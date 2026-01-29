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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 182391824018241182421824318244>
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:41

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Ще раз
ЩО ти хочеш?
Закінчиться Війна - будеш скільки завгодно ходити з табличками..

Вийди вже з полону ілюзій.
На поточну хвилину сценарій вічної війни, Сирії в центрі Європи - на порядок більш реальний ніж дитячі фантазії про "закінчиться війна і завтра запанує свобода та демократія".
Ти зараз в ролі совка 1995-го який все чекає що от-то повернутся милі серцю безпроблемні 80-ті

Госпидя ...

Ти собі оформив бронювання, згідно чинного законодавства, і ти ж кажеш, що закони не працюють - це ... як воно в одній голові суміщається ? ))

PS. Я ж не можу повірити, що ти такий чесний, такий принциповий, міг собі намутити бронювання через корупційну складову )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:42

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Ще раз
ЩО ти хочеш?
Закінчиться Війна - будеш скільки завгодно ходити з табличками..

Вийди вже з полону ілюзій.
На поточну хвилину сценарій вічної війни, Сирії в центрі Європи - на порядок більш реальний ніж дитячі фантазії про "закінчиться війна і завтра запанує свобода та демократія".
Ти зараз в ролі совка 1995-го який все чекає що от-то повернутся милі серцю безпроблемні 80-ті
Та перестань вже себе лякати.
Древні казали
Краще померти з високо піднятою головою , ніж жити плазуючи....

В тебе зараз є те чого в мене немає -молодість і здоровья
Якщо думаєш що ти швидко помреш в концтаборі- то спробуй яскраво прожити ДО НЬОГО..
Люби жінок, пий вино , побачиш що срака - піди в воєнкомат попроси гранату щоб загинути як Матросов...

Тобто вихід - завжди є.

А ти що вибрав? Прозябання з постійно повними лайном штанцями і переляк в Ужгороді... Де-де, а там боятись точно нічого...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:42

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Ще раз
ЩО ти хочеш?
Закінчиться Війна - будеш скільки завгодно ходити з табличками..

Вийди вже з полону ілюзій.
На поточну хвилину сценарій вічної війни, Сирії в центрі Європи - на порядок більш реальний ніж дитячі фантазії про "закінчиться війна і завтра запанує свобода та демократія".
Ти зараз в ролі совка 1995-го який все чекає що от-то повернутся милі серцю безпроблемні 80-ті

Госпидя ...
Ти собі оформив бронювання, згідно чинного законодавства, і ти ж кажеш, що закони не працюють - це ... як воно в одній голові суміщається ? ))
PS. Я ж не можу повірити, що ти такий чесний, такий принциповий, міг собі намутити бронювання через корупційну складову )

Зараз такі часи що нікому не можна вірити. І тобі не раджу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:43

  Letusrock написав:
  pesikot написав:писати пафосни дописи та репостити інфопомийки

це гілка нагадує зборище 80-річних дідів з Політбюро пізнього совка.
Будь-яка гостра тема, чи погляд з несподіваного кута вприймається вкрай вороже

Так погляду немає, ти пишешь про "підпанків", а сам вперто штовхаеш інформаційне лайно

І хто ти після цього ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:44

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
2 Я хочу щоб в Україні викладали угорську мову... але на рівні того як в Угорщині викладають українську... Те саме з польською і румунською.............

В Польше сегодня есть люди, которые хотят, чтобы их дети вивчали українську мову, - много наших беженцев и не все решили там оставаться.
А вот в Венгрии и Румынии сильно сомневаюсь. Кому викладати?
А мені ЯКА різниця?
Будь які ВИМОГИ до мене означають що в мене Є ПРАВО виставити АНАЛОГІЧНІ вимоги.
Все.
Выставляйте.
Венгры и румыны легко согласятся.
И... ничего не изменится.

О концтаборі в Березу Картузській Пілсудським ничего не знаю, а искать не хочу.
Поэтому обсуждать не могу.
Но по вашему изложению он не был создан специально для украинцев, а для опонентів режиму - граждан Польши. Так что...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Євреї з адміністрації львівського гетто теж відкидали реальність і вірили що за ними вагони не прийдуть, а чутки про газенвагени називали польським іпсо
І що ?
А зараз ( до речі через 80 років ПІСЛЯ описаних тобою часів) один єврей (четвертькровний, а то й на одну шосту кровний) пробує переламати під себе весь форум...

Так що вчись в єврея. якщо тобі западло бути українцем...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:45

  Letusrock написав:Зараз такі часи що нікому не можна вірити. І тобі не раджу

Скільки пафосу, скільки пафосу ...

Може тоді ти перестанеш тягати інформаційне лайне, бо
Зараз такі часи що нікому не можна вірити


:mrgreen:
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А ти що вибрав?

Я обрав шлях забезпечити кращу долю для своїх дітей, максимально подалі від цих національно-визвольних змагань. А решту те що ти собі додумав, то тільки в твоїй голові.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:49

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:А ти що вибрав?

Я обрав шлях забезпечити кращу долю для своїх дітей, максимально подалі від цих національно-визвольних змагань. А решту те що ти собі додумав, то тільки в твоїй голові.

Так забезпечуй, хто тобі заважає ? ))

Їде Ілля Муромець пустелею. Їде день, другий, тиждень. Дуже хоче пити. Аж раптом бачить — попереду чисте озеро, а біля води лежить і відпочиває величезний Змій Горинич.
Богатир, не довго думаючи, дістає з піхов свого важкого меча, підскакує до змія і починає щосили рубати: одну голову відтяв, другу...
Змій відскакує вбік, перелякано хапається за залишки ший і кричить:
— Стривай, ти чого?! Що за діла?!
Ілля зупиняється і важко дихає:
— Та пити ж хочу!
Горинич полегшено видихає:
— Ну так пий! Хто ж тобі не дає?!
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:51

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:В Польше сегодня есть люди, которые хотят, чтобы их дети вивчали українську мову, - много наших беженцев и не все решили там оставаться.
А вот в Венгрии и Румынии сильно сомневаюсь. Кому викладати?
А мені ЯКА різниця?
Будь які ВИМОГИ до мене означають що в мене Є ПРАВО виставити АНАЛОГІЧНІ вимоги.
Все.
Выставляйте.
Венгры и румыны легко согласятся.
И... ничего не изменится.

О концтаборі в Березу Картузській Пілсудським ничего не знаю, а искать не хочу.
Поэтому обсуждать не могу.
Но по вашему изложению он не был создан специально для украинцев, а для опонентів режиму - граждан Польши. Так что...
Ну і шо ?
1 Те що ти нічого не будеш шукати з того що тобі не подобається-не говорить про те що цього не було.
Хочеш померти совком - хто тобі лікар, помирай..
Он шапо , 70 років промучився євреєм спочатку в совку потім в Україні, а помре в австралії.. і добре якщо там закони по захороненню не такі як в європі і його могилка не зникне через 5 років, бо за неї нікому буде платити....
2 Якщо був концтабіл , в якому знищували українців - це злочин?
Якщо злочин і поляки вважають німців винуватими за Освенцім, то чому ми не можемо вважати так само?
3 Якщо людина боролось за незалежність України ( той самий Хмельницький який був громадянином Польщі)) - то ми що не маємо права вважати його героєм України?
А поляків він порубав на порядок більше ніж Банера....

Тому ще раз
Якщо пуйло хоче російську - то ми не проти , якщо він відкриє українські школи на Алтаї і Далекому Сході....
Якщо поляки хочуть забанити Бандеру-то хай забанять Пілсудського...
Якщо угорці хочуть школи на угорській-то хай відкривають школи на українській...
budivelnik
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