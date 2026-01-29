🧐Головне зараз НЕ підписати угоду про припинення вогню по лінії фронту. Окуповані території повернуться, ми побачимо репарації, якщо не зробимо фатальну помилку. Головне не врятувати зараз рф, – Дикий.
Чергова "кава в Криму" і "Курськ обміняємо на...". Як результат — просремо черговий шанс зупинити війну на позиції сили.
...... В НАБУ і САП на плівках все є, але винен тільки Міндіч, а "Володя ні прі чьом, он нє знал".
Какое еще "зупинити війну на позиції сили"
Україна підписала угоду зі Швецією на постачання винищувачів Gripen, - Федоров
Поставки саме закуплених літаків розпочнуться в 2029 році.
stm написав:Зеленський просто не хоче закінчувати війну, щоб правити вічно.
Іронія була б доречною якби "тисяча голів Геббельса" останні тижні не плювались слиною з воплями "жодних зупинок, онлі війна до розвалу рф"
А вас нічого не насторожує? Крим став островом без логістики, у петербурзі на форумі палало і кажуть що там був якийсь стратегічний склад уражено обломками, московський нпз вийшов з чату на місяців 6, обломок якийсь крупний був. Сьогодні пенза там щось під обломками. Черги на оркостані за 15л бенза. Слабкість зсу і обломки, фламінги не 3000, палантіри, рафаєлі, японській уряд, німецький уряд якісь угоди підписує, 16 гріпенів оплачує нейтралітетна Швейцарія. Якась загальна слабкість не лише зсу, а і всього нато вбачається...
мене насторожує відсутність звязку між моїм повідомленням та вашою відповіддю
Проте президент наголосив, що головним завданням є уникнення внутрішнього розколу, який може виникнути через конкуренцію між ним та Валерієм Залужним. ...... Коли президент поставив пряме запитання про участь у виборах, Валерій Залужний відповів ствердно: «Так. Буду».
Після цього розмова змінила характер, і пропозиції щодо подальшої кар'єри генерала, включаючи посаду керівника уряду, втратили актуальність.
т.е. "выборы", на которых он будет единственным кандидатом - он провести в принципе готов, а вот если там еще хоть кто-то будет...
stm написав:Зеленський просто не хоче закінчувати війну, щоб правити вічно.
Іронія була б доречною якби "тисяча голів Геббельса" останні тижні не плювались слиною з воплями "жодних зупинок, онлі війна до розвалу рф"
"Зеленський під час зустрічі з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним обговорив перспективи проведення президентських виборів восени. " Бачите, про вибори думає, щоб правити вічно.))
На пятому році році війни вже би час розділяти картонну медіа-реальність і справжню. Можливо колись напишуть книгу "1984. Хроніки хотівших в НАТО" і там паралельно з двоєдумством введуть термін двоєдійсність. Двоєдійсність — це здатність державної системи створювати паралельний світ, у якому проголошене добро є злом, насильство називається порядком, придушення свободи — захистом демократії, а очевидна неправда набуває статусу єдино допустимої істини. Громадянин при цьому змушений жити одночасно у двох реальностях: бачити факти власними очима, але визнавати за істину їхню офіційну протилежність.
И зачем проблемы в публичном пространстве обговаривать?
Завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих у Кривому Розі мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому, - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лубінець.
Letusrock написав:мене насторожує відсутність звязку між моїм повідомленням та вашою відповіддю
Що ти хочеш? Я наприклад чітко знаю що хочу... 1 Я хочу МАТИ можливість пити каву в Українському Криму...., але мій вплив на це МІНІМАЛЬНИЙ , тому я просто РОБЛЮ те що можу щоб покращити умови дій ЗСУ. 2 Я хочу щоб в Україні викладали угорську мову... але на рівні того як в Угорщині викладають українську... Те саме з польською і румунською... 3 Я хочу щоб життя педераційників в Криму було в десятки разів гірше ніж твоє життя в Ужгороді... При цьому я в дупі бачив ТВОЇ особисті захцянки типу відкрити кордон , чи персональну повію.... 4 Я переконаний що 100% бійців ЗСУ хочуть ПЕРЕМОГИ , і точно так само переконаний що 0% бійців ЗСУ хочуть померти.... 5 Заради того що я ХОЧУ - я погоджуюсь на певні обмеження моїх громадянських прав( як то виїзд за кордон осіб призивного віку) Але доти доки вони воюють -я ХОЧУ і буду їм допомагати.. Так що хочеш ТИ і що для того що хочеш ти будеш робити?
ПС я НЕ хочу виборів під час бойових дій, хоча вважаю що Зеленському давно пора відійти від влади...
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 01 лип, 2026 10:22, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:А вас нічого не насторожує? Крим став островом без логістики, у петербурзі на ..
проблема в тім, що островами стають і прифронтові міста в Україні.
Проблема, ніхто не заперечує Але втрата Криму для педерації -це табакерка в голову пуйла... яка обнулить необхідність знищення прифронтових міст... + Мешканцям прифронтових -можна виїхати в тил, що мільйони так і зробили а куди можуть виїхати мешканці криму і головне на чому?
Валерій Пекар - український підприємець і громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Щоб не було ілюзій щодо росії, повторимо базу. 1. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, вже давно це зробив. Решта безнадійні. 2. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення уражено вивченою безпорадністю, атомізоване й нездатне на спільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. 3. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди, всі вони прямі бенеціфіари війни. 4. Армія не повстане. Вона задовбана й контрольована спецслужбами. 5. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 не буде: тоді був трикутник сил партапарат - держбезпека - армія, який уможливив зсув балансу; нині в них концентрація сили. Що може бути? 1. Закручування гайок, сталінізація й чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі й продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика й строката, а сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї. Або 2. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна, під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотний процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду: хаотичний і кривавий, як у 1917, чи акуратний, як у 1991. Україні, Європі й Америці краще другий. Але щоб був другий, треба багато працювати. P.S. Бачу багато однотипних коментарів: як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю: окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні
stm написав:А вас нічого не насторожує? Крим став островом без логістики, у петербурзі на ..
проблема в тім, що островами стають і прифронтові міста в Україні.
Проблема, ніхто не заперечує Але втрата Криму для педерації -це табакерка в голову пуйла... яка обнулить необхідність знищення прифронтових міст... + Мешканцям прифронтових -можна виїхати в тил, що мільйони так і зробили а куди можуть виїхати мешканці криму і головне на чому?
Як ти бачиш ту втрату? Висадка десанту на резинових лодках? Виїхати жителям куди? І ти забув що ми тримаємось на тилі. Від звязку мобільного до магазинів стройматерялів, продуктів, нової пошти, і головне заправок. А заправки знищують систематично.