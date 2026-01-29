RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18236182371823818239
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:54

  shapo написав:
  Banderlog написав:
  shapo написав:Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился.
Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране.
Это, мягко говоря не так.
а нам не треба щоб вбісра-ся, хай воює.


Спасибо огромное,теперь там все пойдет легче и быстрее после такого напутствия
торопиться нє надо. Ви ж 70 років воюєте на відміну від України? :lol: то ще з 3 погоди не зроблять
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5644
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:56

  _hunter написав:
  Schmit написав:Чергова "кава в Криму" і "Курськ обміняємо на...".
Як результат — просремо черговий шанс зупинити війну на позиції сили.

......
В НАБУ і САП на плівках все є, але винен тільки Міндіч, а "Володя ні прі чьом, он нє знал".

Какое еще "зупинити війну на позиції сили" :shock:
Україна підписала угоду зі Швецією на постачання винищувачів Gripen, - Федоров

Поставки саме закуплених літаків розпочнуться в 2029 році.

Та й чи є зараз та позиція сили?
Schmit
 
Повідомлень: 5623
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 13:02

  Banderlog написав:Впроваджується, що? Нова логістика? Ми здається говоримо з вами різними мовами.
Це у вас відрив від реальності. Відкрийте якусь онлайн карту.
Уявімо собі в мене на руках поранений цивільний в оріхові і треба його в больнічку рішить цю логічну задачку.
1. Мобільний звязок не працює.
2. Швидка не їздить
3. Військові лікарі на стабпункті, а до нього (сірєт пару десятків км)

Ну цивільний то сам віноват :lol:
я не обязан надавати допомогу, можу згвалтувати поліцію і вони годин через 12 по сутінках когось пришлють. Напомню, що від накладання турнікету до ампутації 2 години. Хай даж не поранення а ... ну на шо там ще швидка їде? Серцевий напад?

Ладно, хрін з ними з цивільними. І чим вони тут живляться.
Допустим мені прикортіло пива, або морозива.
Рішите логістичну задачку з доставкою?
Напомню оріхів запоріжжя 65 км.
По дорозі нема жодної діючої заправки. Магазин з мороженком десь ... в пригороді. Мережа і мобільна і електро теж.

Так, дійсно не зрозуміла що ми про логістику. Флеш не спеціаліст по логістиці і коментував зі свого профілю знань проблему шахедів, а не АЗС.
По логістиці у вас жодної баби яги і іже з ними? Ах, пам'ятаю, ви з фондами не взаємодієте. НРК теж немає, як я розумію. Мабуть і з суміжними не спілкуєтесь.
Щож моя відповідь така: скільки в логістиці таких індивідуалістів мп і точок забезпечення, тому що це найслабший рівень, по якому гнеться.
Я не вважаю вас нерозумним, навпаки, тому деякі моменти мене і не тільки вводять в оману, з якого боку ви все ж таки пишете )
Там як раз на запорізькому і херсонському напрямку є перехоплення СБУ розмов орків, у них немає ніфіга. Будете одразу на ножах чи підступно заманите на кагор спочатку, незнаю...)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6450
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 13:10

  yanyura написав:
ВЧК-ОГПУ
June 28

Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.

https://t.me/rucriminalinfo_2/1738

По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества

б***

21 лютого 2022р на автобусах евакуювали декільсот мешканців Донецька і області. привезли 20км від державного кордону Украхни. Зробили декілько фото для огтрк і сказали, все свободни
prodigy
 
Повідомлень: 14096
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3420 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 13:12

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:[
Про які три міста мова? Покровськ, Мирноград...?

Я ж не знаю при які ти нив «завтра впадуть 3 міста». Це ти ниєш постійно. Не я.

Як не знаєш, то не вигадуй або давай посилання.

Це сміття від тебе видалено модератором і ти це прекрасно знаєш. Проте це не відміняє того що ти його сюди носив. І носиш далі.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19491
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2634 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сколько сейчас стоит аренда во Львове или ИФ?
И работы, наверно, валом? На какую зарплату?


у мого собаки велика буда, десь 1,1*1,1*1,0
собаку заберу в будинок, можете жити безкоштовно,
работи валом-листя підметати, город копати(якщо є сили), дерева обрізати
мінімалку гарантирую а може ще щось зверху
prodigy
 
Повідомлень: 14096
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3420 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 13:16

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Сколько сейчас стоит аренда во Львове или ИФ?
И работы, наверно, валом? На какую зарплату?


у мого собаки велика буда, десь 1,1*1,1*1,0
собаку заберу в будинок, можете жити безкоштовно,
работи валом-листя підметати, город копати(якщо є сили), дерева обрізати
мінімалку гарантирую а може ще щось зверху

Це майже «койкомісце з поличкою в холодильнику і базовий мінімум 140 дол/міс» 😅
А є дочка власниці? Флайман питає.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19491
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2634 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 13:21

  Hotab написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Сколько сейчас стоит аренда во Львове или ИФ?
И работы, наверно, валом? На какую зарплату?


у мого собаки велика буда, десь 1,1*1,1*1,0
собаку заберу в будинок, можете жити безкоштовно,
работи валом-листя підметати, город копати(якщо є сили), дерева обрізати
мінімалку гарантирую а може ще щось зверху

Це майже «койкомісце з поличкою в холодильнику і базовий мінімум 140 дол/міс» 😅
А є дочка власниці? Флайман питає.

То, что у prodigy ни стыда, ни совести, это уже давно понятно.
А вам не стыдно поддерживать такое?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40971
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 18236182371823818239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 43087
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 44099
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 351013
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (7061)
01.07.2026 14:43
Ринок ОВДП (11721)
01.07.2026 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.