|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 01 лип, 2026 10:56
Вы оба правы.
Просто речь о разных самолётах (разных поставках).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40971
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 01 лип, 2026 10:58
fler написав: _hunter написав:
Вы, как обычно, не уловили суть:
"выборы", на которых он будет единственным кандидатом - он провести в принципе готов, а вот если там еще хоть кто-то будет...
hunter, це ви не второпали суть, як завжди))
Вибори восени означають, насамперед, що на цей проміжок часу буде тихо, тобто домовляться про щось або вже домовились. Інакше ніхто ніякі вибори проводити не буде.
Що таке "тихо" і коли воно почнеться скоро дізнаємось (ОБС каже, що протягом наступних 30 днів), бо до осені вже мало часу
Як вам сказати, наприклад ми можемо з вами зустрітись, обговорити перспективи народження вами 5 шт мобресурса, чи підняття зарплат вчителям до 4 тис долларів. І навіть широко висвітлимо це у ЗМІ. Але ж ....
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 3339
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 01 лип, 2026 10:58
fler написав:
Вибори восени означають, насамперед, що на цей проміжок часу буде тихо, тобто домовляться про щось або вже домовились. Інакше ніхто ніякі вибори проводити не буде.
Що таке "тихо" і коли воно почнеться скоро дізнаємось (ОБС каже, що протягом наступних 30 днів), бо до осені вже мало часу
вибори восени означає тільки, що влада бреше
ніхто ніякі вибори проводити не буде. Домовленості тільки про обмін трупами.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5644
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 01 лип, 2026 11:04
Banderlog написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
Мешканцям прифронтових -можна виїхати в тил, що мільйони так і зробили
а куди можуть виїхати мешканці криму і головне на чому?
"можна виїхати в тил" и жить на 2000 грн.
оце "виїхати" вже перестає бути безумовною можливістю. Заїхати можно а от чи буде чим заправитись на обратну дорогу це вже питання.
Тут не розуміння, що поняття "прифронтові" розширилось, якщо раніше такими вважились тільки міста на відстані артилерійського удару то зараз прифронтова зона стала ширшою. В місті запоріжжі за останній тиждень регулярні атаки фпв дронів.
Об этом я даже не говорю. Кроме вопросов с заправкой есть ещё и риски по дороге в тыл из-за тех же дронов.
Скажут, что выезжать нужно заранее.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40971
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 01 лип, 2026 11:07
Banderlog написав:
fler написав:
Вибори восени означають, насамперед, що на цей проміжок часу буде тихо, тобто домовляться про щось або вже домовились. Інакше ніхто ніякі вибори проводити не буде.
Що таке "тихо" і коли воно почнеться скоро дізнаємось (ОБС каже, що протягом наступних 30 днів), бо до осені вже мало часу
вибори восени означає тільки, що влада бреше
ніхто ніякі вибори проводити не буде. Домовленості тільки про обмін трупами.
Ну почему, можно провести онлайн, например, через Дію.
И без ненужных предвыборных встреч и митингов на стадионе. Да и по ТВ не обязательно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40971
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 01 лип, 2026 11:12
ЛАД
Я це прекрасно знаю))
Але ж воно вказало лише одну дату, 2029 рік
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 01 лип, 2026 11:54, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19491
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2634 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Сер 01 лип, 2026 11:15
Banderlog написав:
У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «Шахеди», так і інші БПЛА крилатого та роторного типу.
Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях
Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою атак є тероризування цивільного населення.
Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці — знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися.
З телеграм каналу флеш. На рахунок того що цивільні азс не впливають на військових він збрехав, як і про то що знайдем способи поставок палива.
Флеш знає спосіб як виявляти шахеди. І, можливо, бо прям всі оператори якось нестабільно почали робити, вже впроваджується, чи то я видумую, хз, але воно рішення то є вже давно, питання затрат операторів...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6450
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 01 лип, 2026 11:17
shapo
Мабуть тому, що гілка називається "Напад Росії та Білорусі на Україну".
І тема антисемітизму, мяко кажучи, цієї теми не стосується.
Мені пох на Ізраїль, і на всіх євреїв, крім тих, які в Силах Оборони. Тих я поважаю.
Поважаю Ігаля Лєвіна. Не тому, що він єврей, а тому, що він адекватний аналітик.
Мені пох на напад Ізраїля та США на Іран, поза контекстом цін на нафту - бо це впливає безпосередньо на нашу війну. Звісно прикольно поржати, як бібі з рижим всралися, але це знову ж таки не антисемітизм - просто вони му***.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 3169
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 01 лип, 2026 11:18
як в Ізраілі?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43176
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1650 раз.
- Подякували: 2897 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 01 лип, 2026 11:38
fler написав: _hunter написав:
Вы, как обычно, не уловили суть:
"выборы", на которых он будет единственным кандидатом - он провести в принципе готов, а вот если там еще хоть кто-то будет...
hunter, це ви не второпали суть, як завжди))
Вибори восени означають, насамперед, що .....
А где вам "Вибори восени" показалось?
перспективи - обговорили. В ходе разговоров - перспектив не обнаружилось. На этом все и закончилось...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 12202
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|43085
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|44095
|
|
|36
|351009
|
|