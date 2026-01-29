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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1823518236182371823818239>
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 10:56

Вы оба правы.
Просто речь о разных самолётах (разных поставках).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 10:58

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:"Зеленський під час зустрічі з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним обговорив перспективи проведення президентських виборів восени. "
https://ua.news/ua/ukraine/zaluzhnogo-v ... mbitsii-up
Бачите, про вибори думає, щоб правити вічно.))

Вы, как обычно, не уловили суть:
"выборы", на которых он будет единственным кандидатом - он провести в принципе готов, а вот если там еще хоть кто-то будет...

hunter, це ви не второпали суть, як завжди))
Вибори восени означають, насамперед, що на цей проміжок часу буде тихо, тобто домовляться про щось або вже домовились. Інакше ніхто ніякі вибори проводити не буде.
Що таке "тихо" і коли воно почнеться скоро дізнаємось (ОБС каже, що протягом наступних 30 днів), бо до осені вже мало часу :wink:

Як вам сказати, наприклад ми можемо з вами зустрітись, обговорити перспективи народження вами 5 шт мобресурса, чи підняття зарплат вчителям до 4 тис долларів. І навіть широко висвітлимо це у ЗМІ. Але ж ....
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 10:58

  fler написав:Вибори восени означають, насамперед, що на цей проміжок часу буде тихо, тобто домовляться про щось або вже домовились. Інакше ніхто ніякі вибори проводити не буде.
Що таке "тихо" і коли воно почнеться скоро дізнаємось (ОБС каже, що протягом наступних 30 днів), бо до осені вже мало часу :wink:

вибори восени означає тільки, що влада бреше :lol: ніхто ніякі вибори проводити не буде. Домовленості тільки про обмін трупами.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 11:04

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав: Мешканцям прифронтових -можна виїхати в тил, що мільйони так і зробили
а куди можуть виїхати мешканці криму і головне на чому?
"можна виїхати в тил" и жить на 2000 грн.
оце "виїхати" вже перестає бути безумовною можливістю. Заїхати можно а от чи буде чим заправитись на обратну дорогу це вже питання.
Тут не розуміння, що поняття "прифронтові" розширилось, якщо раніше такими вважились тільки міста на відстані артилерійського удару то зараз прифронтова зона стала ширшою. В місті запоріжжі за останній тиждень регулярні атаки фпв дронів.

Об этом я даже не говорю. Кроме вопросов с заправкой есть ещё и риски по дороге в тыл из-за тех же дронов.
Скажут, что выезжать нужно заранее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 11:07

  Banderlog написав:
  fler написав:Вибори восени означають, насамперед, що на цей проміжок часу буде тихо, тобто домовляться про щось або вже домовились. Інакше ніхто ніякі вибори проводити не буде.
Що таке "тихо" і коли воно почнеться скоро дізнаємось (ОБС каже, що протягом наступних 30 днів), бо до осені вже мало часу :wink:

вибори восени означає тільки, що влада бреше :lol: ніхто ніякі вибори проводити не буде. Домовленості тільки про обмін трупами.

Ну почему, можно провести онлайн, например, через Дію.
И без ненужных предвыборных встреч и митингов на стадионе. Да и по ТВ не обязательно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 11:12

Або збреше або зманіпулює

ЛАД
Я це прекрасно знаю))
Але ж воно вказало лише одну дату, 2029 рік
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 01 лип, 2026 11:54, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 11:15

  Banderlog написав:У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «Шахеди», так і інші БПЛА крилатого та роторного типу.

Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях

Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою атак є тероризування цивільного населення.

Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці — знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися.
З телеграм каналу флеш. На рахунок того що цивільні азс не впливають на військових він збрехав, як і про то що знайдем способи поставок палива.

Флеш знає спосіб як виявляти шахеди. І, можливо, бо прям всі оператори якось нестабільно почали робити, вже впроваджується, чи то я видумую, хз, але воно рішення то є вже давно, питання затрат операторів...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 11:17

shapo

Мабуть тому, що гілка називається "Напад Росії та Білорусі на Україну".
І тема антисемітизму, мяко кажучи, цієї теми не стосується.
Мені пох на Ізраїль, і на всіх євреїв, крім тих, які в Силах Оборони. Тих я поважаю.
Поважаю Ігаля Лєвіна. Не тому, що він єврей, а тому, що він адекватний аналітик.

Мені пох на напад Ізраїля та США на Іран, поза контекстом цін на нафту - бо це впливає безпосередньо на нашу війну. Звісно прикольно поржати, як бібі з рижим всралися, але це знову ж таки не антисемітизм - просто вони му***.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 11:18

як в Ізраілі?

як в Ізраілі?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 11:38

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:"Зеленський під час зустрічі з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним обговорив перспективи проведення президентських виборів восени. "
https://ua.news/ua/ukraine/zaluzhnogo-v ... mbitsii-up
Бачите, про вибори думає, щоб правити вічно.))

Вы, как обычно, не уловили суть:
"выборы", на которых он будет единственным кандидатом - он провести в принципе готов, а вот если там еще хоть кто-то будет...

hunter, це ви не второпали суть, як завжди))
Вибори восени означають, насамперед, що .....

А где вам "Вибори восени" показалось? :shock: перспективи - обговорили. В ходе разговоров - перспектив не обнаружилось. На этом все и закончилось...
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