".
yanyura
 
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