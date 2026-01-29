АНАТОМІЯ СКОТСТВА: Як суспільство купує собі квиток у концтабір

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Нам пропонують погодитися з дуже простою, окопною логікою. Наркомани, алкаші, маргінали та відмовники в штурмовій роті — це баласт. Це загроза для нормальних пацанів. Тому якщо це «сміття» ламають на підвалах, саджають на ланцюг, тягають за квадроциклами і вибивають із них лайно прикладами — це нормально.

Обиватель читає це і розуміюче киває. Йому затишно. Він же не алкаш. Він справно донатить, платить податки і ходить у барбершоп. Він думає, що кийок, яким зараз обробляють пияка, омине його. Йому здається, що він «у будиночку», а «жорсткі заходи» застосовуються тільки до унтерменшів, які самі винні.

Це фатальна помилка.

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СКРИНЬКА ПАНДОРИ ТА КАСТА «ДРУГОГО СОРТУ»

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Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах...

І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.