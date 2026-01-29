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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:тому що я не помітив протестувальників на Закарапатті з плакатами "НІ СВАВІЛЛЮ!"

Логіка не твій коньок.
Я не вихожу з табличкою, тому що бачу реалії, і розумію що буду миттєво мобілізований (як решта місцевих активістів, журналістів, неугодних поліцаїв, бізнесменів та інших).
Але ж ти віриш у конституцію та демократію, і САМЕ ТОМУ я тобі запропонував вийти з табличкою.
Але видно в квітні 1986 вітер з Чорнобиля сильно дув в сторону Чернігова
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Але ж ти віриш у конституцію та демократію, і САМЕ ТОМУ я тобі запропонував вийти з табличкою.
Ще раз
ЩО ти хочеш?
Закінчиться Війна - будеш скільки завгодно ходити з табличками....
Тобі ЗАРАЗ , крім виїзду за кордон і страху що тебе мобілізують ( питання 4 роки чомусь не мобілізували - сидів в схроні з табличкою?) - що заважає жити?
Тобі жінки не дають бо ти проти влади?
чи в магазині паленку не продають?
Що?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:17

жижа нижче 72
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:17

  Letusrock написав:
  pesikot написав:тому що я не помітив протестувальників на Закарапатті з плакатами "НІ СВАВІЛЛЮ!"

Логіка не твій коньок.
Я не вихожу з табличкою, тому що бачу реалії, і розумію що буду миттєво мобілізований (як решта місцевих активістів, журналістів, неугодних поліцаїв, бізнесменів та інших).

Тобто, ти лише з дивана вмієш, від переляку, писати пафосни дописи та репостити інфопомийки ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:18

  Letusrock написав:Але видно в квітні 1986 вітер з Чорнобиля сильно дув в сторону Чернігова

Коли закінчуются аргументи - ти переходиш на особистості )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Замітки на полях ...

До чергового явлєнія shapo на цей форум - рівень антисемітизму був майже на нульовому рівні ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:28

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:тому що я не помітив протестувальників на Закарапатті з плакатами "НІ СВАВІЛЛЮ!"

Логіка не твій коньок.
Я не вихожу з табличкою, тому що бачу реалії, і розумію що буду миттєво мобілізований (як решта місцевих активістів, журналістів, неугодних поліцаїв, бізнесменів та інших).

Тобто, ти лише з дивана вмієш, від переляку, писати пафосни дописи та репостити інфопомийки ))

Тобто або ти нічого не зрозумів або двоєдійсність в дії
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:30

Letusrock

він пише що я "вільнолюд" а ти про якихось панів


Намутив бронювання і став сміливим вільнолюдем. Але інкогніто , бо сам уклав «заберуть якщо що» коли бунтаря надто вмикати.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ще раз
ЩО ти хочеш?
Закінчиться Війна - будеш скільки завгодно ходити з табличками..

Вийди вже з полону ілюзій.
На поточну хвилину сценарій вічної війни, Сирії в центрі Європи - на порядок більш реальний ніж дитячі фантазії про "закінчиться війна і завтра запанує свобода та демократія".
Ти зараз в ролі совка 1995-го який все чекає що от-то повернутся милі серцю безпроблемні 80-ті
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:писати пафосни дописи та репостити інфопомийки

це гілка нагадує зборище 80-річних дідів з Політбюро пізнього совка.
Будь-яка гостра тема, чи погляд з несподіваного кута вприймається вкрай вороже.
Тут вітається тільки перепощування офіційних новин про падіння ракет та шахедів, прогнози про розвал рф, бурмотіння про "путін винен", "у нас немає вибору", "неначасі", "одиничні випадки".
Євреї з адміністрації львівського гетто теж відкидали реальність і вірили що за ними вагони не прийдуть, а чутки про газенвагени називали польським іпсо
Letusrock
 
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