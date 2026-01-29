Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий... ..источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек.
Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.
Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.
Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах... І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.
Маленьке уточнення. Не коли аплодували. А коли лишили мобілізованих сам на сам з війною. Коли сховались за папірчиками. Скеля - це вже наслідок. Це для того, щоб з мобілізованих у СЗЧ йшло не 99%, а тільки 80.
ЛАД написав:Я давно признался в большой и чистой любви к вам. Но нельзя же так. Я написал конкретно о вашем признании, что написанное вами о концерне "Рафаэль" "лише вигадки", а вы начинаете, простите, гнать пургу. Это рассматривать в качестве "семейной ссоры"? Так, вроде, рановато - мы ещё даже не успели расписаться. Или это предварительная разминка?
ЛАД, які сварки. Я вже сьогодні біле плаття забрала )))
Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні на 590 млн євро Джерело: https://censor.net/ua/n4011080 З 2022 по сьогодні Данія виділила 10 млрд Україні.. Данія - населення 6 004 582 особи, територія 43 094 км2
Schmit написав:І в догонку - 39 пусків станом на сьогодні
Контраст цифр потужників зовсім не дивує.
Ви бачили що залишилось у ТитанБарикади? Потужники у захваті. Особливо жінки, знають що кількість і якість, то 2 великі різниці ))) Летіло туди 5, 3 влучило і прям вау ефект. Навіщо 3000 ракет, коли 3 таке роблять?) І мушу визнати, ті 3 зробили таке, що ви і хантер пару днів паузу у демовативації на форумі навіть взяли )
Schmit написав:І в догонку - 39 пусків станом на сьогодні
Контраст цифр потужників зовсім не дивує.
Ви бачили що залишилось у ТитанБарикади? Потужники у захваті. Особливо жінки, знають що кількість і якість, то 2 великі різниці ))) Летіло туди 5, 3 влучило і прям вау ефект. Навіщо 3000 ракет, коли 3 таке роблять?) І мушу визнати, ті 3 зробили таке, що ви і хантер пару днів паузу у демовативації на форумі навіть взяли )
Напевно Schmit не розуміє просту істину - що в сексі, що в біатлоні, якщо куди потрібно не попав, то швидкість вже не допоможе )