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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18230182311823218233
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:17

Председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров заявил, что главное, что сейчас волнует жителей России — это «скорейшее завершение военных действий». Грефа процитировал телеграм-канал РБК (на съезде находится корреспондент издания), однако вскоре пост был удален (вот его сохраненная копия). Спустя полтора часа издание вновь опубликовало эту цитату. На сайте РБК соответствующая новостная заметка оставалась доступна. По данным Института анализа России (базируется в Киеве), 81% россиян поддерживает завершение войны «уже завтра» — это максимум с начала большой войны РФ с Украиной.

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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:20

  ЛАД написав:
Председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров заявил, что главное, что сейчас волнует жителей России — это «скорейшее завершение военных действий». Грефа процитировал телеграм-канал РБК (на съезде находится корреспондент издания), однако вскоре пост был удален (вот его сохраненная копия). Спустя полтора часа издание вновь опубликовало эту цитату. На сайте РБК соответствующая новостная заметка оставалась доступна. По данным Института анализа России (базируется в Киеве), 81% россиян поддерживает завершение войны «уже завтра» — это максимум с начала большой войны РФ с Украиной.

Зображення

Це все чудово ... головне, що Пуйло також так думало.

Але він на думку якіхось там росіян кладе з прибором ...

PS. В той самий час ... мопеди в Чернігівській області, ракета на Шостку, ракета на Одесу, загроза балістики
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 30 чер, 2026 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:21

🧐Головне зараз НЕ підписати угоду про припинення вогню по лінії фронту. Окуповані території повернуться, ми побачимо репарації, якщо не зробимо фатальну помилку. Головне не врятувати зараз рф, – Дикий.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:26

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах...
І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.

Маленьке уточнення. Не коли аплодували. А коли лишили мобілізованих сам на сам з війною. Коли сховались за папірчиками. Скеля - це вже наслідок.
Це для того, щоб з мобілізованих у СЗЧ йшло не 99%, а тільки 80.

тут такое дело...
у меня родственник в Скале уже 3й год, сержант
как приезжал в отпуск рассказывал что с "балластом" никто не хочет выходить на задание ибо "сила подразделения ограничивается самым слабым звеном" и никто не хочет идти с аватаром
поэтому ну вот так...
кстати грил что процентов 20 из них таки становятся бойцами)
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:44

  stm написав:
  Schmit написав:І в догонку - 39 пусків станом на сьогодні

Контраст цифр потужників зовсім не дивує.

Ви бачили що залишилось у ТитанБарикади? Потужники у захваті. Особливо жінки, знають що кількість і якість, то 2 великі різниці ))) Летіло туди 5, 3 влучило і прям вау ефект. Навіщо 3000 ракет, коли 3 таке роблять?) І мушу визнати, ті 3 зробили таке, що ви і хантер пару днів паузу у демовативації на форумі навіть взяли )

Як мало потрібно потужникам для щастя. А те, що 2000+ фламінг полетіло кудись на рахунки в Ізраїль чи Дубай — то нічого, і так пабідім.
І дійсно, якщо не думати, не знати і не бачити, що позалишалося від наших подібних підприємств за 4+ років війни і ворожих обстрілів, бо "не знімайте, не викладайте", то так, переможна перемога.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:48

  Schmit написав:
  stm написав:
  Schmit написав:І в догонку - 39 пусків станом на сьогодні

Контраст цифр потужників зовсім не дивує.

Ви бачили що залишилось у ТитанБарикади? Потужники у захваті. Особливо жінки, знають що кількість і якість, то 2 великі різниці ))) Летіло туди 5, 3 влучило і прям вау ефект. Навіщо 3000 ракет, коли 3 таке роблять?) І мушу визнати, ті 3 зробили таке, що ви і хантер пару днів паузу у демовативації на форумі навіть взяли )

Як мало потрібно потужникам для щастя. А те, що 2000+ фламінг полетіло кудись на рахунки в Ізраїль чи Дубай — то нічого, і так пабідім.

Ти точно це знаеш, то де заява в прокуратуру ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 20:14

  Xenon написав:
🧐Головне зараз НЕ підписати угоду про припинення вогню по лінії фронту. Окуповані території повернуться, ми побачимо репарації, якщо не зробимо фатальну помилку. Головне не врятувати зараз рф, – Дикий.

Чергова "кава в Криму" і "Курськ обміняємо на...".
Як результат — просремо черговий шанс зупинити війну на позиції сили.

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  stm написав:Ви бачили що залишилось у ТитанБарикади? Потужники у захваті. Особливо жінки, знають що кількість і якість, то 2 великі різниці ))) Летіло туди 5, 3 влучило і прям вау ефект. Навіщо 3000 ракет, коли 3 таке роблять?) І мушу визнати, ті 3 зробили таке, що ви і хантер пару днів паузу у демовативації на форумі навіть взяли )

Як мало потрібно потужникам для щастя. А те, що 2000+ фламінг полетіло кудись на рахунки в Ізраїль чи Дубай — то нічого, і так пабідім.

Ти точно це знаеш, то де заява в прокуратуру ?

В НАБУ і САП на плівках все є, але винен тільки Міндіч, а "Володя ні прі чьом, он нє знал".
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 20:23

шапо: - Хто всравсь? - Невістка...

  Letusrock написав:
Увечері 29 червня стався вибух у житловому будинку в Монако між бульваром Італії та вулицею преподобного Луї Фролла на кордоні з Францією. У результаті інциденту постраждали троє — чоловік, жінка та 13-річний підліток.
За даними місцевих ЗМІ, усі вони є членами однієї сім'ї українського походження. Чоловіком є дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який перебуває під санкціями. Двоє поранених перебувають у критичному стані.
У 2022 році Єрмолаєв фігурував у розслідуванні УП Батальйон Монако про українських VIP-«біженців» на Лазурному узбережжі.

Цікавий перехід червоних ліній.
Згідно зі звітами Управління ООН з наркотиків та злочинності, кількість убивств у князівстві дорівнювала нулю.


шапо: - Хто всравсь? - Невістка ...

P.S.
Отакої:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 22:52

  flyman написав:
шапо: - Хто всравсь? - Невістка ...

P.S.
Отакої:


Ну и зачем ты этого козла снова вспомнил?
Чтобы рассказать,что христианство это не отколовшаяся от иудаизма секта равина Иисуса и в это учение перекочевал Ветхий Завет позаимствованный у иудеев, а миролюбивая религия принимающая в свои ряды всех в отличие от нехороших иудеев. Правда,он по обыкновению приврал забыв сказать что есть такое понятие гиюр.
Конечно,он намного сложнее для гоев чем у мусульман с принятием ислама у кафиров, но и последствия выхода из него менее болезненны.
Ну а насчёт миролюбия христианства ,видимо,забыл сколько народу было убито в время религиозных войн внутри и с конкурентами этого прекрасного учения.
Что касается упоминания еврейских богословов и философов,то есть такой не безупречный бывший москвич равин Финкель который как раз и ведёт подобные споры с евангелистами и прочими и этот *** их явно не потянет.
Остальное это обычный набор из приравнивая евреев к всемирному злу - и семью они хотят разрушить приветствуя п***, и миром и Украиной править,и мирный Иран с палестинцами уничтожить.
И вообще пора Израилю забрать оставшихся евреев с Украины чтобы не грабили не и не устанавливали тут свое царство.
А так он,конечно,как и большинство писавших мне ,относятся к евреям нейтрально если они им не напоминают о своих претензиях на пантеон нынешних украинских героев убивавших евреев тысячами в Украине в погромах в прошлом по совершенно справедливым соображениям.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 00:46

  Letusrock написав:
АНАТОМІЯ СКОТСТВА: Як суспільство купує собі квиток у концтабір
....
Нам пропонують погодитися з дуже простою, окопною логікою. Наркомани, алкаші, маргінали та відмовники в штурмовій роті — це баласт. Це загроза для нормальних пацанів. Тому якщо це «сміття» ламають на підвалах, саджають на ланцюг, тягають за квадроциклами і вибивають із них лайно прикладами — це нормально. Це сувора реальність війни. У білих рукавичках не повоюєш.
Обиватель читає це і розуміюче киває. Йому затишно. Він же не алкаш. Він справно донатить, платить податки і ходить у барбершоп. Він думає, що кийок, яким зараз обробляють пияка, омине його. Йому здається, що він «у будиночку», а «жорсткі заходи» застосовуються тільки до унтерменшів, які самі винні.
Це фатальна помилка.
....
СКРИНЬКА ПАНДОРИ ТА КАСТА «ДРУГОГО СОРТУ»
Опинившись в управлінській безвиході, командири вдаються до первісного насильства. А держава і суспільство негласно видають їм на це мандат. Виникає консенсус: «Ці люди — сміття. Закон на них не поширюється».
Саме цієї миті суспільство підписує собі смертний вирок.
Державний апарат — це сліпий, хижий левіафан. Щойно в його алгоритмах з'являється легалізована (нехай і неформально) категорія «людей другого сорту», межа цієї категорії починає стрімко розширюватися.
Завтра до категорії «сміття, з яким можна робити що завгодно», запишуть хлопця, у якого сталася панічна атака після першого прильоту. Післязавтра туди відправиться вмотивований боєць, який відкрив статут і посмів поставити незручне запитання про зникле забезпечення або відсутність ротації. А через місяць «саботажником» та «ухилянтом» назвуть тебе. Тебе висмикнуть із теплої машини, запхнуть у бус, і коли на підвалі тобі ламатимуть ребра, ніхто не згадає про твої права....
Право сили завжди витісняє силу права. Коли насильство стає головним і найшвидшим інструментом управління, бюрократія відмовляється від будь-яких інших методів. Навіщо судити, розслідувати, доводити, якщо можна просто прив'язати до квадроцикла і протягнути по щебеню?
...
Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах...
І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.


Ну классика же "когда они пришли" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 8%E2%80%A6

Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
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