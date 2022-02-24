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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18241182421824318244>
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 17:59

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:А гвалт зняв чому?

може мені не до вподоби дивитись як потенційну другу Францію перетворили на концтабір для вирощування мобресурсу для захисту НАТО. Навіть якщо я виїду звідси то хіба маю радіти що тут буде Сомалі до кінця сторіччя?

Яке ж ти перелякане ...

двоєдійсність в дії.
віриш як будівельник, що закінчиться війна, буде свобода та демократія, може навіть віриш що вибори будуть скоро, говорящі голови Гебельса повернуться в свої районні газети, а поліцаї, тітушки та рекрутери з бітами повернуться на роботу в АТБ.
в твой голові не поміщається факт що у теперішньої влади карт-бланш в обмін на спокій Європи, і вони без проблем обміняють хоч і 5 млн песікотів (методи досягнення цього їх не цікавлять) на ще кілька спокійних років
  pesikot написав:Тому ти нікуди не виїдеш, ти там нахєр нікому не потрібен
вгадав з точністю до навпаки, з економічної точки зору фактично я податковий резидент ЄС, тому розказуй казки про "непотрібен" місцевим схематозникам
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 01 лип, 2026 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:00

  Banderlog написав:до чого тут здаватися? Мир заключати треба було ще в січні 2025. Ситуація з того часу не покращується.
І жертв війни тільки добавляється. І умови не покращуються.

То є так, потрібно було

Тільки це Путіну потрібно було зупинятись в 2025 році ... як його Трамп облизував, як облизував: - Володья Путін, зупинись. Я і Крим визнаю, і санкції всі зніму, тільки зупинись

Але Володья Путін вирішив продовжувати

З приводу "І умови не покращуються" ... ну то, розкажи це російським НПЗ, які у них умови ...
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тому станом на зараз - ти поки що розповсюджуєш божевільні теорії
божевільнга теорія - це вірити зараз у закінчення війни та відновлення демократії, вибори та інші пережитки колишньої України
  budivelnik написав:тому ми оплачуємо допомогу від НАТО своїм мобресурсом
це ж треба знайти таких тупих які беруть кредити щоб платити своїми життями за безпеку кредитора
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:У нас був вибір
Впасти на коліна перед росією і стати російським мобресурсом для війни з НАТО
АБО
як тобі варіант Чехії у WW2? Чому вони не влаштували останню вербу даючи мобресурс в обмін на гроші?
Може їм вистачило прагматичності і саме тому зараз чехи існують не тільки в підручниках
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:05

  Banderlog написав: до чого тут здаватися? Мир заключати треба було ще в січні 2025. Ситуація з того часу не покращується.
І жертв війни тільки добавляється. І умови не покращуються.
Те за що в 24 тут банили вже офіційна позиція влади. Зупинка по лбз.
А з того часу більше за 100 тисяч загинуло.

Ніколи зупинка по лбз не була баном. Але коли державі надали техніки на овердохуя млдр.$, то матч має бути зігран. І надали на овердохуя млрд.$ лише після маршброска з ніхуя немає майже на Харків, і відбиття Київької області. Те що залишали орки при відступі не просто так шуткували "найкращій лендліз". Наразі партія теж не зіграна. Обстріл тилів має бути, не АЗС проблема. Мені стати Летусроком і Шмітом по виразам?
Востаннє редагувалось stm в Сер 01 лип, 2026 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:05

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:може мені не до вподоби дивитись як потенційну другу Францію перетворили на концтабір для вирощування мобресурсу для захисту НАТО. Навіть якщо я виїду звідси то хіба маю радіти що тут буде Сомалі до кінця сторіччя?

Яке ж ти перелякане ...

двоєдійсність в дії.

По методичці шпариш ... нове слово "двоєдійсність"

То як, хто 24.02.2022 року розпочав війну ?
Ти цього не бачиш, війна у тебе якась сама по собі почалась "україна напала на україну, росія ні до чого"

Про бронювання теж ти свій писок заткнув, бо корупційне бронювання )

"двоєдійсність" - бути проти корупції і користуватись нею ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:07

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Тому станом на зараз - ти поки що розповсюджуєш божевільні теорії
божевільнга теорія - це вірити зараз у закінчення війни та відновлення демократії, вибори та інші пережитки колишньої України

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:10

  pesikot написав:
  Letusrock написав:двоєдійсність в дії.

По методичці шпариш ... нове слово "двоєдійсність"

учись студент
Чистий пошук в Google за точним збігом слова "двоєдійсність" видає нуль результатів. Схоже, ви дійсно створили унікальний неологізм!
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:11

  stm написав:
  Banderlog написав: до чого тут здаватися? Мир заключати треба було ще в січні 2025. Ситуація з того часу не покращується.
І жертв війни тільки добавляється. І умови не покращуються.
Те за що в 24 тут банили вже офіційна позиція влади. Зупинка по лбз.
А з того часу більше за 100 тисяч загинуло.

Ніколи зупинка по лбз не була баном. Але коли державі надали техніки на овердохуя млдр.$, то матч має бути зігран. І надали на овердохуя млрд.$ лише після маршброска з ніхуя немає майже на Харків, і відбиття Київької області. Те що залишали орки при відступі не просто так шуткували "найкращій лендліз". Наразі партія теж не зіграна. Обстріл тилів має бути, не АЗС проблема. Мені стати Летусроком і Шмітом по виразам?

Простите мадам
А вы там в том контрнаступе танки «Армата» жгли с панцерфаустов с засад где засадили или с одним списанным пилотом НУРСами да в пикЕ хоронили колонны списанной ещё Будивельником в ГДР техники???
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:13

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
А мені ЯКА різниця?
Будь які ВИМОГИ до мене означають що в мене Є ПРАВО виставити АНАЛОГІЧНІ вимоги.
Все.
Выставляйте.
Венгры и румыны легко согласятся.
И... ничего не изменится.

О концтаборі в Березу Картузській Пілсудським ничего не знаю, а искать не хочу.
Поэтому обсуждать не могу.
Но по вашему изложению он не был создан специально для украинцев, а для опонентів режиму - граждан Польши. Так что...
Ну і шо ?
1 Те що ти нічого не будеш шукати з того що тобі не подобається-не говорить про те що цього не було.
Хочеш померти совком - хто тобі лікар, помирай..
Он шапо , 70 років промучився євреєм спочатку в совку потім в Україні, а помре в австралії.. і добре якщо там закони по захороненню не такі як в європі і його могилка не зникне через 5 років, бо за неї нікому буде платити....
2 Якщо був концтабіл , в якому знищували українців - це злочин?
Якщо злочин і поляки вважають німців винуватими за Освенцім, то чому ми не можемо вважати так само?
3 Якщо людина боролось за незалежність України ( той самий Хмельницький який був громадянином Польщі)) - то ми що не маємо права вважати його героєм України?
А поляків він порубав на порядок більше ніж Банера....

Тому ще раз
Якщо пуйло хоче російську - то ми не проти , якщо він відкриє українські школи на Алтаї і Далекому Сході....
Якщо поляки хочуть забанити Бандеру-то хай забанять Пілсудського...
Якщо угорці хочуть школи на угорській-то хай відкривають школи на українській...

Объяснять вам что-то занятие бесполезное.
В Освенциме людей уничтожали. Сколько людей уничтожили в Березі Картузській?
Тот же Шухевич посидел там полгода и ничего. Кстати, в укр. Вики почему-то очень скромно говорится о том, за что его арестовали и осудили на 4 года тюрьмы и о его деятельности до этого. В сегодняшней Украине за такие действия он получил бы гораздо больше.
"Якщо угорці хочуть... , то хай відкривають школи на українській" - хай відкривають. И они даже спокойно могут открыть. И тут же закрыть по уважительной причине - нет учеников, желающих учиться на украинском.
ЛАД
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