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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1824018241182421824318244>
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 16:54

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Та перестань вже себе лякати.
Древні казали
Краще померти з високо піднятою головою , ніж жити плазуючи....

В тебе зараз є те чого в мене немає -молодість і здоровья
Якщо думаєш що ти швидко помреш в концтаборі- то спробуй яскраво прожити ДО НЬОГО..
Люби жінок, пий вино , побачиш що срака - піди в воєнкомат попроси гранату щоб загинути як Матросов...

Тобто вихід - завжди є.

А ти що вибрав? Прозябання з постійно повними лайном штанцями і переляк в Ужгороді... Де-де, а там боятись точно нічого...

Я обрав шлях забезпечити кращу долю для своїх дітей, максимально подалі від цих національно-визвольних змагань. А решту те що ти собі додумав, то тільки в твоїй голові.
Молодець
Випри штанці, щоб діти не знали який страхопуд їх тато
і починай з дітьми вивчати мову країни куди здриснеш... або точніше можеш вже їх туди відправити...
А гвалт зняв чому? Твоїх дітей і дружину-тут ніхто не затримує
Зроби пацанський крок
Жінку віддай дяді а сам йди до бл.яді.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Може тоді ти перестанеш тягати інформаційне лайне

у всесвіті Песікота до інформаційного лайна відноститься будь-який текст де нема словосполучень "путін винен" і на який не накладено резолюцію міністерства правди?
Ще хотів спитати наприклад минулорічні заклики до вбивств ухилянтів від харківської депутаткині від ЄС - це відноситься до лайна чи до потужності?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 17:10

  ЛАД написав:О концтаборі в Березу Картузській Пілсудським ничего не знаю, а искать не хочу.
Поэтому обсуждать не могу.

Постоянная позиция ЛАДа, когда ему не нравится реальная история ... он тут же ничего не знает и знать ничего не хочет
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 17:13

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Може тоді ти перестанеш тягати інформаційне лайне

у всесвіті Песікота до інформаційного лайна відноститься будь-який текст де нема словосполучень "путін винен" і на який не накладено резолюцію міністерства правди?


Так ти намутив бронювання за гроші чи ні ? )

Схоже, що за гроші.
Тому знову лякаєшься, що бронування може злетіти )

PS. 24.02.2022 року хто почав війну ?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А гвалт зняв чому?

може мені не до вподоби дивитись як потенційну другу Францію перетворили на концтабір для вирощування мобресурсу для захисту НАТО. Навіть якщо я виїду звідси то хіба маю радіти що тут буде Сомалі до кінця сторіччя?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 17:31

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:А гвалт зняв чому?

може мені не до вподоби дивитись як потенційну другу Францію перетворили на концтабір для вирощування мобресурсу для захисту НАТО. Навіть якщо я виїду звідси то хіба маю радіти що тут буде Сомалі до кінця сторіччя?
1 Ти свої страхи нам не навязуй...
Уявляєш, якби кожному божевільному дозволили так як тобі свої теорії розповсюджувати... Сомалі б тоді виглядала раєм.
Тому станом на зараз - ти поки що розповсюджуєш божевільні теорії
2 У нас був вибір
Впасти на коліна перед росією і стати російським мобресурсом для війни з НАТО
АБО
Відбитись від педерації РАЗОМ з НАТО... Так , грошей в нас немає (бо такі як ти податки платити не хочуть і ЗСУ донатити також не збираються) тому ми оплачуємо допомогу від НАТО своїм мобресурсом...

Як бачиш , тобі не повезло , ти народився не там і без срібної ложки в роті... І що ?
Треба закатувати істерику чи радіти що ти не народився в Газі або Тель-Авіві....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 17:44

  sashaqbl написав:
  stm написав:По логістиці у вас жодної баби яги і іже з ними? Ах, пам'ятаю, ви з фондами не взаємодієте. НРК теж немає, як я розумію. Мабуть і з суміжними не спілкуєтесь.
Щож моя відповідь така: скільки в логістиці таких індивідуалістів мп і точок забезпечення, тому що це найслабший рівень, по якому гнеться.
Я не вважаю вас нерозумним, навпаки, тому деякі моменти мене і не тільки вводять в оману, з якого боку ви все ж таки пишете )

Ви пишете про речі, в яких уявлення не маєте.
Бригада, це величезний механізм у кілька тисяч людей, яких треба нагодувати, одягнути, забезпечити БК, пальним і т. д.
На такий обєм нема ні НРК, ні повітряних дронів.
Навіть підрозділи СБС не потягнуть свою логістику на безпілотниках. Є величезна кількість автомобілів, які постійно їздять і возять.

Це так. Коли буде час здаватися, напишіть. Чи вже потрібно, бо АЗС виносять? Я з задоволенням приймаю що військові вирішують складну задачу. Бандерлог давно каже що пора, і він у Румунію. Я ще не знаю чи Чехія, чи Німеччина, чи взагалі Норвегія з рибпромом ) Але поки Ви, Олександре, і ще декілька моїх людей, не здаєтесь іпусь з 3 конторами в Україні )
Востаннє редагувалось stm в Сер 01 лип, 2026 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 17:46

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:А гвалт зняв чому?

може мені не до вподоби дивитись як потенційну другу Францію перетворили на концтабір для вирощування мобресурсу для захисту НАТО. Навіть якщо я виїду звідси то хіба маю радіти що тут буде Сомалі до кінця сторіччя?

Яке ж ти перелякане ...

Тому ти нікуди не виїдеш, ти там нахєр нікому не потрібен
Бо на тій позиції, на якій ти в Україні, в Європі - вже все зайнято+румуни в асортименті
Тобі доведеться все починати майже з нуля.

Все що тобі залишається - це писати пафосні пости )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 17:52

  stm написав:
  sashaqbl написав:
  stm написав:По логістиці у вас жодної баби яги і іже з ними? Ах, пам'ятаю, ви з фондами не взаємодієте. НРК теж немає, як я розумію. Мабуть і з суміжними не спілкуєтесь.
Щож моя відповідь така: скільки в логістиці таких індивідуалістів мп і точок забезпечення, тому що це найслабший рівень, по якому гнеться.
Я не вважаю вас нерозумним, навпаки, тому деякі моменти мене і не тільки вводять в оману, з якого боку ви все ж таки пишете )

Ви пишете про речі, в яких уявлення не маєте.
Бригада, це величезний механізм у кілька тисяч людей, яких треба нагодувати, одягнути, забезпечити БК, пальним і т. д.
На такий обєм нема ні НРК, ні повітряних дронів.
Навіть підрозділи СБС не потягнуть свою логістику на безпілотниках. Є величезна кількість автомобілів, які постійно їздять і возять.

Це так. Коли буде час здаватися, напишіть. Чи вже потрібно, бо АЗС виносять?
до чого тут здаватися? Мир заключати треба було ще в січні 2025. Ситуація з того часу не покращується.
І жертв війни тільки добавляється. І умови не покращуються.
Те за що в 24 тут банили вже офіційна позиція влади. Зупинка по лбз.
А з того часу більше за 100 тисяч загинуло.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:до чого тут здаватися? Мир заключати треба було ще в січні 2025. Ситуація з того часу не покращується.
І жертв війни тільки добавляється. І умови не покращуються.
Те за що в 24 тут банили вже офіційна позиція влади. Зупинка по лбз.
А з того часу більше за 100 тисяч загинуло.
З усією повагою
пуйло навіть зараз не розглядає варіанти миру..... а в педерації зараз проблем точно побільшало
То з чого Ви взяли що він розглянув би щось в 2025? чи в 2024 ? чи 2023? чи 2022?
budivelnik
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