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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 лип, 2026 16:41
Letusrock написав: budivelnik написав:
Ще раз
ЩО ти хочеш?
Закінчиться Війна - будеш скільки завгодно ходити з табличками..
Вийди вже з полону ілюзій.
На поточну хвилину сценарій вічної війни, Сирії в центрі Європи - на порядок більш реальний ніж дитячі фантазії про "закінчиться війна і завтра запанує свобода та демократія".
Ти зараз в ролі совка 1995-го який все чекає що от-то повернутся милі серцю безпроблемні 80-ті
Госпидя ...
Ти собі оформив бронювання, згідно чинного законодавства, і ти ж кажеш, що закони не працюють - це ... як воно в одній голові суміщається ? ))
PS. Я ж не можу повірити, що ти такий чесний, такий принциповий, міг собі намутити бронювання через корупційну складову )
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Додано: Сер 01 лип, 2026 16:42
Letusrock написав: budivelnik написав:
Ще раз
ЩО ти хочеш?
Закінчиться Війна - будеш скільки завгодно ходити з табличками..
Вийди вже з полону ілюзій.
На поточну хвилину сценарій вічної війни, Сирії в центрі Європи - на порядок більш реальний ніж дитячі фантазії про "закінчиться війна і завтра запанує свобода та демократія".
Ти зараз в ролі совка 1995-го який все чекає що от-то повернутся милі серцю безпроблемні 80-ті
Та перестань вже себе лякати.
Древні казали
Краще померти з високо піднятою головою , ніж жити плазуючи....
В тебе зараз є те чого в мене немає -молодість і здоровья
Якщо думаєш що ти швидко помреш в концтаборі- то спробуй яскраво прожити ДО НЬОГО..
Люби жінок, пий вино , побачиш що срака - піди в воєнкомат попроси гранату щоб загинути як Матросов...
Тобто вихід - завжди є.
А ти що вибрав? Прозябання з постійно повними лайном штанцями і переляк в Ужгороді... Де-де, а там боятись точно нічого...
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Додано: Сер 01 лип, 2026 16:42
pesikot написав: Letusrock написав: budivelnik написав:
Ще раз
ЩО ти хочеш?
Закінчиться Війна - будеш скільки завгодно ходити з табличками..
Вийди вже з полону ілюзій.
На поточну хвилину сценарій вічної війни, Сирії в центрі Європи - на порядок більш реальний ніж дитячі фантазії про "закінчиться війна і завтра запанує свобода та демократія".
Ти зараз в ролі совка 1995-го який все чекає що от-то повернутся милі серцю безпроблемні 80-ті
Госпидя ...
Ти собі оформив бронювання, згідно чинного законодавства, і ти ж кажеш, що закони не працюють - це ... як воно в одній голові суміщається ? ))
PS. Я ж не можу повірити, що ти такий чесний, такий принциповий, міг собі намутити бронювання через корупційну складову )
Зараз такі часи що нікому не можна вірити. І тобі не раджу
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Letusrock
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Додано: Сер 01 лип, 2026 16:43
Letusrock написав: pesikot написав:
писати пафосни дописи та репостити інфопомийки
це гілка нагадує зборище 80-річних дідів з Політбюро пізнього совка.
Будь-яка гостра тема, чи погляд з несподіваного кута вприймається вкрай вороже
Так погляду немає, ти пишешь про "підпанків", а сам вперто штовхаеш інформаційне лайно
І хто ти після цього ? ))
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Додано: Сер 01 лип, 2026 16:44
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
...........
2 Я хочу щоб в Україні викладали угорську мову... але на рівні того як в Угорщині викладають українську... Те саме з польською і румунською.............
В Польше сегодня есть люди, которые хотят, чтобы их дети вивчали українську мову, - много наших беженцев и не все решили там оставаться.
А вот в Венгрии и Румынии сильно сомневаюсь. Кому викладати?
А мені ЯКА різниця?
Будь які ВИМОГИ до мене означають що в мене Є ПРАВО виставити АНАЛОГІЧНІ вимоги.
Все.
Выставляйте.
Венгры и румыны легко согласятся.
И... ничего не изменится.
О концтаборі в Березу Картузській Пілсудським ничего не знаю, а искать не хочу.
Поэтому обсуждать не могу.
Но по вашему изложению он не был создан специально для украинцев, а для опонентів режиму - граждан Польши
. Так что...
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Додано: Сер 01 лип, 2026 16:45
Letusrock написав:
Євреї з адміністрації львівського гетто теж відкидали реальність і вірили що за ними вагони не прийдуть, а чутки про газенвагени називали польським іпсо
І що ?
А зараз ( до речі через 80 років ПІСЛЯ описаних тобою часів) один єврей (четвертькровний, а то й на одну шосту кровний) пробує переламати під себе весь форум...
Так що вчись в єврея. якщо тобі западло бути українцем...
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Додано: Сер 01 лип, 2026 16:45
Letusrock написав:
Зараз такі часи що нікому не можна вірити. І тобі не раджу
Скільки пафосу, скільки пафосу ...
Може тоді ти перестанеш тягати інформаційне лайне, бо
Зараз такі часи що нікому не можна вірити
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Додано: Сер 01 лип, 2026 16:45
budivelnik написав:
А ти що вибрав?
Я обрав шлях забезпечити кращу долю для своїх дітей, максимально подалі від цих національно-визвольних змагань. А решту те що ти собі додумав, то тільки в твоїй голові.
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Додано: Сер 01 лип, 2026 16:49
Letusrock написав: budivelnik написав:
А ти що вибрав?
Я обрав шлях забезпечити кращу долю для своїх дітей, максимально подалі від цих національно-визвольних змагань. А решту те що ти собі додумав, то тільки в твоїй голові.
Так забезпечуй, хто тобі заважає ? ))
Їде Ілля Муромець пустелею. Їде день, другий, тиждень. Дуже хоче пити. Аж раптом бачить — попереду чисте озеро, а біля води лежить і відпочиває величезний Змій Горинич.
Богатир, не довго думаючи, дістає з піхов свого важкого меча, підскакує до змія і починає щосили рубати: одну голову відтяв, другу...
Змій відскакує вбік, перелякано хапається за залишки ший і кричить:
— Стривай, ти чого?! Що за діла?!
Ілля зупиняється і важко дихає:
— Та пити ж хочу!
Горинич полегшено видихає:
— Ну так пий! Хто ж тобі не дає?!
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Додано: Сер 01 лип, 2026 16:51
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
В Польше сегодня есть люди, которые хотят, чтобы их дети вивчали українську мову, - много наших беженцев и не все решили там оставаться.
А вот в Венгрии и Румынии сильно сомневаюсь. Кому викладати?
А мені ЯКА різниця?
Будь які ВИМОГИ до мене означають що в мене Є ПРАВО виставити АНАЛОГІЧНІ вимоги.
Все.
Выставляйте.
Венгры и румыны легко согласятся.
И... ничего не изменится.
О концтаборі в Березу Картузській Пілсудським ничего не знаю, а искать не хочу.
Поэтому обсуждать не могу.
Но по вашему изложению он не был создан специально для украинцев, а для опонентів режиму - граждан Польши
. Так что...
Ну і шо ?
1 Те що ти нічого не будеш шукати з того що тобі не подобається-не говорить про те що цього не було.
Хочеш померти совком - хто тобі лікар, помирай..
Он шапо , 70 років промучився євреєм спочатку в совку потім в Україні, а помре в австралії.. і добре якщо там закони по захороненню не такі як в європі і його могилка не зникне через 5 років, бо за неї нікому буде платити....
2 Якщо був концтабіл , в якому знищували українців - це злочин?
Якщо злочин і поляки вважають німців винуватими за Освенцім, то чому ми не можемо вважати так само?
3 Якщо людина боролось за незалежність України ( той самий Хмельницький який був громадянином Польщі)) - то ми що не маємо права вважати його героєм України?
А поляків він порубав на порядок більше ніж Банера....
Тому ще раз
Якщо пуйло хоче російську - то ми не проти , якщо він відкриє українські школи на Алтаї і Далекому Сході....
Якщо поляки хочуть забанити Бандеру-то хай забанять Пілсудського...
Якщо угорці хочуть школи на угорській-то хай відкривають школи на українській...
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