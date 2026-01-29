АНАТОМІЯ СКОТСТВА: Як суспільство купує собі квиток у концтабір .... Нам пропонують погодитися з дуже простою, окопною логікою. Наркомани, алкаші, маргінали та відмовники в штурмовій роті — це баласт. Це загроза для нормальних пацанів. Тому якщо це «сміття» ламають на підвалах, саджають на ланцюг, тягають за квадроциклами і вибивають із них лайно прикладами — це нормально. Обиватель читає це і розуміюче киває. Йому затишно. Він же не алкаш. Він справно донатить, платить податки і ходить у барбершоп. Він думає, що кийок, яким зараз обробляють пияка, омине його. Йому здається, що він «у будиночку», а «жорсткі заходи» застосовуються тільки до унтерменшів, які самі винні. Це фатальна помилка. .... СКРИНЬКА ПАНДОРИ ТА КАСТА «ДРУГОГО СОРТУ» ... Ті, хто сьогодні тримає людей на ланцюгу і вибиває з них покірність, повернуться в тил. Вони не залишать цю оптику в окопах... І коли вони прийдуть за «нормальними» громадянами, скаржитися не буде кому. Інститути права будуть уже мертві. Ви самі допомогли їх убити, коли аплодували постам про те, як хвацько виховують алкашів на підвалах.
Ну классика же "когда они пришли" - Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
Але дивіться, диванні патріоти не помітили пост)). Напевно тому що коло другосортних стрімко розширюється, і Швондери вже їм дихають в потилицю. "Окончательная бумажка" виявилась не настільки надійною як у професора Преображенського
🧐Головне зараз НЕ підписати угоду про припинення вогню по лінії фронту. Окуповані території повернуться, ми побачимо репарації, якщо не зробимо фатальну помилку. Головне не врятувати зараз рф, – Дикий.
Чергова "кава в Криму" і "Курськ обміняємо на...". Як результат — просремо черговий шанс зупинити війну на позиції сили.
Якої сили? У нас навіть лише 3 Фламінго по заводу вдарили, замість 3000. І 2000+ Фламінг, які антисемітьска братія повезла у Ізраїль. Зеленський просто не хоче закінчувати війну, щоб правити вічно. супердупертурбопатріоти оркостану у захваті, що черги за бензином, тому що це за планом )
stm написав:Зеленський просто не хоче закінчувати війну, щоб правити вічно.
Іронія була б доречною якби "тисяча голів Геббельса" останні тижні не плювались слиною з воплями "жодних зупинок, онлі війна до розвалу рф"
А вас нічого не насторожує? Крим став островом без логістики, у петербурзі на форумі палало і кажуть що там був якийсь стратегічний склад уражено обломками, московський нпз вийшов з чату на місяців 6, обломок якийсь крупний був. Сьогодні пенза там щось під обломками. Черги на оркостані за 15л бенза. Слабкість зсу і обломки, фламінги не 3000, палантіри, рафаєлі, японській уряд, німецький уряд якісь угоди підписує, 16 гріпенів оплачує нейтралітетна Швейцарія. Якась загальна слабкість не лише зсу, а і всього нато вбачається...