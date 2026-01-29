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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 лип, 2026 04:13
shapo написав:
Чтобы рассказать,что христианство это не отколовшаяся от иудаизма секта равина Иисуса
Я, пожалуй, позволю себе в этом усомниться.
То, что Иисус, спустя много лет после последнего упоминания о его деятельности, выбран основателями секты в качестве главного героя, не позволяет считать его основателем или руководителем секты. Не имеет он никакого отношения к христианству.
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Додано: Сер 01 лип, 2026 05:17
Сибарит написав: shapo написав:
Чтобы рассказать,что христианство это не отколовшаяся от иудаизма секта равина Иисуса
Я, пожалуй, позволю себе в этом усомниться.
То, что Иисус, спустя много лет после последнего упоминания о его деятельности, выбран основателями секты в качестве главного героя, не позволяет считать его основателем или руководителем секты. Не имеет он никакого отношения к христианству.
Так в том,что касается религий можно сомневаться в всем начиная с самого существования равина Иисуса или погонщика верблюдов Мухамеда.
А раскрутить эту полезную для власти религию помог,конечно,апостол Павел и Константин I Великий легализовавший христианство
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Додано: Сер 01 лип, 2026 07:40
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Додано: Сер 01 лип, 2026 07:47
katso написав: Letusrock написав:
АНАТОМІЯ СКОТСТВА: Як суспільство купує собі квиток у концтабір
....
Нам пропонують погодитися з дуже простою, окопною логікою. Наркомани, алкаші, маргінали та відмовники в штурмовій роті — це баласт. Це загроза для нормальних пацанів. Тому якщо це «сміття» ламають на підвалах, саджають на ланцюг, тягають за квадроциклами і вибивають із них лайно прикладами — це нормально.
Обиватель читає це і розуміюче киває. Йому затишно. Він же не алкаш. Він справно донатить, платить податки і ходить у барбершоп. Він думає, що кийок, яким зараз обробляють пияка, омине його. Йому здається, що він «у будиночку», а «жорсткі заходи» застосовуються тільки до унтерменшів, які самі винні.
Це фатальна помилка.
....
СКРИНЬКА ПАНДОРИ ТА КАСТА «ДРУГОГО СОРТУ»
...
Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах...
І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.
Ну классика же "когда они пришли" -
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
Але дивіться, диванні патріоти не помітили пост)). Напевно тому що коло другосортних стрімко розширюється, і Швондери вже їм дихають в потилицю. "Окончательная бумажка" виявилась не настільки надійною як у професора Преображенського
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