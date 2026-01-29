Banderlog написав:Впроваджується, що? Нова логістика? Ми здається говоримо з вами різними мовами. Це у вас відрив від реальності. Відкрийте якусь онлайн карту. Уявімо собі в мене на руках поранений цивільний в оріхові і треба його в больнічку рішить цю логічну задачку. 1. Мобільний звязок не працює. 2. Швидка не їздить 3. Військові лікарі на стабпункті, а до нього (сірєт пару десятків км)
Ну цивільний то сам віноват я не обязан надавати допомогу, можу згвалтувати поліцію і вони годин через 12 по сутінках когось пришлють. Напомню, що від накладання турнікету до ампутації 2 години. Хай даж не поранення а ... ну на шо там ще швидка їде? Серцевий напад?
Ладно, хрін з ними з цивільними. І чим вони тут живляться. Допустим мені прикортіло пива, або морозива. Рішите логістичну задачку з доставкою? Напомню оріхів запоріжжя 65 км. По дорозі нема жодної діючої заправки. Магазин з мороженком десь ... в пригороді. Мережа і мобільна і електро теж.
Так, дійсно не зрозуміла що ми про логістику. Флеш не спеціаліст по логістиці і коментував зі свого профілю знань проблему шахедів, а не АЗС. По логістиці у вас жодної баби яги і іже з ними? Ах, пам'ятаю, ви з фондами не взаємодієте. НРК теж немає, як я розумію. Мабуть і з суміжними не спілкуєтесь. Щож моя відповідь така: скільки в логістиці таких індивідуалістів мп і точок забезпечення, тому що це найслабший рівень, по якому гнеться. Я не вважаю вас нерозумним, навпаки, тому деякі моменти мене і не тільки вводять в оману, з якого боку ви все ж таки пишете ) Там як раз на запорізькому і херсонському напрямку є перехоплення СБУ розмов орків, у них немає ніфіга. Будете одразу на ножах чи підступно заманите на кагор спочатку, незнаю...)
Власти в секретном режиме подготовили план частичной эвакуации госорганов и жителей Крыма. Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что в пятницу и субботу абсолютно на все нефтебазы в Крыму стали приезжать вооруженные люди, буквально силой выставлять представителей собственников и брать объекты под полный контроль. Тоже произошло и с рядом частных автопредприятий. Руководил всей операцией человек с позывным Хруст. Это бывший вагнеровец, который потом стал одним из командиров ЧВК в Крыму, считающееся «личной гвардией» Сергея Аксенова. Когда на место прибывали полицейские, Хруст ссылался на закрытое распоряжение совета министров республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, в рамках которого и проводятся мероприятия. Конечно, можно было бы подумать, что Аксенов «под шумок» отжимает активы, как было уже не раз. Однако, другой источник, подтвердил, что действительно был разработан план о частичной эвакуации госорганов, различных учреждений и населения Крыма. По словам собеседника, он охватывает до 250 тыс человек. Правда, будет ли реализован этот план и если да, то в каких объемах- большой вопрос. По словам источника, не решен вопрос с размещением такого количества людей.
1. Мобільний НРК теж немає, як я розумію. Мабуть і з суміжними не спілкуєтесь. Щож моя відповідь така: скільки в логістиці таких індивідуалістів мп і точок забезпечення, тому що це найслабший рівень, по якому гнеться. Я не вважаю вас нерозумним, навпаки, тому деякі моменти мене і не тільки вводять в оману, з якого боку ви все ж таки пишете ) Там як раз на запорізькому і херсонському напрямку є перехоплення СБУ розмов орків, у них немає ніфіга. Будете одразу на ножах чи підступно заманите на кагор спочатку, незнаю...)
stm, лишіться поки теми волонтерства та дронової доставки, так закидають на передні позиції. Війна це не туристичний похід в гори з рюкзаком. Тут люди живуть. Їм треба їсти, митись, стіратись. Їм треба сігарєти, кава, чай. Звязок з рідними близькими. Вони десь мають мешкати і чимось обігрівати і освітлювати помешкання. Ви чомусь думаєте, що тут роботи. А тут різні люди, з різними потребами, від діабетиків до алкоголіків і наркоманів. От ви приміром читаєте- такий то знаходився на передовій позиції 4 місяця... І у вас чомусь питань нема, як він мився, стірався, що робив коли почав боліти зуб, чи вискочив фурункул?... Я вже не кажу про то чим грів воду щоб запарити мівіну. Зсу це не совєтська армія в тотальній 2й світовій. В нас замість тилових служб держава заплатила, а ми пішли й купили, або заказали доставку по новій пошті або й укрпошті. Ми симбіоз з цивільним населенням на цих територіях. А для вас здається, що багато речей стаються самі собою, достатньо щоб були великі дрони.
stm написав:По логістиці у вас жодної баби яги і іже з ними? Ах, пам'ятаю, ви з фондами не взаємодієте. НРК теж немає, як я розумію. Мабуть і з суміжними не спілкуєтесь. Щож моя відповідь така: скільки в логістиці таких індивідуалістів мп і точок забезпечення, тому що це найслабший рівень, по якому гнеться. Я не вважаю вас нерозумним, навпаки, тому деякі моменти мене і не тільки вводять в оману, з якого боку ви все ж таки пишете )
Ви пишете про речі, в яких уявлення не маєте. Бригада, це величезний механізм у кілька тисяч людей, яких треба нагодувати, одягнути, забезпечити БК, пальним і т. д. На такий обєм нема ні НРК, ні повітряних дронів. Навіть підрозділи СБС не потягнуть свою логістику на безпілотниках. Є величезна кількість автомобілів, які постійно їздять і возять.
shapo написав: Спасибо огромное,теперь там все пойдет легче и быстрее после такого напутствия
торопиться нє надо. Ви ж 70 років воюєте на відміну від України? то ще з 3 погоди не зроблять
За 78 лет мир сильно изменился. Исчез основной спонсор арабского террора СССР ,ему на смену пришел Иран. В Ираке,Сирии и Ливане тоже внутри стран ситуация поменялась как и Израиль стал другим. Так что придется поспешить не только Израилю ,но и Украине которой надо менять уставших бандерлогов на песикотов,а они не идут родину защищать,только могут ее любить подальше от нуля
budivelnik написав:........... 2 Я хочу щоб в Україні викладали угорську мову... але на рівні того як в Угорщині викладають українську... Те саме з польською і румунською.............
В Польше сегодня есть люди, которые хотят, чтобы их дети вивчали українську мову, - много наших беженцев и не все решили там оставаться. А вот в Венгрии и Румынии сильно сомневаюсь. Кому викладати?
А мені ЯКА різниця? Будь які ВИМОГИ до мене означають що в мене Є ПРАВО виставити АНАЛОГІЧНІ вимоги. Все. В противному разі один єврей за.єбе всю Україну тим що йому хочеться щоб по суботам не працювали , в столовах не давали не кошеерну, а історію України викладали тільки як довісок до ічторії Ізраїлю при чому ОБОВЯЗКОВО перших дві години на івриті, других дві на ідіш..
Ще раз Якщо ти ЗДУРІ виставив умови - не дивуйся що у відповідь отримаєш такі самі... Що будуть робити поляки коли ми на підставі будівництва концтабору в Березу Картузській Пілсудським будемо вимагати щоб вони всюди зняли про нього нагадування бо там було замордовано тисячі українців?
«Береза Картузька» — це концентраційний табір для політичних в’язнів, створений польською владою у 1934 році. Розташовувався він у колишньому монастирі ордену картезіанців у місті Береза (нині Брестська область, Білорусь).Упродовж свого існування табір виконував функцію придушення політичної опозиції та використовувався для психологічного та фізичного зламу українців, які боролися за незалежність.Ключові історичні факти:Заснування: Табір створено 17 червня 1934 року за наказом президента Польщі Ігнація Мосцицького.Мета: Ізоляція та психологічний тиск на опонентів режиму без суду чи слідства (на підставі адміністративного рішення).В’язні: Переважну більшість становили українці (члени ОУН), а також польські радикали та єврейські комуністи. Серед відомих в’язнів — Роман Шухевич.Умови: Ув'язнені піддавалися жорстокій муштрі, катуванням та виснажливій праці.
Letusrock написав:Але дивіться, диванні патріоти не помітили пост)). Напевно тому що коло другосортних стрімко розширюється, і Швондери вже їм дихають в потилицю. "Окончательная бумажка" виявилась не настільки надійною як у професора Преображенського
Напевно, тому що я не помітив протестувальників на Закарапатті з плакатами "НІ СВАВІЛЛЮ!"
PS. То який пан наказав тобі педалювати тему того поста ? До якого сорту ти сам себе відносиш ? Перший сорт ? )
pesikot написав:PS. То який пан наказав тобі педалювати тему того поста ?
не виставляй себе клоуном. Як тільки я цілком резонно запідозрив тебе у "трепетному" відношенні до будь-яких зашкварів влади, так званих еліт, силовиків та пропагандистів (тобто типова поведінка підпанка) ти в неймовірно незгабній манері намагаєшся перекинути з здорової голови на хвору. P.S. В тебе з Хотабом методички несходяться, він пише що я "вільнолюд" а ти про якихось панів. Синхронізуйтесь якось