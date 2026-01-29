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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18236182371823818239>
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 11:59

Кто-то даже читать не умеет?

Оно даже не поняло, к чему одна конкретная дата относилась))
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні для Барабашова , який цікавився коли нарешті бензоколонка почне імпортувати бензин, подарунок присвячений виходу з місячного бану:

Зображення
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:06

  sashaqbl написав:shapo

Мабуть тому, що гілка називається "Напад Росії та Білорусі на Україну".
І тема антисемітизму, мяко кажучи, цієї теми не стосується.
Мені пох на Ізраїль, і на всіх євреїв, крім тих, які в Силах Оборони. Тих я поважаю.
Поважаю Ігаля Лєвіна. Не тому, що він єврей, а тому, що він адекватний аналітик.

Мені пох на напад Ізраїля та США на Іран, поза контекстом цін на нафту - бо це впливає безпосередньо на нашу війну. Звісно прикольно поржати, як бібі з рижим всралися, але це знову ж таки не антисемітизм - просто вони му***.


Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился.
Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране.
Это, мягко говоря не так.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:08

  flyman написав:як в Ізраілі?


Зачем тебе Израиль?
Здесь обсуждается война Украины с Россией
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:11

Вже створив окрему профільну тему?

  shapo написав:
  flyman написав:як в Ізраілі?


Зачем тебе Израиль?
Здесь обсуждается война Украины с Россией

Вже створив окрему профільну тему?
Ні, знайшов відмазку
  shapo написав: Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился.
Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране.
Это, мягко говоря не так.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:14

  shapo написав:Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился.
Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране.
Это, мягко говоря не так.
а нам не треба щоб вбісра-ся, хай воює.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:16

  stm написав:
  Banderlog написав:У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «Шахеди», так і інші БПЛА крилатого та роторного типу.

Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях

Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою атак є тероризування цивільного населення.

Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці — знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися.
З телеграм каналу флеш. На рахунок того що цивільні азс не впливають на військових він збрехав, як і про то що знайдем способи поставок палива.

Флеш знає спосіб як виявляти шахеди. І, можливо, бо прям всі оператори якось нестабільно почали робити, вже впроваджується, чи то я видумую, хз, але воно рішення то є вже давно, питання затрат операторів...
Впроваджується, що? Нова логістика? Ми здається говоримо з вами різними мовами.
Це у вас відрив від реальності. Відкрийте якусь онлайн карту.
Уявімо собі в мене на руках поранений цивільний в оріхові і треба його в больнічку рішить цю логічну задачку.
1. Мобільний звязок не працює.
2. Швидка не їздить
3. Військові лікарі на стабпункті, а до нього (сірєт пару десятків км)

Ну цивільний то сам віноват :lol:
я не обязан надавати допомогу, можу згвалтувати поліцію і вони годин через 12 по сутінках когось пришлють. Напомню, що від накладання турнікету до ампутації 2 години. Хай даж не поранення а ... ну на шо там ще швидка їде? Серцевий напад?

Ладно, хрін з ними з цивільними. І чим вони тут живляться.
Допустим мені прикортіло пива, або морозива.
Рішите логістичну задачку з доставкою?
Напомню оріхів запоріжжя 65 км.
По дорозі нема жодної діючої заправки. Магазин з мороженком десь ... в пригороді. Мережа і мобільна і електро теж.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:30

  Hotab написав:
  Schmit написав:[
Про які три міста мова? Покровськ, Мирноград...?

Я ж не знаю при які ти нив «завтра впадуть 3 міста». Це ти ниєш постійно. Не я.

Як не знаєш, то не вигадуй або давай посилання.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:35

  flyman написав:
  shapo написав:
  flyman написав:як в Ізраілі?


Зачем тебе Израиль?
Здесь обсуждается война Украины с Россией

Вже створив окрему профільну тему?
Ні, знайшов відмазку
  shapo написав: Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился.
Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране.
Это, мягко говоря не так.


Отдельные темы создавать не собираюсь т.к.мое пребывание на этом форуме будет недолгим,а ты ,конечно ,маладца,поймал меня - теперь сверли дырочку в пиджаке для медальки
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:37

  Banderlog написав:
  shapo написав:Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился.
Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране.
Это, мягко говоря не так.
а нам не треба щоб вбісра-ся, хай воює.


Спасибо огромное,теперь там все пойдет легче и быстрее после такого напутствия
shapo
 
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