Мабуть тому, що гілка називається "Напад Росії та Білорусі на Україну". І тема антисемітизму, мяко кажучи, цієї теми не стосується. Мені пох на Ізраїль, і на всіх євреїв, крім тих, які в Силах Оборони. Тих я поважаю. Поважаю Ігаля Лєвіна. Не тому, що він єврей, а тому, що він адекватний аналітик.
Мені пох на напад Ізраїля та США на Іран, поза контекстом цін на нафту - бо це впливає безпосередньо на нашу війну. Звісно прикольно поржати, як бібі з рижим всралися, але це знову ж таки не антисемітизм - просто вони му***.
Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился. Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране. Это, мягко говоря не так.
Зачем тебе Израиль? Здесь обсуждается война Украины с Россией
Вже створив окрему профільну тему? Ні, знайшов відмазку
shapo написав: Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился. Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране. Это, мягко говоря не так.
shapo написав:Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился. Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране. Это, мягко говоря не так.
Banderlog написав:У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «Шахеди», так і інші БПЛА крилатого та роторного типу.
Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях
Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою атак є тероризування цивільного населення.
Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці — знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися. З телеграм каналу флеш. На рахунок того що цивільні азс не впливають на військових він збрехав, як і про то що знайдем способи поставок палива.
Флеш знає спосіб як виявляти шахеди. І, можливо, бо прям всі оператори якось нестабільно почали робити, вже впроваджується, чи то я видумую, хз, але воно рішення то є вже давно, питання затрат операторів...
Впроваджується, що? Нова логістика? Ми здається говоримо з вами різними мовами. Це у вас відрив від реальності. Відкрийте якусь онлайн карту. Уявімо собі в мене на руках поранений цивільний в оріхові і треба його в больнічку рішить цю логічну задачку. 1. Мобільний звязок не працює. 2. Швидка не їздить 3. Військові лікарі на стабпункті, а до нього (сірєт пару десятків км)
Ну цивільний то сам віноват я не обязан надавати допомогу, можу згвалтувати поліцію і вони годин через 12 по сутінках когось пришлють. Напомню, що від накладання турнікету до ампутації 2 години. Хай даж не поранення а ... ну на шо там ще швидка їде? Серцевий напад?
Ладно, хрін з ними з цивільними. І чим вони тут живляться. Допустим мені прикортіло пива, або морозива. Рішите логістичну задачку з доставкою? Напомню оріхів запоріжжя 65 км. По дорозі нема жодної діючої заправки. Магазин з мороженком десь ... в пригороді. Мережа і мобільна і електро теж.
Зачем тебе Израиль? Здесь обсуждается война Украины с Россией
Вже створив окрему профільну тему? Ні, знайшов відмазку
shapo написав: Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился. Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране. Это, мягко говоря не так.
Отдельные темы создавать не собираюсь т.к.мое пребывание на этом форуме будет недолгим,а ты ,конечно ,маладца,поймал меня - теперь сверли дырочку в пиджаке для медальки
shapo написав:Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился. Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране. Это, мягко говоря не так.
а нам не треба щоб вбісра-ся, хай воює.
Спасибо огромное,теперь там все пойдет легче и быстрее после такого напутствия