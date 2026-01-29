shapo написав:Если бы здесь обсуждалась только война России и Украины без упоминания ещё многих стран и народов,то я бы здесь и не появился. Израиль как раз тут вспоминают довольно часто по разным причинам,причем не зная многих элементарных вещей как вы решившие что Биби обосра..ся вместе с Трампом в Иране. Это, мягко говоря не так.
а нам не треба щоб вбісра-ся, хай воює.
Спасибо огромное,теперь там все пойдет легче и быстрее после такого напутствия
торопиться нє надо. Ви ж 70 років воюєте на відміну від України? то ще з 3 погоди не зроблять
Banderlog написав:Впроваджується, що? Нова логістика? Ми здається говоримо з вами різними мовами. Це у вас відрив від реальності. Відкрийте якусь онлайн карту. Уявімо собі в мене на руках поранений цивільний в оріхові і треба його в больнічку рішить цю логічну задачку. 1. Мобільний звязок не працює. 2. Швидка не їздить 3. Військові лікарі на стабпункті, а до нього (сірєт пару десятків км)
Ну цивільний то сам віноват я не обязан надавати допомогу, можу згвалтувати поліцію і вони годин через 12 по сутінках когось пришлють. Напомню, що від накладання турнікету до ампутації 2 години. Хай даж не поранення а ... ну на шо там ще швидка їде? Серцевий напад?
Ладно, хрін з ними з цивільними. І чим вони тут живляться. Допустим мені прикортіло пива, або морозива. Рішите логістичну задачку з доставкою? Напомню оріхів запоріжжя 65 км. По дорозі нема жодної діючої заправки. Магазин з мороженком десь ... в пригороді. Мережа і мобільна і електро теж.
Так, дійсно не зрозуміла що ми про логістику. Флеш не спеціаліст по логістиці і коментував зі свого профілю знань проблему шахедів, а не АЗС. По логістиці у вас жодної баби яги і іже з ними? Ах, пам'ятаю, ви з фондами не взаємодієте. НРК теж немає, як я розумію. Мабуть і з суміжними не спілкуєтесь. Щож моя відповідь така: скільки в логістиці таких індивідуалістів мп і точок забезпечення, тому що це найслабший рівень, по якому гнеться. Я не вважаю вас нерозумним, навпаки, тому деякі моменти мене і не тільки вводять в оману, з якого боку ви все ж таки пишете ) Там як раз на запорізькому і херсонському напрямку є перехоплення СБУ розмов орків, у них немає ніфіга. Будете одразу на ножах чи підступно заманите на кагор спочатку, незнаю...)
Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.
ЛАД написав:Сколько сейчас стоит аренда во Львове или ИФ? И работы, наверно, валом? На какую зарплату?
у мого собаки велика буда, десь 1,1*1,1*1,0 собаку заберу в будинок, можете жити безкоштовно, работи валом-листя підметати, город копати(якщо є сили), дерева обрізати мінімалку гарантирую а може ще щось зверху
ЛАД написав:Сколько сейчас стоит аренда во Львове или ИФ? И работы, наверно, валом? На какую зарплату?
у мого собаки велика буда, десь 1,1*1,1*1,0 собаку заберу в будинок, можете жити безкоштовно, работи валом-листя підметати, город копати(якщо є сили), дерева обрізати мінімалку гарантирую а може ще щось зверху
Це майже «койкомісце з поличкою в холодильнику і базовий мінімум 140 дол/міс» 😅 А є дочка власниці? Флайман питає.
ЛАД написав:Сколько сейчас стоит аренда во Львове или ИФ? И работы, наверно, валом? На какую зарплату?
у мого собаки велика буда, десь 1,1*1,1*1,0 собаку заберу в будинок, можете жити безкоштовно, работи валом-листя підметати, город копати(якщо є сили), дерева обрізати мінімалку гарантирую а може ще щось зверху
Це майже «койкомісце з поличкою в холодильнику і базовий мінімум 140 дол/міс» 😅 А є дочка власниці? Флайман питає.
То, что у prodigy ни стыда, ни совести, это уже давно понятно. А вам не стыдно поддерживать такое?