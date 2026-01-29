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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18230182311823218233>
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 15:54

  yanyura написав:
ВЧК-ОГПУ
June 28

Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий...
..источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек.

https://t.me/rucriminalinfo_2/1738

Цікаво, цікаво.. А у ваших краях теж суєтяться чи ще ні?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 16:10

  yanyura написав:
ВЧК-ОГПУ
June 28

Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.

https://t.me/rucriminalinfo_2/1738

Ви ж на окупованій території.
Ви можете підтвердити цю інформацію? Бо мені видається схожим на фейк.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 16:39

  sashaqbl написав:
  yanyura написав:
ВЧК-ОГПУ
June 28

Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.

https://t.me/rucriminalinfo_2/1738

Ви ж на окупованій території.
Ви можете підтвердити цю інформацію? Бо мені видається схожим на фейк.

Це не фейк. Крим дуже невдобно розташован. А ви дуже вправно мене захищаєте ) Я навіть починаю думати що лай-лай-лай хочуть провчити за 2014 рік і дипломатично вирішити питання )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 16:41

fler, sashaqbl, звязків з Кримом у мене нема, тому ні підтвердити, ні опровергнути не можу.
Прямо перед вами Faceless написав
Щось такий секретний режим що то ще пару днів назад в укрпабліках було.

Може він щось більше знає?

По "нашим" - я з ними не спілкуюся, але з випадково підслуханої размови почув "надвигается что-то непонятное", "в 2027-м в росии будет голод".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 17:18

❗️❗️рф може розпочати наступ на Чернігівщину, ми готуємося до цього,Сирський
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 18:00

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах...
І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.

Маленьке уточнення. Не коли аплодували. А коли лишили мобілізованих сам на сам з війною. Коли сховались за папірчиками. Скеля - це вже наслідок.
Це для того, щоб з мобілізованих у СЗЧ йшло не 99%, а тільки 80.

Скоріше, і тоді, і тоді.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 18:40

  ЛАД написав:Я давно признался в большой и чистой любви к вам.
Но нельзя же так.
Я написал конкретно о вашем признании, что написанное вами о концерне "Рафаэль" "лише вигадки", а вы начинаете, простите, гнать пургу.
Это рассматривать в качестве "семейной ссоры"? Так, вроде, рановато - мы ещё даже не успели расписаться. :)
Или это предварительная разминка?

ЛАД, які сварки. Я вже сьогодні біле плаття забрала )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 18:56

Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні на 590 млн євро
Джерело: https://censor.net/ua/n4011080
З 2022 по сьогодні Данія виділила 10 млрд Україні..
Данія - населення 6 004 582 особи, територія 43 094 км2
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 18:57

  Schmit написав:І в догонку - 39 пусків станом на сьогодні

Контраст цифр потужників зовсім не дивує.

Ви бачили що залишилось у ТитанБарикади? Потужники у захваті. Особливо жінки, знають що кількість і якість, то 2 великі різниці ))) Летіло туди 5, 3 влучило і прям вау ефект. Навіщо 3000 ракет, коли 3 таке роблять?) І мушу визнати, ті 3 зробили таке, що ви і хантер пару днів паузу у демовативації на форумі навіть взяли )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:01

  stm написав:
  Schmit написав:І в догонку - 39 пусків станом на сьогодні

Контраст цифр потужників зовсім не дивує.

Ви бачили що залишилось у ТитанБарикади? Потужники у захваті. Особливо жінки, знають що кількість і якість, то 2 великі різниці ))) Летіло туди 5, 3 влучило і прям вау ефект. Навіщо 3000 ракет, коли 3 таке роблять?) І мушу визнати, ті 3 зробили таке, що ви і хантер пару днів паузу у демовативації на форумі навіть взяли )

Напевно Schmit не розуміє просту істину - що в сексі, що в біатлоні, якщо куди потрібно не попав, то швидкість вже не допоможе )
pesikot
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