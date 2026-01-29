Ірина_ написав:Валерій Пекар - український підприємець і громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Щоб не було ілюзій щодо росії, повторимо базу. 1. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, вже давно це зробив. Решта безнадійні. 2. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення уражено вивченою безпорадністю, атомізоване й нездатне на спільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. 3. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди, всі вони прямі бенеціфіари війни. 4. Армія не повстане. Вона задовбана й контрольована спецслужбами. 5. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 не буде: тоді був трикутник сил партапарат - держбезпека - армія, який уможливив зсув балансу; нині в них концентрація сили. Що може бути? 1. Закручування гайок, сталінізація й чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі й продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика й строката, а сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї. Або 2. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна, під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотний процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду: хаотичний і кривавий, як у 1917, чи акуратний, як у 1991. Україні, Європі й Америці краще другий. Але щоб був другий, треба багато працювати. P.S. Бачу багато однотипних коментарів: як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю: окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні
Комментарий бредовый, т.к. противоречивый. И автор в конце сам это отмечает. Но при этом "забывает", что он сам написал в пп. 1 и 2.
У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «Шахеди», так і інші БПЛА крилатого та роторного типу.
Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях
Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою атак є тероризування цивільного населення.
Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці — знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися. З телеграм каналу флеш. На рахунок того що цивільні азс не впливають на військових він збрехав, як і про то що знайдем способи поставок палива.
_hunter написав:Поставки саме закуплених літаків розпочнуться в 2029 році.
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Разом зі Швецією ми продовжуємо посилювати українську бойову авіацію. Сьогодні наші країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Важливо, що разом із літаками буде пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки. Також у межах попередніх домовленостей із Прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном перші 16 літаків Gripen C/D буде передано нашим Повітряним силам уже на початку 2027 року.
Подякував міністру оборони Швеції Полу Йонсону за цю підтримку та співпрацю під час нашої зустрічі. Ми детально обговорили реалізацію цих кроків і також ширшу двосторонню співпрацю, зокрема підготовку Drone Deal та роботу над антибалістикою.
Дякую Швеції – всьому народу та уряду – за змістовне партнерство й постійну допомогу від початку російського вторгнення. Разом працюємо заради безпеки України та всієї Європи.
Ірина_ написав:Валерій Пекар - український підприємець і громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Щоб не було ілюзій щодо росії, повторимо базу. 1. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, вже давно це зробив. Решта безнадійні. 2. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення уражено вивченою безпорадністю, атомізоване й нездатне на спільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. 3. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди, всі вони прямі бенеціфіари війни. 4. Армія не повстане. Вона задовбана й контрольована спецслужбами. 5. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 не буде: тоді був трикутник сил партапарат - держбезпека - армія, який уможливив зсув балансу; нині в них концентрація сили. Що може бути? 1. Закручування гайок, сталінізація й чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі й продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика й строката, а сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї. Або 2. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна, під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотний процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду: хаотичний і кривавий, як у 1917, чи акуратний, як у 1991. Україні, Європі й Америці краще другий. Але щоб був другий, треба багато працювати. P.S. Бачу багато однотипних коментарів: як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю: окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні
Комментарий бредовый, т.к. противоречивый. И автор в конце сам это отмечает. Но при этом "забывает", что он сам написал в пп. 1 и 2.
там про екзистенціальність і фаталістичний кінець без кінця
Banderlog написав:У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «Шахеди», так і інші БПЛА крилатого та роторного типу.
Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях
Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою атак є тероризування цивільного населення.
Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці — знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися. З телеграм каналу флеш. На рахунок того що цивільні азс не впливають на військових він збрехав, як і про то що знайдем способи поставок палива.
Вы, как обычно, не уловили суть: "выборы", на которых он будет единственным кандидатом - он провести в принципе готов, а вот если там еще хоть кто-то будет...
hunter, це ви не второпали суть, як завжди)) Вибори восени означають, насамперед, що на цей проміжок часу буде тихо, тобто домовляться про щось або вже домовились. Інакше ніхто ніякі вибори проводити не буде. Що таке "тихо" і коли воно почнеться скоро дізнаємось (ОБС каже, що протягом наступних 30 днів), бо до осені вже мало часу
budivelnik написав: Мешканцям прифронтових -можна виїхати в тил, що мільйони так і зробили а куди можуть виїхати мешканці криму і головне на чому?
"можна виїхати в тил" и жить на 2000 грн.
оце "виїхати" вже перестає бути безумовною можливістю. Заїхати можно а от чи буде чим заправитись на обратну дорогу це вже питання. Тут не розуміння, що поняття "прифронтові" розширилось, якщо раніше такими вважились тільки міста на відстані артилерійського удару то зараз прифронтова зона стала ширшою. В місті запоріжжі за останній тиждень регулярні атаки фпв дронів.