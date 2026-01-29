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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 07:40

Рубрика «ні одна страна нє поддєржіваєт»

Угода про 16 Гріпенів - done. Перші - початок 2027.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 07:47

  katso написав:
  Letusrock написав:
АНАТОМІЯ СКОТСТВА: Як суспільство купує собі квиток у концтабір
....
Нам пропонують погодитися з дуже простою, окопною логікою. Наркомани, алкаші, маргінали та відмовники в штурмовій роті — це баласт. Це загроза для нормальних пацанів. Тому якщо це «сміття» ламають на підвалах, саджають на ланцюг, тягають за квадроциклами і вибивають із них лайно прикладами — це нормально.
Обиватель читає це і розуміюче киває. Йому затишно. Він же не алкаш. Він справно донатить, платить податки і ходить у барбершоп. Він думає, що кийок, яким зараз обробляють пияка, омине його. Йому здається, що він «у будиночку», а «жорсткі заходи» застосовуються тільки до унтерменшів, які самі винні.
Це фатальна помилка.
....
СКРИНЬКА ПАНДОРИ ТА КАСТА «ДРУГОГО СОРТУ»
...
Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах...
І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.


Ну классика же "когда они пришли" -
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.

Але дивіться, диванні патріоти не помітили пост)). Напевно тому що коло другосортних стрімко розширюється, і Швондери вже їм дихають в потилицю. "Окончательная бумажка" виявилась не настільки надійною як у професора Преображенського
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 08:15

  Hotab написав:Угода про 16 Гріпенів - done. Перші - початок 2027.

Ага, прям як у старі добрі часи 1648, 1708, УНР...
Нічого не навчило.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 08:27

Нитіки на марші

  Schmit написав:
  Hotab написав:Угода про 16 Гріпенів - done. Перші - початок 2027.

Ага, прям як у старі добрі часи 1648, 1708, УНР...
Нічого не навчило.

Які там 3 міста вже впали «найближчим часом»?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 09:10

  Hotab написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:Угода про 16 Гріпенів - done. Перші - початок 2027.

Ага, прям як у старі добрі часи 1648, 1708, УНР...
Нічого не навчило.

Які там 3 міста вже впали «найближчим часом»?

Про які три міста мова? Покровськ, Мирноград...?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 09:13

  Schmit написав:
  Xenon написав:
🧐Головне зараз НЕ підписати угоду про припинення вогню по лінії фронту. Окуповані території повернуться, ми побачимо репарації, якщо не зробимо фатальну помилку. Головне не врятувати зараз рф, – Дикий.

Чергова "кава в Криму" і "Курськ обміняємо на...".
Як результат — просремо черговий шанс зупинити війну на позиції сили.

Якої сили? У нас навіть лише 3 Фламінго по заводу вдарили, замість 3000. І 2000+ Фламінг, які антисемітьска братія повезла у Ізраїль. Зеленський просто не хоче закінчувати війну, щоб правити вічно. супердупертурбопатріоти оркостану у захваті, що черги за бензином, тому що це за планом )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Зеленський просто не хоче закінчувати війну, щоб правити вічно.
Іронія була б доречною якби "тисяча голів Геббельса" останні тижні не плювались слиною з воплями "жодних зупинок, онлі війна до розвалу рф"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 09:24

  Letusrock написав:
  stm написав:Зеленський просто не хоче закінчувати війну, щоб правити вічно.
Іронія була б доречною якби "тисяча голів Геббельса" останні тижні не плювались слиною з воплями "жодних зупинок, онлі війна до розвалу рф"

"Зеленський під час зустрічі з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним обговорив перспективи проведення президентських виборів восени. "
https://ua.news/ua/ukraine/zaluzhnogo-v ... mbitsii-up
Бачите, про вибори думає, щоб правити вічно.))
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 09:25

  Letusrock написав:
  stm написав:Зеленський просто не хоче закінчувати війну, щоб правити вічно.
Іронія була б доречною якби "тисяча голів Геббельса" останні тижні не плювались слиною з воплями "жодних зупинок, онлі війна до розвалу рф"

А вас нічого не насторожує? Крим став островом без логістики, у петербурзі на форумі палало і кажуть що там був якийсь стратегічний склад уражено обломками, московський нпз вийшов з чату на місяців 6, обломок якийсь крупний був. Сьогодні пенза там щось під обломками. Черги на оркостані за 15л бенза. Слабкість зсу і обломки, фламінги не 3000, палантіри, рафаєлі, японській уряд, німецький уряд якісь угоди підписує, 16 гріпенів оплачує нейтралітетна Швейцарія. Якась загальна слабкість не лише зсу, а і всього нато вбачається...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 09:27

бачите, обіцяти - не означає женитись

  fler написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:Зеленський просто не хоче закінчувати війну, щоб правити вічно.
Іронія була б доречною якби "тисяча голів Геббельса" останні тижні не плювались слиною з воплями "жодних зупинок, онлі війна до розвалу рф"

"Зеленський під час зустрічі з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним обговорив перспективи проведення президентських виборів восени. "
https://ua.news/ua/ukraine/zaluzhnogo-v ... mbitsii-up
Бачите, про вибори думає, щоб правити вічно.))

А чому з ним? Спадкоємець?
Ви ж, як колишня наречена, думаю розумієте, зміст фрази "обіцяти - не означає женитись"
flyman
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