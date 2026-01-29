Додано: Сер 01 лип, 2026 13:02

Banderlog написав: Впроваджується, що? Нова логістика? Ми здається говоримо з вами різними мовами.

Це у вас відрив від реальності. Відкрийте якусь онлайн карту.

Уявімо собі в мене на руках поранений цивільний в оріхові і треба його в больнічку рішить цю логічну задачку.

1. Мобільний звязок не працює.

2. Швидка не їздить

3. Військові лікарі на стабпункті, а до нього (сірєт пару десятків км)



Ну цивільний то сам віноват

я не обязан надавати допомогу, можу згвалтувати поліцію і вони годин через 12 по сутінках когось пришлють. Напомню, що від накладання турнікету до ампутації 2 години. Хай даж не поранення а ... ну на шо там ще швидка їде? Серцевий напад?



Ладно, хрін з ними з цивільними. І чим вони тут живляться.

Допустим мені прикортіло пива, або морозива.

Рішите логістичну задачку з доставкою?

Напомню оріхів запоріжжя 65 км.

По дорозі нема жодної діючої заправки. Магазин з мороженком десь ... в пригороді. Мережа і мобільна і електро теж. Впроваджується, що? Нова логістика? Ми здається говоримо з вами різними мовами.Це у вас відрив від реальності. Відкрийте якусь онлайн карту.Уявімо собі в мене на руках поранений цивільний в оріхові і треба його в больнічку рішить цю логічну задачку.1. Мобільний звязок не працює.2. Швидка не їздить3. Військові лікарі на стабпункті, а до нього (сірєт пару десятків км)Ну цивільний то сам віноватя не обязан надавати допомогу, можу згвалтувати поліцію і вони годин через 12 по сутінках когось пришлють. Напомню, що від накладання турнікету до ампутації 2 години. Хай даж не поранення а ... ну на шо там ще швидка їде? Серцевий напад?Ладно, хрін з ними з цивільними. І чим вони тут живляться.Допустим мені прикортіло пива, або морозива.Рішите логістичну задачку з доставкою?Напомню оріхів запоріжжя 65 км.По дорозі нема жодної діючої заправки. Магазин з мороженком десь ... в пригороді. Мережа і мобільна і електро теж.

Так, дійсно не зрозуміла що ми про логістику. Флеш не спеціаліст по логістиці і коментував зі свого профілю знань проблему шахедів, а не АЗС.По логістиці у вас жодної баби яги і іже з ними? Ах, пам'ятаю, ви з фондами не взаємодієте. НРК теж немає, як я розумію. Мабуть і з суміжними не спілкуєтесь.Щож моя відповідь така: скільки в логістиці таких індивідуалістів мп і точок забезпечення, тому що це найслабший рівень, по якому гнеться.Я не вважаю вас нерозумним, навпаки, тому деякі моменти мене і не тільки вводять в оману, з якого боку ви все ж таки пишете )Там як раз на запорізькому і херсонському напрямку є перехоплення СБУ розмов орків, у них немає ніфіга. Будете одразу на ножах чи підступно заманите на кагор спочатку, незнаю...)